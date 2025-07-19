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Страна и мир Под Ярославлем закрыли аэропорт для приема и выпуска рейсов

Под Ярославлем закрыли аэропорт для приема и выпуска рейсов

В чем причина

1 567
5 комментариев
Для полетов закрыли аэропорт под Ярославлем | Источник: Полина Зайцева / 76.RUДля полетов закрыли аэропорт под Ярославлем | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Для полетов закрыли аэропорт под Ярославлем

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне временно ограничил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 20:43 19 июля.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Согласно данным сайта аэропорта в Тутошне, на вечер субботы, 19 июля, нет запланированных рейсов. А днем в воскресенье, 20 июля, в Ярославль должен вылететь самолет из Санкт-Петербурга, а вечером — из Москвы.

Также запланирован прилет самолета из Москвы в 14:50, а в 19:25 в столице Золотого кольца должен приземлиться борт из Санкт-Петербурга.

Источник: Международный аэропорт «Золотое кольцо»Источник: Международный аэропорт «Золотое кольцо»
Источник:

Международный аэропорт «Золотое кольцо»

Источник: Международный аэропорт «Золотое кольцо»Источник: Международный аэропорт «Золотое кольцо»
Источник:

Международный аэропорт «Золотое кольцо»

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Туношна
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Комментарии
5
Гость
25 минут
На земле лучше постоять бортам, нежели оказаться в ситуации с азербайджанским рейсом. Тут уж как повезет. Однозначно не всем...
Гость
16 минут
Интернета опять нет.
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