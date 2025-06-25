Twitch собирается уйти из России: что грозит блогерам

Платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, собирается официально прекратить работу в России. Представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона. Организаторы платформы уже поступали аналогичным образом перед уходом из других стран. Из-за этого российские стримеры могут столкнуться с падением своих доходов. Разбираемся, в чем дело, в материале.
Что такое Twitch
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.
Twitch заработал в 2007 году как justin.tv с трансляций жизни Джастина Кана. В 2011 году платформа сфокусировалась на игровых стримах, а в 2014 году Amazon купила ее за 970 млн долларов. Интеграция с Amazon Prime и добавление чатов/подписок усилили взаимодействие с аудиторией. Twitch стал официальным местом проведения киберспортивных турниров, включая World Cyber Games 2012.
На начальных этапах Twitch стал популярен у геймеров. Но потом платформа стала гораздо шире, появилась возможность смотреть концерты, учиться чему-то новому на мастер-классах, слушать ток-шоу и даже просто смотреть повседневные трансляции популярных блогеров.
Чем Twitch отличается от YouTube
YouTube — это платформа для обмена видео. Здесь пользователи могут загружать видеоролики, просматривать их и комментировать. Контент может быть разных форматов — от развлекательных видео и блогов до образовательных материалов и клипов.
На YouTube контент загружается заранее, а Twitch предлагает лишь прямые эфиры. Данные TwitchTracker сообщают, что каждый день сервис посещают порядка 2,5 млн человек. В 2023 году на нем проводилось более 8 млн стримов ежемесячно.
Как работает сервис
Для просмотра стримов на Twitch нужно лишь устройство с доступом в интернет и аккаунт на сайте или в приложении. Регистрация нужна для чата, создания канала или подписки на стримеров.
Зрители могут смотреть трансляции в реальном времени или архивные видео, общаясь через чат. Стримеры транслируют игры, музыку, киберспорт или IRL-контент.
IRL-контент (In Real Life) — категория трансляций, которая предназначена для повседневной жизни. Там стримеры могут не играть в компьютерные игры, а разговаривать с аудиторией или заниматься другими активностями в реальной жизни (например просто общаться или готовить, гулять по городу и т. д.).
Приложение Twitch подходит для пользователей от 13 лет, однако для них действует родительский режим. Apple App Store присвоил приложению рейтинг 17+, а Google Play Store — 12+.
Разработчики Twitch строго следят за нарушениями на платформе. За нарушения правил пользователей могут заблокировать. Иногда на Twitch показывают странные трансляции, нарушающие правила платформы, и из-за этого их запрещают. Жесткая цензура вызывает волну негодования среди пользователей и осложняет работу стримеров.
Сами стримеры зарабатывают на подписках, донатах, битах, рекламе и спонсорстве. Подписки, например, дают зрителям эксклюзивный контент, а стримеры предлагают разные тарифы.
Во время трансляций есть реклама, но ее содержание не контролируется. Монетизация в России вызывает ряд осложнений из-за ограничений на международные платежи, поэтому блогеры используют сторонние сервисы для донатов. Для партнерской программы нужно 50 подписчиков и 8 часов трансляций.
Почему Twitch может уйти из РФ
Недавно сервис ограничил высокое разрешение трансляций (1080p и 1440p) для российских стримеров, а в ночь на 24 июня удалил для пользователей платформы с российскими IP-адресами. По информации представителей платформы, на такой шаг им пришлось пойти из-за снижения коммерческой целесообразности поддержки региона. Эксперты считают, что из-за этого российские блогеры могут столкнуться с падением своих доходов. Возможны ограничения, связанные с международными платежами, из-за отключения российских банков от системы SWIFT.
Аналогичная ситуация уже происходила в Южной Корее. Там Twitch прекратил работу в феврале прошлого года. IT-обозреватель Сергей Поморцев связывает такие ограничения с подготовкой к полному уходу площадки из России. Правила стали строже, теперь за их нарушение могут заблокировать каналы. К тому же на платформе начали строже проверять контент людей.
Какие альтернативные площадки есть для российских блогеров
Многие российские стримеры уже переходят на альтернативные платформы, например на YouTube, «ВКонтакте» или Trovo. Если ситуация не изменится, Twitch рискует окончательно потерять большую часть русскоязычного сообщества, передает эксперт «Известий».