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Страна и мир Убирался дома — получил штраф: за что придется заплатить деньги

Убирался дома — получил штраф: за что придется заплатить деньги

Теперь даже шум от пылесоса будет считаться нарушением

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2 комментария
Из-за шума соседей жители многоквартирных домов могут обратиться в суд | Источник: Марина Молдавская / E1.RUИз-за шума соседей жители многоквартирных домов могут обратиться в суд | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Из-за шума соседей жители многоквартирных домов могут обратиться в суд

Источник:

Марина Молдавская / E1.RU

Тяга к чистоте теперь может не понравиться вашим соседям. Жителям многоквартирных домов грозят штрафы за уборку и шум от бытовой техники. Под запрет могут попасть даже пылесосы и стиральные машины. Подробности об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф», — сообщил он.

По информации Машарова, в Госдуме уже обсуждают новый федеральный закон о тишине, который установит единые правила для всей страны. Предлагается запретить шум в многоквартирных домах с 23:00 до 7:00. Кроме того, планируют ввести дневной тихий час с 13:00 до 15:00.

Ремонтные работы россияне теперь смогут проводить только по будням с 09:00 до 19:00. Машаров добавил, что к шуму относятся громкая музыка, телевизор, ремонтные работы, шум от бытовой техники, пение, вечеринки, крики, а еще лай собак и мяуканье кошек.

Даже если вы будете громко спорить в своей квартире, соседи тоже могут посчитать это за шум, а за нарушение придется поплатиться.

Штрафы за нарушение режима тишины:

  • для физических лиц — от 500 до 1 тысячи рублей;

  • для должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей;

  • для ИП без образования юридического лица — от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток;

  • для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей и приостановка деятельности также на 90 суток.

Если соседей будет беспокоить шум от жильцов многоквартирного дома, то они могут обратиться в полицию или управляющую компанию, а также в суд с требованием о возмещении морального ущерба.

Хотя в КоАП РФ нет прямого запрета на шумные действия, он устанавливает ответственность за нарушение санитарных норм, которые ограничивают уровень шума. Машаров напомнил, что такие законы действуют почти в каждом регионе РФ, но их хотят объединить и установить на федеральном уровне. Законопроект пока находится на стадии рассмотрения, передает РИА Новости.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Уборка ЖК Штраф Госдума Шум Соседи
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Комментарии
2
Гость
18 минут
пит-байки и квадроциклы на бензокоптилках когда запретите? весь микрорайон слушает как малолетка едет на своем чадильнике. 21 век на дворе, не могут (или не хотят) сделать тихие моторы. ну купи на электродвижке свой пит-байк и гоняй и никому не мешай. нет надо купить бензокоптилку и тарахтеть на 3 км вокруг. люди без головы просто.
Гость
8 минут
Запретить телевизор? Поддерживаю, однозначно!
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