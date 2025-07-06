Путин рассказал о растущем влиянии в мире и целях «Интервидения»

Путин провел видеоконференцию Источник: Kremlin.ru

В Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года проходит саммит БРИКС под председательством Бразилии. На повестке лежат вопросы реформирования глобального управления, поддержания мира и безопасности, укрепления многосторонности, развития искусственного интеллекта, изменения климата и глобального здравоохранения.

БРИКС — это межгосударственное объединение крупных стран с развивающейся экономикой. В состав входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

Сегодня, 6 июля, Владимир Путин выступил с видеообращением на саммите БРИКС — Кремль. Мы собрали главные заявления президента в этом материале.

О развитии и влиянии БРИКС

Владимир Путин заявил, что влияние БРИКС в мире укрепилось.

«Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом», — заявил президент.

Он отметил, что БРИКС превосходит G7 по паритету покупательской способности. Страны объединения занимают значительную долю на мировой арене, представляя не только треть площади земной суши и почти половину населения планеты, но и 40% мировой экономики, отметил президент.

Также Путин заявил, что однополярная система, обслуживающая интересы так называемого «золотого миллиарда», изживает себя, модель «либеральной глобализации» уже неактуальна.

О дальнейших планах

Очень важно, чтобы страны БРИКС усилили сотрудничество в таких сферах, как технологии, освоение ресурсов, логистика и торговля, заявил президент. Использование национальных валют в торговле между участниками объединения растет, и этот процесс нужно развивать дальше. Путин отметил, что стоит сосредоточиться на увеличении объемов взаимных инвестиций через механизмы БРИКС.

В рамках БРИКС также активно развиваются проекты по созданию зерновой биржи, постоянной логистической платформы и программы спортивного сотрудничества.

«Главное, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике, безопасности, экономике, финансах, культурных и гуманитарных контактах», — отметил президент РФ.

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