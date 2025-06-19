За модными вещами не в Милан, а в Ереван. Столица Армении стала популярным направлением из-за низких цен

В Ереване современная архитектура соседствует со старинной Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











С каждым годом столица Армении хорошеет. До сих пор сказывается экономический подъем, который произошел благодаря притоку российских релокантов. А также то, что в Армению, находящуюся на перекрестье международных торговых и транспортных коридоров, стали инвестировать разные страны — от Китая до Люксембурга.

Вы удивитесь, но по притоку иностранных инвестиций в экономику Армении в 2024 году лидировали США, Канада, Швейцария, Франция… И офшорный остров Джерси. А вот российские вложения, увы, замедляются. Чего, к счастью, не скажешь о турпотоке: в этом году в стране ожидают 1 миллион российских отдыхающих. Причем речь именно про тех, кто прилетит в Армению целенаправленно, на отдых, а не просто через аэропорт Звартноц отправится в другие страны. Подробности — в материале MSK1.RU.

Панорама Еревана от дома-музея Шарля Азнавура Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Что бы там ни говорили политики и экономисты, а в крепости уз России и Армении убеждаешься в Ереване на каждом углу. Как и в любой другой постсоветской стране, в Армении большинство населения хотя бы немного знает русский язык. Большинство надписей в центре и даже на окраинах Еревана и других городов дублируется на русский язык. Хотя за последние годы появилось очень большое количество вывесок, надписей, рекламных плакатов, штендеров на английском. А в отеле, где я останавливался, даже меню было кроме русского и английского еще и на китайском. Глобализация!

География иностранных туристов и деловых людей расширяется за счет новых стран, которые налаживают экономические и социальные связи с Арменией. Судя по официальной статистике, едут сюда не только из привычных России или Грузии. Всё больший приток туристов в Армению дают экзотичные для местного турбизнеса страны, например Иран или Индия.

В центре Еревана много современным муралов Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Кстати, индийцев в Ереване можно встретить практически на каждом углу. Хотя в основном это не туристы и даже не студенты (как в российских городах). Это люди, которые приезжают сюда работать. Самая распространенная среди индийцев профессия в Армении — курьер.

Почти на каждом перекрестке можно увидеть живой пример глобализации: курьер-индиец на мопеде с ярко-желтым ящиком «Яндекс Еда». А вечерами на центральной площади республики гуляют целые толпы индийцев. В Армении их привлекает либеральное миграционное законодательство и высокие (по сравнению с Индией) зарплаты.

Почти каждый десятый интурист в Армении — иранец, если верить официальной статистике. Хотя число иранцев даже в центре Еревана (не говоря уже про другие популярные туристические города вроде Дилижана) не так бросается в глаза. Если полагаться на рассказы всезнающих местных таксистов, то многие иранцы приезжают в Армению для того, чтобы оттянуться от религиозных запретов. Например, сыграть в казино, которых вокруг Еревана несколько.

Новые ЖК строятся по всему городу Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Но в целом по платежеспособности иранцы да и российские туристы сильно уступают отдыхающим из стран Европы. С каждым годом в центре Еревана их всё больше: если пройтись по модным ресторанам или бутикам в центре Еревана (например, в районе скульптурного сада Гафесчяна) то можно услышать речь на немецком, итальянском, французском языке.

Кстати, вот еще любопытное наблюдение, которое касается уровня владения русским языком. Чем моложе житель Еревана, тем хуже, как правило, он будет знать русский. Несколько раз в магазинах наблюдал картину: две молодые, лет по 25, продавщицы, одна из них вынуждена выступать переводчиком для того, чтобы объяснить, что хочет приехавший из России турист. И, к сожалению, такую картину можно наблюдать все чаще. То есть для армянской молодежи русский язык становится языком не обязательного общения, а языком выбора. Наряду с английским, предположим, китайским или даже итальянским.

Ведь России приходится конкурировать со всё большим числом стран, которые также пытаются оказать экономическое, культурное, социальное влияние на Армению.

Если вы увидите на улицах Еревана людей в майках с надписью Versace, Hermes, Givenchy, не удивляйтесь — это не местные олигархи. Вещи, которые выпускают под брендовыми названиями, как правило, это подделки. Или, как местные гордо их называют, реплики.

Бутики, где продаются реплики западных брендов Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Если пройтись по центральным улицам Еревана, то можно найти множество бутиков, где вам предложат реплики одежды, обуви, даже бытовой техники. Зашел в один из таких магазинчиков, чтобы выбрать беспроводные наушники AirPods. Вежливый продавец предложил: «Вам полную реплику или похуже?» Они различаются по уровню приближения к оригиналу. Естественно, от этого зависит и цена.

Хотя качество армянских реплик одежды или обуви — высокое. То есть, если вы купите обувь Miu Miu или Jimmy Choo даже за 10 тысяч рублей, то можете быть уверены, что они будут сшиты очень качественно и прослужат много лет. Но при этом, естественно, будут заметно уступать по лоску оригинальным вещам, которые стоят на порядок дороже.

Поэтому, кстати, многие российские модники чаще ездят не в Милан, а в Ереван для того, чтобы покупать здесь волшебные реплики. А отличить потом эту подделку, бывает, часто практически невозможно. Хотя и качественную подделку тоже придется поискать, потому что в основном так называемые бутики все-таки завалены ширпотребом, на который просто приклеили броскую надпись Givenchy или Versace. А вот качество ничем не отличается от того, что продается в московском «Садоводе».

Армянский Hugo Boss, который стоит на порядок дешевле настоящего Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











А вообще в Армении всё очень дешево. Хотя таксисты-всезнайки и жалуются, что после того, как в 2022 году в страну въехало огромное количество российских релокантов, цены резко выросли. Но даже с учетом этого жить в Ереване намного дешевле, чем в сопоставимом по размерам населения городе России.

На любом перекрестке в центре летом Еревана можно спокойно найти свежие фрукты, которые будут стоить 100 рублей за килограмм: черешню, алычу, абрикосы. Такой дешевизны нет даже в Краснодаре или Ставрополе.

Такси в Ереване тоже по-прежнему очень дешевое — цены в несколько раз ниже, чем в Москве.

Дешево стоит снять или купить жилье. Хотя в последнее время приток иностранцев стабильно толкает вверх строительный рынок: на окраинах города (например, в районе Давташен) строятся огромные жилые комплексы в 15–20 этажей. Чего в сейсмически опасном Ереване нельзя было представить еще несколько лет назад. Но кто из россиян, иранцев или французов не захочет купить по дешевке (пока еще) квартиру в таком колоритном городе?!

Музей современного искусства в Дилижане Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Кстати, низкие зарплаты вкупе с не самым высоким уровнем жизни и заставили многих релокантов, которые переселились в Ереван в 2022 году, вернуться обратно. Кто-то, правда, остался, и до сих пор можно на площадях и улицах Еревана вечерами увидеть одиноких российских айтишников, которые зарабатывают тем, что бренчат на гитаре или рисуют портреты.

Уличный музыкант на Северном проспекте Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Наверное, это вчерашние московские дизайнеры, которые всё же нашли чем себя занять в новой для себя столице. Но такие уличные музыканты, которые под гитару нестройно поют «Это всё, что останется после меня…» или «Будь как дома, путник», тоже создают неповторимый колорит Еревана. Колорит, который, как мозаика, складывается из сотен кусочков — понемножку от каждой страны, которая отправляют сюда своих туристов, мигрантов, бизнесменов.