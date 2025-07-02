Последнее беззаботное лето: для россиян начнут действовать новые запреты на пляжах

Запрет вводится для безопасности посетителей пляжей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Домашних животных нельзя будет приводить на пляжи в России с 1 сентября, исключение сделано для собак-поводырей. Соответствующий приказ подготовило МЧС.

Запрет приводить животных будет действовать только на территории пляжей. Просто на берегах водоемов их выгуливать можно, объяснил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Новый запрет объясняется «санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности в местах массового посещения людьми». Животные попросту могут напугать купающихся, укусить или справить естественную нужду.

Проект приказа МЧС должен вступить в силу 1 сентября 2025 года, он будет действовать до 1 сентября 2031 года. В документе прописаны и другие требования: к маломерным судам, их стоянкам, переправам и т. д., особое внимание уделено именно требованиям к поведению на пляжах как местах массового скопления людей.