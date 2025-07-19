Под Ярославлем закрыли аэропорт для приема и выпуска рейсов

Ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне временно ограничил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 20:43 19 июля.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.
Согласно данным сайта аэропорта в Тутошне, на вечер субботы, 19 июля, нет запланированных рейсов. А днем в воскресенье, 20 июля, в Ярославль должен вылететь самолет из Санкт-Петербурга, а вечером — из Москвы.
Также запланирован прилет самолета из Москвы в 14:50, а в 19:25 в столице Золотого кольца должен приземлиться борт из Санкт-Петербурга.