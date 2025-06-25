Глумление над традиционными ценностями? Почему отменили концерт известного исполнителя и при чем тут Мизулина

У Lida — несколько миллионов прослушиваний в месяц Источник: Lida / Vk.com, Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Архангельске сорвали концерт известного исполнителя Lida. Чиновники обвинили его в «глумлении над традиционными ценностями», две площадки в последний момент отказались проводить мероприятие, а о ситуации высказалась Екатерина Мизулина. Наши коллеги из 29.RU рассказывают подробности случившегося.

Кто такой Lida

Lida — псевдоним 30-летнего Николая Ромадова из Москвы. Выпускает треки с 2013 года, но первый альбом под псевдонимом Lida вышел в 2019 году. Записывал совместные композиции со Славой КПСС, Дмитрием Маликовым, GSPD, ЛСП, Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Выступит на VK Fest в 2025 году.

Lida исполняет музыку в стилях поп-рэйв, синти-панк, гиперпоп. На «Яндекс Музыке» у него более 2,6 миллиона прослушиваний за месяц.

Источник: Lida / Vk.com











21 июня у Lida должен был состояться концерт в архангельском клубе «М33». За день до этого стало известно, что площадка отказалась проводить мероприятие. Об этом высказалась промогруппа Wave, которая, по собственному заявлению, занималась рекламой, но не организацией концерта.

— У нас не оставалось выбора. Площадка «М33» по надуманным причинам отказалась проводить концерт Lida у себя! И у нас стоял выбор либо отменять, либо проводить на другой площадке, — написали Wave у себя в соцсетях. — Мы вам не говорили, но ровно такая же история была в 2024 году с концертом Scally Milano! Площадка «М33» также отказалась проводить концерт при том, что была оплачена аренда! Если тут есть другие организаторы (в т. ч. из других городов) — делайте выводы! Площадка без причины, вопреки всем договоренностям, может взять и отменить ваш концерт. К сожалению, Lida — последний наш концерт в Архангельске. Далее продолжать работу в этом городе мы не будем и сфокусируемся на других регионах!

«Глумится над традиционными ценностями»: кто и почему выступил против концерта

«Русская община» в Архангельске написала заявление руководству клуба «М33»:

— Песни Николая Ромадова наполнены низменными инстинктами, аморальностью, ненормативной лексикой, и всё это популяризируется среди молодежи 13–18 лет. <…> Сам Николай Ромадов, судя по его псевдониму (ЛИДА), позиционирует себя женщиной, представляясь королевой хэппи-хардкора, готкой. Представить не можем, какую надо иметь кашу в голове, чтобы допустить этого индивидуума до сцены, — сказано в обращении.

На обложке одного из альбомов Lida, стилизованного под журналы нулевых, имелись фразы о «первом мужчине, который стал готкой» и «королеве хэппи-хардкора» Источник: Lida fan / T.me











Вечером 20 июня, за сутки до концерта, стало известно, что концерта в «М33» не будет. Организаторы нашли новую площадку, бар «Руки Вверх!». Из-за размеров помещения решили провести два концерта подряд. Промогруппа Wave заявила, что было продано 600 билетов на первый концерт (Sold out) и более 450 на второй.

Переносом концерта возмутилась уполномоченная по правам детей Елена Молчанова:

— 21 июня вечером в Архангельске должен состояться концерт «певца» Lida, тексты песен которого являются открытой пропагандой пошлости и разврата.

Молодежь активно скупает билеты, обеспечивая сытую и комфортную жизнь тем, кто открыто глумится над нашими традиционными ценностями, о важности которых, кстати, постоянно напоминает президент нашей страны. Елена Молчанова Уполномоченная по правам ребенка в Архангельской области

По словам Молчановой, среди поклонников Lida есть дети.

— Что они слышат и усваивают в творчестве исполнителя, который активно использует ненормативную лексику, пропагандирует нарушение норм морали и асоциальный образ жизни? И почему такое пошлое творчество должно звучать в граде архангела Михаила? Давайте не будем равнодушными, проявим активную гражданскую позицию и не допустим растления наших детей, которым в силу возраста еще многое непонятно, — написала Елена Молчанова.

Против выступления Lida выступила Елена Молчанова Источник: Елена Молчанова / Vk.com

Возмущенные концертом стали публиковать в соцсетях текст трека Lida 2018 года, в котором есть строчка «обожаю извращенья над детьми» и поется о сексе с четырехлетней девочкой и котенком, самоповреждении и употреблении наркотиков. Этой композиции нет на стриминговых площадках.

Отмена концерта

Днем 21 июня бар «Руки Вверх!» заявил, что концертов Lida не будет. Спустя несколько часов организаторы подтвердили это, уточнив, что мероприятие переносится на неопределенную дату.

Несмотря на отмену, в торговый центр, где должен был пройти концерт, пришли более 50 подростков и молодых людей (маркировка мероприятия — 16+). Они встретились с Lida на улице, а затем массово пошли гулять.

В тот же день на главной пешеходной улице Архангельска появились рисунки мелом — кто-то чередовал динозавров, смешариков и Стича с надписями «Lida царь».

Источник: Юрий Скородумов











В телеграм-канале у Lida было много возмущенных комментариев от поклонников. Молодые люди писали оскорбления «Русской общине». В ответ в анонимных телеграм-каналах публиковали их фото, также писали оскорбления, советовали готовить извинения и ожидать встречи с полицией по делам несовершеннолетних.

«Россия давно другая»: реакция Екатерины Мизулиной

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Кто-то из поклонников Lida попросил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину обратить внимание на ситуацию. Она поддержала отмену концерта.

«Вполне по понятным причинам отменен, — написала она. — И во многих других городах отменят, нет никаких сомнений. Откровенная пропаганда педофилии и инцеста в песнях, как оказалось».

Некоторые исполнители еще не поняли, что Россия уже давно другая. Они не сделали выводы из «голой вечеринки». Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета



«Если они хотят читать со сцены порнографические фанфики с матом под видом песен, то никаких проблем — в закрытых клубах для своих друзей 18+».

Также Мизулина заявила, что родительские организации и уполномоченные по правам ребенка будут и дальше требовать отмены мероприятий этого и других исполнителей, вплоть до митингов.

«Ведь у некоторых из них так называемое „творчество“ — это, увы, зачастую перечисление всех известных матерных слов и неприличных вещей, которые приходят на ум, видимо, в силу испорченности сознания. Такова реальность, и отдельным исполнителям давно пора это осознать. Самое легкое — это делать быструю популярность на треш-контенте. Намного сложнее творить то, что останется в истории. Пора уже повзрослеть и создавать что-то более достойное, всё для этого есть. Считайте, что это мой совет».

Екатерина Мизулина считает, что музыкантам, желающим зарабатывать на концертах, «нужно идти в ногу со временем и думать о том, какой посыл они дают молодежи».

«Они должны наконец осознать свою ответственность. Молодежь им подражает, копирует их действия, они своего рода пример. Только пример с какими смыслами — вот в чем вопрос. Людям не нравится, что дети от 6 лет повторяют неприличные вещи из песен или хулиганство блогеров. А потом в школах показывают этот контент друзьям, которые с ним до этого не были знакомы. Пока родительские организации только начинают выступать против. Этот процесс неизбежно будет продолжаться. Я призываю всех задуматься», — пишет она.

Мизулина добавила, что речь идет не об одном треке Lida, а в его творчестве 2024–2025 годов также есть растление. При этом она выступила против угроз и запугивания подростков в телеграм-каналах.

Объяснения Lida

22 июня Lida высказался о ситуации у себя в соцсетях.

«Я приношу извинения за то, что раньше я писал песни, которые могли шокировать людей или вызвать негативные эмоции, и я это прекрасно понимаю! Весь старый контент мы чистим и удаляем из интернета всеми способами, но иногда появляются перезаливы, с чем сложно бороться, однако чистка не останавливается! Это было давно и глупо, не отражает мои взгляды, не имеет отношения к моему творчеству и абсолютно не соответствует тому, кем я являюсь как человек и как артист . Сейчас я взрослый человек, мне 30 лет!» — заверил он.

Также Lida заявил, что он женат, и они с супругой «искренне разделяют и транслируют семейные ценности», а в своих соцсетях он пропагандирует спорт и правильное питание.

Ромадов вместе со своей женой уже 13 лет Источник: Lida / Vk.com











«В целом я транслирую только позитивные и мотивирующие вещи, ведь я понимаю родителей и взрослых, которые стараются отгородить детей от пагубного влияния . У меня тоже будут дети, и я хочу, чтобы они поглощали только позитивный и правильный контент. Я люблю свою страну и свою аудиторию во всех городах нашей родины. Именно поэтому я даю концерты в разных городах и радую людей, я не произношу ни единого матерного слова со сцены. Это важно. А все треки выходят с пометкой, предупреждающей слушателя. Более того, возрастной ценз на моих концертах — 16+», — добавляет он.

Также пользователи заметили, что в канале артиста оказались закрыты комментарии под постами.

Как музыкант не произносит «ни единого матерного слова со сцены» — непонятно, так как маты есть практически во всех его треках, в том числе самом новом, который вышел 13 июня.

Кто высказался в поддержку Lida

Поклонники Lida запустили хештег #лиданавсегда — они снимают короткие видео, рассказывая, как позитивно на них повлияло творчество музыканта, и высказываясь в поддержку Ромадова.

Источник: Lida / T.me











В поддержку Lida высказались другие музыканты.

«Николай Лида — порядочный человек и здравый исполнитель, только поддержка и уважение», — написал рэпер Букер Д Фред.

«Общественники, которые на Коляна накинулись, вы о чем, он даже алкоголь не пьет. Несправедливо притягивать за ошибки глупой юности 10-летней давности. Будьте взвешеннее, смотрите на то, какой человек и что делает сейчас», — написал стример Disa.

«Коляну Лиде поддержка жесткая и любовь», — написал рэпер Замай.

«Хочется выразить поддержку Николаю Лиде. В связи с необоснованным давлением на его персону. Коля — один из самых светлых и искренних людей, с которыми я успел познакомиться за последнее время. Музыка у него потрясающая, концерты невероятные, и единственное, что он пропагандирует, это добро и позитив», — написала группа КSB у себя в соцсетях.