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Страна и мир Новые законы Последнее беззаботное лето: для россиян начнут действовать новые запреты на пляжах

Последнее беззаботное лето: для россиян начнут действовать новые запреты на пляжах

Нововведения коснутся только оборудованных территорий

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Запрет вводится для безопасности посетителей пляжей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗапрет вводится для безопасности посетителей пляжей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Запрет вводится для безопасности посетителей пляжей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Домашних животных нельзя будет приводить на пляжи в России с 1 сентября, исключение сделано для собак-поводырей. Соответствующий приказ подготовило МЧС.

Запрет приводить животных будет действовать только на территории пляжей. Просто на берегах водоемов их выгуливать можно, объяснил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Новый запрет объясняется «санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности в местах массового посещения людьми». Животные попросту могут напугать купающихся, укусить или справить естественную нужду.

Проект приказа МЧС должен вступить в силу 1 сентября 2025 года, он будет действовать до 1 сентября 2031 года. В документе прописаны и другие требования: к маломерным судам, их стоянкам, переправам и т. д., особое внимание уделено именно требованиям к поведению на пляжах как местах массового скопления людей.

«В частности, министерство запрещает посетителям пляжей загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, купание в состоянии опьянения, а так же, среди прочего, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак–поводырей», — отметил Хаминский.

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Яковлева Юлия
Пляж Домашние животные Собаки МЧС Запрет
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