«„Доширак“ — самая безопасная еда». Как слова чиновницы о нищих туристах поставили под угрозу курортный сезон в Абхазии

Который день в соцсетях гневно обсуждают заявление абхазской сотрудницы Минтуризма, которая остро высказалась о том, какие туристы им нужны. Дров в котел подкинул замминистра по туризму республики, призвав не превращать Абхазию в курорт «экономкласса». После такого высказываться пришлось уже президенту республики.
Видео с колкими комментариями гуляет по Сети с 18 июня. За это время к конфликту уже успели подключиться депутаты, туроператоры и блогеры. Молчать не стали и туристы, которые до этого выбирали Абхазию для своего отдыха. С чего всё началось и чем закончилось, рассказывает 93.RU.
Бедные туристы нам не нужны!
18 июня в эфире местного независимого телеканала «Абаза» вышел сюжет, в котором рассказывается о прошедшем круглом столе на тему проблем недобросовестной конкуренции, монополизации туризма большими туроператорами и мер по регулированию рынка. Свое мнение высказала Кристина Лакербая, начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии и преподаватель Абхазского госуниверситета. По ее словам, «необоснованные» низкие цены на жилье и транспорт приведут к негативному эффекту. Чиновница привела пример, что дорога из Сухума в Москву стоит 1500 рублей, при этом не уточнив, о каком виде транспорта идет речь.
«Я не знаю, что это за цена, но на такой цене никто никогда не останется в прибыли. <…> Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей… Я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды… Что там дают в отеле, но на улице он ничего не купит. Они приезжают, покупают „дошираки“, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен. Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приехал турист, который позволит себе отдых, а не просто там… Возможность приехать с семьей за 5000 рублей отдохнуть», — сказала Лакербая.
В Минтуризме предлагают установить предельную цену, ниже которой продавать место туроператору будет запрещено.
«Самое главное, на наш взгляд, мы должны отстаивать нашу национальную цену. Не превращать Республику Абхазию в какой-то „экономкласс“ для отдыха, для проживания. Да, конечно, я сейчас говорю какие-то непопулярные вещи. Турист — это человек и так с деньгами, который предпочитает отдых в нашей республике. Но мы должны бороться за более платежеспособного туриста», — поддержал коллегу замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц.
«В ваших отелях диарея преследует туристов»
После этого в соцсетях в адрес абхазских чиновников полетели десятки претензий. Главная из них, что туристическая инфраструктура Абхазии еще не доросла до богатых туристов. Что говорят читатели сети Городских медиа и 93.RU, читайте ниже:
— Товарищи абхазы, хоть вы это и не прочитаете, открою вам секрет: отдохнуть дорого мы можем в любом другом месте, и люди со средним и малым достатком в эти места не ездят. Если у вас станет дорого, то и «доширачники» не поедут.
— Скажем так, богачи туда не поедут. А бедным указывать на экономию, ну просто фу. Человек, который год копил на отдых, должен отдыхать, а не хламом затариваться. Глупо разбазаривать свои небольшие деньги на всякую бесполезную фигню, и оплаченные услуги, даже сок, надо получить, а не стесняться. Я туда не поеду, конечно же.
— В ваших отелях диарея преследует туристов. Мои знакомые едва ноги унесли и лечились потом долго. Антисанитария везде. «Доширак» — самая безопасная еда.
— Да уж… Скоро и с «дошираком» за такие деньги не приедут. Цены выросли на проживание раза в 3. За такую стоимость в более приличном месте можно найти жилье.
— Какой может быть дорогой отдых в такой дыре? Кругом хамство и антисанитария, море с запахом канализации…
— Ну и пусть идут лесом. Хотел в сентябре туда полететь на недельку, тратим с супругой за этот период обычно около 200 тысяч, как показала практика. Но теперь фиг, не поеду, назло в Грузию лучше слетаю и там эти деньги оставлю.
— Нас в семье четверо, нам на дорогу и на проживание 400 тысяч минимум уходит. Это дней на десять. Естественно, мы не собираемся каждый прием пищи ходить в ресторан и скупать всё подряд у них.
— Надо эту тетю вместе с семьей пригласить к нам, с заселением поближе к центру, возить в самый дорогой ресторан и на самые дорогие экскурсии, вручить ей матрешек и ушанку. Надеюсь, она может себе позволить потратить на отдых в России пару-тройку миллионов?
— Этой даме нужно очутиться в реальности. А факты таковы, что Абхазия никому на фиг не нужна, за исключением российских туристов среднего достатка. С деньгами я лучше в Тай съезжу.
— Зачем вообще туда ездят люди? Посмотреть на нищету и разруху? Лучше в тот же Батуми съездить: там тоже небогато, но намного выше сервис, да и местные адекватнее.
— Если к ним перестанут ездить, им даже на «доширак» не хватит.
— Были на экскурсии один день, вино — бормотуха из порошка и спирта. Сыр как пенопласт, про мед ничего не скажу, так как даже его не пробовали, поскольку после 8-часовой экскурсии, где даже рук помыть негде было, предложили его слизывать с руки для дегустации. Грязь, мухи на пище, страшно что-то скушать, «доширак» самое безвредное и надежное!
— Абхазия — прекрасная страна, много красивых мест, и если бы местные хоть раз свою пятую точку оторвали и что-то сделали, помимо своего нытья, то поток туристов был бы в разы больше.
«Я бы, может, сам с удовольствием отдохнул за 300 рублей»
Прокомментировали заявление сотрудников Минтуризма Абхазии также эксперты туротрасли. Например, вице-президент Ассоциации туроператоров России и директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что не понимает, откуда Лакербая взяла такие цены. По его словам, сутки проживания этим летом в Абхазии в среднем обходятся в 3,5 тысячи рублей. Минимум на 10 дней уйдет около 40 тысяч рублей, если закладывать еще и траты на дорогу.
«Мне осталась непонятна вот эта оценка, откуда она взялась, есть ли реальная возможность отдохнуть за 300 [рублей]. Я вот не видел, я бы, может, сам с удовольствием отдохнул за 300, но я не вижу таких цен», — заявил Ромашкин изданию «Подъём».
В недоумении от позиции сотрудницы Минтуризма Абхазии также остался член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков и призвал уволить женщину.
«Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов. <…> Поэтому такими высказываниями они себе же отрубают руку или стреляют в ногу, потому что не надо обижать российских туристов, которые действительно очень любят Абхазию и очень много финансов оставляют в нашей дружественной стране», — отметил в разговоре с «360» Волоцков.
Встать на сторону российских туристов, а заодно напомнить о себе в преддверии выборов решила кандидатка на пост депутата городской думы Краснодара Анастасия Кулачи. Она требует извинений от абхазской стороны.
«Это дама назвала россиян нищебродами, которые тратят не больше 300 рублей в сутки на отдых. Но позвольте, как можно так отзываться о гражданах Российской Федерации. Я призываю Министерство туризма Абхазии принести извинения гражданам Российской Федерации, ну а во-вторых, хочу напомнить, что Министерству туризму необходимо навести порядок в туристических зонах и обеспечить безопасность, создать комфортные условия. Какая-нибудь банановая республика по всем этим показателям выигрывает», — высказалась Кулачи и призвала всех отдыхать на Кубани и в Крыму.
Из блогеров на скандал обратил внимание путешественник Марк Еремин. Его ролик собрал 3 миллиона просмотров в запрещенной соцсети.
«Я всегда говорю, что нечего в этой Абхазии делать. Сервиса 0, комфорта 0, люди ведут себя по-скотски. При этом бюджетным туристам, видите ли, нежелательно приезжать в Абхазию. Так у вас нет ничего… За что платить деньги? Я не понимаю. Там красивая природа, но такой красивой природы у нас в России полно!»
Чем всё закончилось?
Разбираться в происходящем пришлось министру туризма Абхазии Астамуру Логуа и президенту республики. Логуа заявил, что слова сотрудницы его министерства были вырваны из контекста, и открестился от них.
«В первую очередь это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал Логуа в беседе с абхазским СМИ «Апсныпресс».
23 июня, спустя почти неделю после выхода сюжета, Кристину Лакербая уволили из Минтуризма Абхазии. Об этом ее уже бывший начальник Астамур Логуа доложил главе республики Бадре Гунбе.
«Гостеприимство — это то, что веками отличало наш народ… Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей… Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в нашей стране, ознакомиться с древней историей, насладиться ее красотами, особенно из дружественной нам России… Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку», — заявил президент Бадра Гунба.