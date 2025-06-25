«„Доширак“ — самая безопасная еда». Как слова чиновницы о нищих туристах поставили под угрозу курортный сезон в Абхазии

В Абхазию обычно едут как раз за бюджетным отдыхом Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Который день в соцсетях гневно обсуждают заявление абхазской сотрудницы Минтуризма, которая остро высказалась о том, какие туристы им нужны. Дров в котел подкинул замминистра по туризму республики, призвав не превращать Абхазию в курорт «экономкласса». После такого высказываться пришлось уже президенту республики.

Видео с колкими комментариями гуляет по Сети с 18 июня. За это время к конфликту уже успели подключиться депутаты, туроператоры и блогеры. Молчать не стали и туристы, которые до этого выбирали Абхазию для своего отдыха. С чего всё началось и чем закончилось, рассказывает 93.RU.

Бедные туристы нам не нужны!

18 июня в эфире местного независимого телеканала «Абаза» вышел сюжет, в котором рассказывается о прошедшем круглом столе на тему проблем недобросовестной конкуренции, монополизации туризма большими туроператорами и мер по регулированию рынка. Свое мнение высказала Кристина Лакербая, начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии и преподаватель Абхазского госуниверситета. По ее словам, «необоснованные» низкие цены на жилье и транспорт приведут к негативному эффекту. Чиновница привела пример, что дорога из Сухума в Москву стоит 1500 рублей, при этом не уточнив, о каком виде транспорта идет речь.

«Я не знаю, что это за цена, но на такой цене никто никогда не останется в прибыли. <…> Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей… Я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды… Что там дают в отеле, но на улице он ничего не купит. Они приезжают, покупают „дошираки“, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен. Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приехал турист, который позволит себе отдых, а не просто там… Возможность приехать с семьей за 5000 рублей отдохнуть», — сказала Лакербая.

Источник: Abaza.tv

В Минтуризме предлагают установить предельную цену, ниже которой продавать место туроператору будет запрещено.

«Самое главное, на наш взгляд, мы должны отстаивать нашу национальную цену. Не превращать Республику Абхазию в какой-то „экономкласс“ для отдыха, для проживания. Да, конечно, я сейчас говорю какие-то непопулярные вещи. Турист — это человек и так с деньгами, который предпочитает отдых в нашей республике. Но мы должны бороться за более платежеспособного туриста», — поддержал коллегу замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц.

Источник: Аbaza.tv

«В ваших отелях диарея преследует туристов»

После этого в соцсетях в адрес абхазских чиновников полетели десятки претензий. Главная из них, что туристическая инфраструктура Абхазии еще не доросла до богатых туристов. Что говорят читатели сети Городских медиа и 93.RU, читайте ниже:

— Товарищи абхазы, хоть вы это и не прочитаете, открою вам секрет: отдохнуть дорого мы можем в любом другом месте, и люди со средним и малым достатком в эти места не ездят. Если у вас станет дорого, то и «доширачники» не поедут.

— Скажем так, богачи туда не поедут. А бедным указывать на экономию, ну просто фу. Человек, который год копил на отдых, должен отдыхать, а не хламом затариваться. Глупо разбазаривать свои небольшие деньги на всякую бесполезную фигню, и оплаченные услуги, даже сок, надо получить, а не стесняться. Я туда не поеду, конечно же.

Российские туроператоры предлагают дешевые туры с перелетом в Абхазию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— В ваших отелях диарея преследует туристов. Мои знакомые едва ноги унесли и лечились потом долго. Антисанитария везде. «Доширак» — самая безопасная еда.

— Да уж… Скоро и с «дошираком» за такие деньги не приедут. Цены выросли на проживание раза в 3. За такую стоимость в более приличном месте можно найти жилье.

— Какой может быть дорогой отдых в такой дыре? Кругом хамство и антисанитария, море с запахом канализации…

— Ну и пусть идут лесом. Хотел в сентябре туда полететь на недельку, тратим с супругой за этот период обычно около 200 тысяч, как показала практика. Но теперь фиг, не поеду, назло в Грузию лучше слетаю и там эти деньги оставлю.

Позвонить с абхазского пляжа невозможно без местной симки или роуминга Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Нас в семье четверо, нам на дорогу и на проживание 400 тысяч минимум уходит. Это дней на десять. Естественно, мы не собираемся каждый прием пищи ходить в ресторан и скупать всё подряд у них.

— Надо эту тетю вместе с семьей пригласить к нам, с заселением поближе к центру, возить в самый дорогой ресторан и на самые дорогие экскурсии, вручить ей матрешек и ушанку. Надеюсь, она может себе позволить потратить на отдых в России пару-тройку миллионов?

— Этой даме нужно очутиться в реальности. А факты таковы, что Абхазия никому на фиг не нужна, за исключением российских туристов среднего достатка. С деньгами я лучше в Тай съезжу.

Чего у Абхазии не отнять, это природных красот Источник: читатели V1.RU











— Зачем вообще туда ездят люди? Посмотреть на нищету и разруху? Лучше в тот же Батуми съездить: там тоже небогато, но намного выше сервис, да и местные адекватнее.

— Если к ним перестанут ездить, им даже на «доширак» не хватит.

— Были на экскурсии один день, вино — бормотуха из порошка и спирта. Сыр как пенопласт, про мед ничего не скажу, так как даже его не пробовали, поскольку после 8-часовой экскурсии, где даже рук помыть негде было, предложили его слизывать с руки для дегустации. Грязь, мухи на пище, страшно что-то скушать, «доширак» самое безвредное и надежное!

— Абхазия — прекрасная страна, много красивых мест, и если бы местные хоть раз свою пятую точку оторвали и что-то сделали, помимо своего нытья, то поток туристов был бы в разы больше.

«Я бы, может, сам с удовольствием отдохнул за 300 рублей»

Прокомментировали заявление сотрудников Минтуризма Абхазии также эксперты туротрасли. Например, вице-президент Ассоциации туроператоров России и директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что не понимает, откуда Лакербая взяла такие цены. По его словам, сутки проживания этим летом в Абхазии в среднем обходятся в 3,5 тысячи рублей. Минимум на 10 дней уйдет около 40 тысяч рублей, если закладывать еще и траты на дорогу.

«Мне осталась непонятна вот эта оценка, откуда она взялась, есть ли реальная возможность отдохнуть за 300 [рублей]. Я вот не видел, я бы, может, сам с удовольствием отдохнул за 300, но я не вижу таких цен», — заявил Ромашкин изданию «Подъём».

В недоумении от позиции сотрудницы Минтуризма Абхазии также остался член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков и призвал уволить женщину.

«Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов. <…> Поэтому такими высказываниями они себе же отрубают руку или стреляют в ногу, потому что не надо обижать российских туристов, которые действительно очень любят Абхазию и очень много финансов оставляют в нашей дружественной стране», — отметил в разговоре с «360» Волоцков.

Встать на сторону российских туристов, а заодно напомнить о себе в преддверии выборов решила кандидатка на пост депутата городской думы Краснодара Анастасия Кулачи. Она требует извинений от абхазской стороны.

«Это дама назвала россиян нищебродами, которые тратят не больше 300 рублей в сутки на отдых. Но позвольте, как можно так отзываться о гражданах Российской Федерации. Я призываю Министерство туризма Абхазии принести извинения гражданам Российской Федерации, ну а во-вторых, хочу напомнить, что Министерству туризму необходимо навести порядок в туристических зонах и обеспечить безопасность, создать комфортные условия. Какая-нибудь банановая республика по всем этим показателям выигрывает», — высказалась Кулачи и призвала всех отдыхать на Кубани и в Крыму.

Анастасия Кулачи ждет извинений перед российскими туристами Источник: krasnodarkray1 / T.me

Из блогеров на скандал обратил внимание путешественник Марк Еремин. Его ролик собрал 3 миллиона просмотров в запрещенной соцсети.

«Я всегда говорю, что нечего в этой Абхазии делать. Сервиса 0, комфорта 0, люди ведут себя по-скотски. При этом бюджетным туристам, видите ли, нежелательно приезжать в Абхазию. Так у вас нет ничего… За что платить деньги? Я не понимаю. Там красивая природа, но такой красивой природы у нас в России полно!»

Мнение блогера Еремина Источник: eremin.media / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чем всё закончилось?

Разбираться в происходящем пришлось министру туризма Абхазии Астамуру Логуа и президенту республики. Логуа заявил, что слова сотрудницы его министерства были вырваны из контекста, и открестился от них.

«В первую очередь это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал Логуа в беседе с абхазским СМИ «Апсныпресс».

23 июня, спустя почти неделю после выхода сюжета, Кристину Лакербая уволили из Минтуризма Абхазии. Об этом ее уже бывший начальник Астамур Логуа доложил главе республики Бадре Гунбе.