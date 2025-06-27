«На красоте природы далеко не уедешь». Может ли Абхазия претендовать на звание элитного курорта, куда не поедут «доширачники»?

Гагрская колоннада есть у всех туристов, кто хоть раз приезжал в Абхазию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Скандал, который спровоцировали слова абхазской чиновницы Минтуризма Кристины Лакербая о том, что нищие туристы в республике не нужны, немного утих. Женщина лишилась должности. Эмоции улеглись. А мы решили выяснить, может ли Абхазия стать курортом для богатых. И едут ли люди, которые могут позволить себе дорогой отдых на зарубежных курортах, в Абхазию? Вопрос сам по себе звучит иронически. Но нет, никакой иронии. Журналистам SOCHI1.RU реально стало интересно, есть ли пятизвездочные отели в Стране души и сколько они стоят.

Абхазия остается бюджетным направлением Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На 30 процентов дешевле

Несмотря на то что цены на отдых в этом году существенно выросли в связи с инфляцией во всём мире, Абхазия продолжает оставаться бюджетным направлением для россиян. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин «Ленте.ру».

— Несмотря на то что зачастую Абхазия — это самое доступное направление, включая транспортные расходы, это 80 тысяч рублей и более на двоих на неделю, — рассказал Горин.

Благодаря хорошей транспортной доступности — со страной есть автомобильное, железнодорожное, а теперь еще и авиационное сообщение — турист может выбирать удобный для него лично формат путешествия.

— Зачастую путешествия в Абхазию обходятся на 20–30 процентов дешевле, чем на соседние курорты Краснодарского края, — заключил Горин.

Владелица небольшого отеля в Курортном Городке Адлера Наталья Эскузян говорит, что в этом году Абхазия составила серьезную конкуренцию именно гостевым домам в Сочи. Многие ее постоянные гости, которые приезжали годами, предпочли курорты республики.

— У нас тишина, народу нет. Открытый аэропорт дал преимущество нашим соседям. Расхожее мнение, что у них море чище и цены ниже, сыграло с нами злую шутку. Наши гости рванули туда. У меня нет желающих даже за 2 тысячи рублей в сутки с бассейном, — вздыхает Наталья.

Надежда на удачный июль и август тоже рассеивается с каждым днем: бронирований очень мало. Зато в Абхазии мест в нормальных отелях нет.

Природные пляжи Абхазии, где для всех хватит места Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Неудобства всё равно будут»

Тревел-агент Ирина Викторова говорит, что пятизвездочных отелей в Абхазии не может быть, так же как и четырехзвездочных, просто потому, что там нет вообще классификации объектов размещения. Поэтому очень сложно определиться с вариантами под конкретные запросы туристов. Приходится ездить в каждый перед тем, как начать сотрудничать с той или иной гостиницей. Причем побывать там нужно в начале каждого сезона.

— Если в прошлом году всё было хорошо, то не факт, что в этом будет так же. Владельцы экономят на ремонте, может поменяться персонал и плохо убирать. Или постельное белье и принадлежности «уставшие» даже в дорогих отелях. Нет классификации — нет стандартов. Никто не гонится за качеством. Кроме того, абхазских коллег очень расслабляет повышенный к ним интерес. Зачем напрягаться, если всё равно поедут, — говорит Ирина.

Она уверена: до элитного курорта Абхазии еще очень далеко. Поэтому именно так называемые доширачники — это ее контингент.

— Я не хочу никого обидеть, для нас все клиенты одинаково дороги: и бюджетные, и элитные. Но последние в Абхазию точно не едут. Примерный портрет отдыхающих в Абхазии — это сотрудники правоохранительных органов, военные, кому запрещен выезд в другие страны. Их семьи. Региональные и муниципальные чиновники, владельцы малого и среднего бизнеса. В общем, средний класс. Отдельная категория — те, кто страдает ностальгией. Они либо отдыхали в Абхазии в детстве, либо вообще там когда-то жили, — говорит Ирина.

Она уверена: даже если выбрать дорогой отель с хорошей репутацией, неудобства всё равно будут. В Гагре инфраструктура более-менее восстановленная, а вот в Сухуме с ней проблемы. Недавно Ирина получила жалобу от клиентов, которые отдыхают в столице Абхазии. Вокруг отеля, который нареканий не вызвал, заросший колючкой пустырь с агрессивными бродячими собаками и свалкой, а по вечерам нет никакого освещения. В результате гости сидели по вечерам в номере, потому что просто опасались выходить на улицу.

— Чтобы стать лакшери-курортом и отсечь туристов «за 300 рублей», нужны не только хорошие отели. Лакшери должна быть вся инфраструктура, а не бродячие по пляжам коровы и их лепехи везде. Да и абхазы не тайцы и китайцы. Облизывать тебя с ног до головы не будут. Как показала жизнь, 30 лет им не хватило восстановить страну, поэтому в ближайшие 30 лет точно элитного курорта там не будет, — уверена Ирина.

Она говорит, что Абхазии нужно умерить свои аппетиты и бросить все силы и средства на восстановление республики. Особенно восточной ее части, где собрались развивать туризм и где ничего нет для этого. На одной красоте природы далеко не уедешь.

В Гагре много гостевых домов, но это кот в мешке Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Ирина привела цены на хорошие отели, в которые она отправляет своих клиентов.

Amra Park Hotel & SPA в Гагре позиционирует себя как пятизвездочный. Предлагает недельный отдых на двоих на ближайшие даты за 183 тысячи рублей. Цена указана без перелета. В стоимость включен полный пансион и номер стандарт без балкона с видом на парк и горы. С балконом и видом на море будет дороже — 195 тысяч рублей. Самый дорогой тариф — оздоровительный полный пансион с проживанием в люксе с джакузи, но с видом на внутренний двор — обойдется в 322 тысячи рублей на неделю.

Пансионат «Самшитовая роща» в Пицунде предлагает к бронированию номера стандарт и комфорт; люкс и полулюкс распроданы на конец июня — начало июля. Неделя в однокомнатном комфорте на двоих обойдется в 125 тысяч рублей без перелета, с лечением — 146 тысяч рублей. Полный пансион и «шведский стол» включены.

«Черноморец Парк-отель» в Гудауте предлагает двухместные номера стандарт без балкона с видом на парк за 71 тысячу рублей. Сьют двухкомнатный с балконом и видом на парк с полным пансионом стоит от 121 тысячи рублей. Эконом и семейные номера распроданы почти до конца августа.

Отель «Интер-Сухум» предлагает трехкомнатный сьют за 24 тысячи в сутки, такая цена — с июля по сентябрь. Двухместная студия обойдется в 14 тысяч рублей, двухместный твин — 7 тысяч 900 рублей. В стоимость проживания входит пользование бассейном и завтрак.

Тревел-агент напоминает, что, если туристы планируют пробыть в Абхазии больше 14 суток, с них могут взимать обязательный миграционный сбор — 200 рублей с человека за период всего проживания. Взнос производится при заезде в отель.

Абхазия для тех, кто любит природные красоты Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Отель выбираем исключительно по отзывам»

Иркутяне Сергей и Елена Камышовы уже несколько лет отдыхают в Абхазии. Перелет до Сочи у них бесплатный: Сергей — сотрудник органов внутренних дел. Другие страны для них закрыты, а в Абхазию можно.

— Поскольку мы экономим на билетах, то можем позволить себе отдых подороже. Всегда выбираем Гагру. Недалеко от границы, да и ухоженный стал городок за последние пять лет. В этот раз отдыхаем в отеле «Абаата», за старинной крепостной стеной. Свой пляж шикарный, бесплатные зонтики и лежаки. Корпуса 1903 и 1906 годов постройки, а номера современные. Закрытая территория, — рассказал Сергей.

По его словам, объекты для проживания выбирают исключительно по отзывам в интернете. И никогда не разочаровывались. Двухместный двухкомнатный люкс на неделю на двоих обошелся им в 145 тысяч рублей без питания. В отеле есть открытый бассейн и спа.

— В старой Гагре много хороших ресторанчиков и кафе, там и питаемся. Мы не любим быть привязанными к полному пансиону, поскольку катаемся по экскурсиям, много гуляем, ходим пешком. Абхазия для тех, кто любит тихий пляжный отдых, природные красоты. Никаких дискотек и ночных клубов здесь нет, — говорит Елена.

По ее словам, недалеко от отеля не очень ухоженный парк, зато железнодорожную станцию недавно отремонтировали. И даже такие небольшие изменения радуют туристов.