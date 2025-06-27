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Страна и мир Обзор «На красоте природы далеко не уедешь». Может ли Абхазия претендовать на звание элитного курорта, куда не поедут «доширачники»?

«На красоте природы далеко не уедешь». Может ли Абхазия претендовать на звание элитного курорта, куда не поедут «доширачники»?

Узнали, сколько стоит лакшери-отдых в Стране души и как его оценивают туристы

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9 комментариев
Гагрская колоннада есть у всех туристов, кто хоть раз приезжал в Абхазию | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUГагрская колоннада есть у всех туристов, кто хоть раз приезжал в Абхазию | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Гагрская колоннада есть у всех туристов, кто хоть раз приезжал в Абхазию

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Скандал, который спровоцировали слова абхазской чиновницы Минтуризма Кристины Лакербая о том, что нищие туристы в республике не нужны, немного утих. Женщина лишилась должности. Эмоции улеглись. А мы решили выяснить, может ли Абхазия стать курортом для богатых. И едут ли люди, которые могут позволить себе дорогой отдых на зарубежных курортах, в Абхазию? Вопрос сам по себе звучит иронически. Но нет, никакой иронии. Журналистам SOCHI1.RU реально стало интересно, есть ли пятизвездочные отели в Стране души и сколько они стоят.

Абхазия остается бюджетным направлением | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUАбхазия остается бюджетным направлением | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Абхазия остается бюджетным направлением

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На 30 процентов дешевле

Несмотря на то что цены на отдых в этом году существенно выросли в связи с инфляцией во всём мире, Абхазия продолжает оставаться бюджетным направлением для россиян. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин «Ленте.ру».

— Несмотря на то что зачастую Абхазия — это самое доступное направление, включая транспортные расходы, это 80 тысяч рублей и более на двоих на неделю, — рассказал Горин.

Благодаря хорошей транспортной доступности — со страной есть автомобильное, железнодорожное, а теперь еще и авиационное сообщение — турист может выбирать удобный для него лично формат путешествия.

— Зачастую путешествия в Абхазию обходятся на 20–30 процентов дешевле, чем на соседние курорты Краснодарского края, — заключил Горин.

Владелица небольшого отеля в Курортном Городке Адлера Наталья Эскузян говорит, что в этом году Абхазия составила серьезную конкуренцию именно гостевым домам в Сочи. Многие ее постоянные гости, которые приезжали годами, предпочли курорты республики.

— У нас тишина, народу нет. Открытый аэропорт дал преимущество нашим соседям. Расхожее мнение, что у них море чище и цены ниже, сыграло с нами злую шутку. Наши гости рванули туда. У меня нет желающих даже за 2 тысячи рублей в сутки с бассейном, — вздыхает Наталья.

Надежда на удачный июль и август тоже рассеивается с каждым днем: бронирований очень мало. Зато в Абхазии мест в нормальных отелях нет.

Природные пляжи Абхазии, где для всех хватит места | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUПриродные пляжи Абхазии, где для всех хватит места | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Природные пляжи Абхазии, где для всех хватит места

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Неудобства всё равно будут»

Тревел-агент Ирина Викторова говорит, что пятизвездочных отелей в Абхазии не может быть, так же как и четырехзвездочных, просто потому, что там нет вообще классификации объектов размещения. Поэтому очень сложно определиться с вариантами под конкретные запросы туристов. Приходится ездить в каждый перед тем, как начать сотрудничать с той или иной гостиницей. Причем побывать там нужно в начале каждого сезона.

— Если в прошлом году всё было хорошо, то не факт, что в этом будет так же. Владельцы экономят на ремонте, может поменяться персонал и плохо убирать. Или постельное белье и принадлежности «уставшие» даже в дорогих отелях. Нет классификации — нет стандартов. Никто не гонится за качеством. Кроме того, абхазских коллег очень расслабляет повышенный к ним интерес. Зачем напрягаться, если всё равно поедут, — говорит Ирина.

Она уверена: до элитного курорта Абхазии еще очень далеко. Поэтому именно так называемые доширачники — это ее контингент.

— Я не хочу никого обидеть, для нас все клиенты одинаково дороги: и бюджетные, и элитные. Но последние в Абхазию точно не едут. Примерный портрет отдыхающих в Абхазии — это сотрудники правоохранительных органов, военные, кому запрещен выезд в другие страны. Их семьи. Региональные и муниципальные чиновники, владельцы малого и среднего бизнеса. В общем, средний класс. Отдельная категория — те, кто страдает ностальгией. Они либо отдыхали в Абхазии в детстве, либо вообще там когда-то жили, — говорит Ирина.

Она уверена: даже если выбрать дорогой отель с хорошей репутацией, неудобства всё равно будут. В Гагре инфраструктура более-менее восстановленная, а вот в Сухуме с ней проблемы. Недавно Ирина получила жалобу от клиентов, которые отдыхают в столице Абхазии. Вокруг отеля, который нареканий не вызвал, заросший колючкой пустырь с агрессивными бродячими собаками и свалкой, а по вечерам нет никакого освещения. В результате гости сидели по вечерам в номере, потому что просто опасались выходить на улицу.

— Чтобы стать лакшери-курортом и отсечь туристов «за 300 рублей», нужны не только хорошие отели. Лакшери должна быть вся инфраструктура, а не бродячие по пляжам коровы и их лепехи везде. Да и абхазы не тайцы и китайцы. Облизывать тебя с ног до головы не будут. Как показала жизнь, 30 лет им не хватило восстановить страну, поэтому в ближайшие 30 лет точно элитного курорта там не будет, — уверена Ирина.

Она говорит, что Абхазии нужно умерить свои аппетиты и бросить все силы и средства на восстановление республики. Особенно восточной ее части, где собрались развивать туризм и где ничего нет для этого. На одной красоте природы далеко не уедешь.

В Гагре много гостевых домов, но это кот в мешке | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUВ Гагре много гостевых домов, но это кот в мешке | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Гагре много гостевых домов, но это кот в мешке

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Ирина привела цены на хорошие отели, в которые она отправляет своих клиентов.

Amra Park Hotel & SPA в Гагре позиционирует себя как пятизвездочный. Предлагает недельный отдых на двоих на ближайшие даты за 183 тысячи рублей. Цена указана без перелета. В стоимость включен полный пансион и номер стандарт без балкона с видом на парк и горы. С балконом и видом на море будет дороже — 195 тысяч рублей. Самый дорогой тариф — оздоровительный полный пансион с проживанием в люксе с джакузи, но с видом на внутренний двор — обойдется в 322 тысячи рублей на неделю.

Пансионат «Самшитовая роща» в Пицунде предлагает к бронированию номера стандарт и комфорт; люкс и полулюкс распроданы на конец июня — начало июля. Неделя в однокомнатном комфорте на двоих обойдется в 125 тысяч рублей без перелета, с лечением — 146 тысяч рублей. Полный пансион и «шведский стол» включены.

«Черноморец Парк-отель» в Гудауте предлагает двухместные номера стандарт без балкона с видом на парк за 71 тысячу рублей. Сьют двухкомнатный с балконом и видом на парк с полным пансионом стоит от 121 тысячи рублей. Эконом и семейные номера распроданы почти до конца августа.

Отель «Интер-Сухум» предлагает трехкомнатный сьют за 24 тысячи в сутки, такая цена — с июля по сентябрь. Двухместная студия обойдется в 14 тысяч рублей, двухместный твин — 7 тысяч 900 рублей. В стоимость проживания входит пользование бассейном и завтрак.

Тревел-агент напоминает, что, если туристы планируют пробыть в Абхазии больше 14 суток, с них могут взимать обязательный миграционный сбор — 200 рублей с человека за период всего проживания. Взнос производится при заезде в отель.

Абхазия для тех, кто любит природные красоты | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUАбхазия для тех, кто любит природные красоты | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Абхазия для тех, кто любит природные красоты

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Отель выбираем исключительно по отзывам»

Иркутяне Сергей и Елена Камышовы уже несколько лет отдыхают в Абхазии. Перелет до Сочи у них бесплатный: Сергей — сотрудник органов внутренних дел. Другие страны для них закрыты, а в Абхазию можно.

— Поскольку мы экономим на билетах, то можем позволить себе отдых подороже. Всегда выбираем Гагру. Недалеко от границы, да и ухоженный стал городок за последние пять лет. В этот раз отдыхаем в отеле «Абаата», за старинной крепостной стеной. Свой пляж шикарный, бесплатные зонтики и лежаки. Корпуса 1903 и 1906 годов постройки, а номера современные. Закрытая территория, — рассказал Сергей.

По его словам, объекты для проживания выбирают исключительно по отзывам в интернете. И никогда не разочаровывались. Двухместный двухкомнатный люкс на неделю на двоих обошелся им в 145 тысяч рублей без питания. В отеле есть открытый бассейн и спа.

— В старой Гагре много хороших ресторанчиков и кафе, там и питаемся. Мы не любим быть привязанными к полному пансиону, поскольку катаемся по экскурсиям, много гуляем, ходим пешком. Абхазия для тех, кто любит тихий пляжный отдых, природные красоты. Никаких дискотек и ночных клубов здесь нет, — говорит Елена.

По ее словам, недалеко от отеля не очень ухоженный парк, зато железнодорожную станцию недавно отремонтировали. И даже такие небольшие изменения радуют туристов.

А вы бывали в Абхазии?

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Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Отдых Пляж Абхазия Гагра Отели Абхазии Цены на отдых в Абхазии
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Комментарии
9
Гость
19 минут
Дикая красочная страна.
Гость
26 минут
грязь, хамство, зависть и ненависть - нечего там делать, поверьте
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