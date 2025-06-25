Twitch собирается уйти из России: что грозит блогерам

На сервисе стримеры транслируют игры, музыку, киберспорт или IRL-контент Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU











Платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, собирается официально прекратить работу в России. Представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона. Организаторы платформы уже поступали аналогичным образом перед уходом из других стран. Из-за этого российские стримеры могут столкнуться с падением своих доходов. Разбираемся, в чем дело, в материале.

Что такое Twitch

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

Twitch заработал в 2007 году как justin.tv с трансляций жизни Джастина Кана. В 2011 году платформа сфокусировалась на игровых стримах, а в 2014 году Amazon купила ее за 970 млн долларов. Интеграция с Amazon Prime и добавление чатов/подписок усилили взаимодействие с аудиторией. Twitch стал официальным местом проведения киберспортивных турниров, включая World Cyber Games 2012.

На начальных этапах Twitch стал популярен у геймеров. Но потом платформа стала гораздо шире, появилась возможность смотреть концерты, учиться чему-то новому на мастер-классах, слушать ток-шоу и даже просто смотреть повседневные трансляции популярных блогеров.

Чем Twitch отличается от YouTube

YouTube — это платформа для обмена видео. Здесь пользователи могут загружать видеоролики, просматривать их и комментировать. Контент может быть разных форматов — от развлекательных видео и блогов до образовательных материалов и клипов.

На YouTube контент загружается заранее, а Twitch предлагает лишь прямые эфиры. Данные TwitchTracker сообщают, что каждый день сервис посещают порядка 2,5 млн человек. В 2023 году на нем проводилось более 8 млн стримов ежемесячно.

Как работает сервис

Для просмотра стримов на Twitch нужно лишь устройство с доступом в интернет и аккаунт на сайте или в приложении. Регистрация нужна для чата, создания канала или подписки на стримеров.

Зрители могут смотреть трансляции в реальном времени или архивные видео, общаясь через чат. Стримеры транслируют игры, музыку, киберспорт или IRL-контент.

IRL-контент (In Real Life) — категория трансляций, которая предназначена для повседневной жизни. Там стримеры могут не играть в компьютерные игры, а разговаривать с аудиторией или заниматься другими активностями в реальной жизни (например просто общаться или готовить, гулять по городу и т. д.).

Приложение Twitch подходит для пользователей от 13 лет, однако для них действует родительский режим. Apple App Store присвоил приложению рейтинг 17+, а Google Play Store — 12+.

Разработчики Twitch строго следят за нарушениями на платформе. За нарушения правил пользователей могут заблокировать. Иногда на Twitch показывают странные трансляции, нарушающие правила платформы, и из-за этого их запрещают. Жесткая цензура вызывает волну негодования среди пользователей и осложняет работу стримеров.

Сами стримеры зарабатывают на подписках, донатах, битах, рекламе и спонсорстве. Подписки, например, дают зрителям эксклюзивный контент, а стримеры предлагают разные тарифы.

Во время трансляций есть реклама, но ее содержание не контролируется. Монетизация в России вызывает ряд осложнений из-за ограничений на международные платежи, поэтому блогеры используют сторонние сервисы для донатов. Для партнерской программы нужно 50 подписчиков и 8 часов трансляций.

Почему Twitch может уйти из РФ

Недавно сервис ограничил высокое разрешение трансляций (1080p и 1440p) для российских стримеров, а в ночь на 24 июня удалил для пользователей платформы с российскими IP-адресами. По информации представителей платформы, на такой шаг им пришлось пойти из-за снижения коммерческой целесообразности поддержки региона. Эксперты считают, что из-за этого российские блогеры могут столкнуться с падением своих доходов. Возможны ограничения, связанные с международными платежами, из-за отключения российских банков от системы SWIFT.

Аналогичная ситуация уже происходила в Южной Корее. Там Twitch прекратил работу в феврале прошлого года. IT-обозреватель Сергей Поморцев связывает такие ограничения с подготовкой к полному уходу площадки из России. Правила стали строже, теперь за их нарушение могут заблокировать каналы. К тому же на платформе начали строже проверять контент людей.

Какие альтернативные площадки есть для российских блогеров