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Страна и мир «Им кажется, что на носу крупный куш»: как кукольная мастерица борется с телефонными аферистами — видео

«Им кажется, что на носу крупный куш»: как кукольная мастерица борется с телефонными аферистами — видео

Она спасает людей и помогает полиции

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2 комментария

Оксана Трей мастерски разводит любых мошенников

Источник:

Виктория Федрова / 164.RU, Никита Егоров / Городские медиа

Жительница Саратова Оксана Трей состоит в сообществе «антимошенников»: она не только тратит время телефонных злоумышлеников впустую, отговаривает жертв переводить деньги неизвестным личностям, но и оказывает помощь полиции.

Оксана Владимировна — человек творческий. Чемпионка Европы по карвингу и кукольных дел мастер настолько ловко умеет перевоплощаться во время разговоров с телефонными мошенниками, что те верят, что общаются с немощной бабушкой. Они сами готовы ей помочь: например, заказывают продукты на дом, чтобы она не выходила из дома и ни на что не отвлекалась. Ведь им кажется, что на носу крупный куш: еще чуть-чуть, и «бабушка» переведет им миллионы рублей.

— Всё началось с того, что несколько лет назад мой личный номер телефона попал в базы мошенников, — рассказала нашим коллегам из 164.RU Оксана Трей. — Они начали постоянно мне звонить, и как-то получилось записать разговор на видео. Поскольку я проводила мастер-классы по созданию кукол, то видеокамера всегда была под рукой. Так получился классный эмоциональный ролик, который набрал больше миллиона просмотров в интернете.

С этого началась история «грозы мошенников» Оксаны Трей. Мастерски меняя голос на старческий в стиле «фрекен Бок» из мультика про Карлсона, она заставляет аферистов думать, что они поймали в свои сети легкую жертву. Те же до самого конца не понимают, что сами угодили в сети антимошенницы, которая благодаря телефонной программе перехватывает их звонки потенциальным жертвам.

Работа у Оксаны Трей практически круглосуточная. Помимо разговоров с мошенниками, ей также надо успевать записывать ролики, обрабатывать их и выкладывать. Там разгораются настоящие шоу, где сами мошенники оказываются в роли обманутых жертв.

Историю Оксаны Трей смотрите в нашем видео.

ПО ТЕМЕ
Виктория ФедороваВиктория Федорова
Виктория Федорова
корреспондент 164.RU
Мошенники Телефонное мошенничество МВД Аферисты
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Комментарии
2
Гость
3 часа
может это всё идёт с самого верха? рыба гниёт с головы
Гость
2 часа
Не нужно стремиться переиграть мошенников. У вас это навряд ли получится. Просто немедленно кладите трубку. Кстати. Нынче мошенники маскируются под социальные опросы.
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