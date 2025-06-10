Уехала на заработки, пахала на полях, сидела в тюрьме. История россиянки, нелегально прожившей четыре года в Корее

Россиянка планировала побыть в Корее пару месяцев, но осталась на несколько лет Источник: читатель 72.RU











Что вы знаете о спонтанных путешествиях и вынужденной эмиграции длиной в несколько лет? Об этом может рассказать тюменка, которая в один день решила уехать из России в страну утренней свежести. В Южной Корее она прожила целых четыре года. За это время девушка сменила несколько работ, трудилась от рассвета до заката, заводила знакомства, дружила с местными и такими же, как она, эмигрантами, влюблялась и мечтала остаться жить в Корее. Но с ужесточением законов в стране ее поймали и депортировали.

Почему девушка переехала на другой край света, чего искала в Корее и как принудительно вернулась в Тюмень, на условиях анонимности она рассказала изданию 72.RU, а мы — вам. Дальше от первого лица.

Повелась на большие заработки

В Корею я уехала спонтанно. Увидела объявление во «ВКонтакте» о том, что в Корее предлагают работу по сбору кукурузы. И якобы за месяц там можно заработать 250 тысяч рублей — окупить свой перелет и попутешествовать по Корее. А я очень люблю эту страну и тогда начала учить корейский. Я сказала на работе, что, скорее всего, улечу в Корею. В итоге на следующий день встала и ушла посреди рабочей смены, купила билеты по пути до дома, собрала вещи и вечером того же дня села на поезд в Новосибирск. Оттуда был самолет на Пекин, из Пекина в Сеул (столица и крупнейший город Республики Корея).

Это на набережной у реки Ханган Источник: читатель 72.RU











Перелет, если честно, уже не помню, сколько стоил, что-то около сорока тысяч рублей в одну сторону. Как оказалось, в обратную сторону билет мне будет не так уж необходим в ближайшее время.

Допрос с пристрастием

Прилетела в аэропорт Инчхона (город и порт на Корейском полуострове в Республике Корея), и настал момент проходить паспортный контроль. Я знала, что там будут спрашивать цель визита и брони отеля, обратный билет и так далее. Я понимала, если покажусь подозрительной, то у меня будут проблемы. Поэтому подготовилась к этим вопросам очень хорошо, как советовали в интернете. Правда, я не учла, что буду лететь из Китая и одно русское лицо в толпе азиатов явно привлечет внимание, поэтому сразу попала в «подвал» аэропорта на допрос о целях визита. Ко мне пригласили русскоговорящего корейца, который выспросил у меня всё, вплоть до моего места работы. Он проверил всё, даже наш рабочий чат. Кстати, из него меня удалили как раз после того, как я вышла из аэропорта.

Этому корейцу я рассказывала, как мечтала всегда побывать в Корее и какая у меня туристическая программа, как я учу корейский и хочу попробовать всю их местную еду. Через пару часов он меня вывел и сказал, что я могу идти. Я тогда не поняла, пропустили ли меня или отправляют домой, но он указал на дверь и сказал: «Туда иди!» Как оказалось, он показывал мне на выход из аэропорта.

«Я конкретно попала»: пришлось стать нелегальным мигрантом

Вышла, всё как в тумане, очень уж перенервничала. Так начался мой корейский период жизни. Планировала я побыть там два месяца, но получилось, что прожила в Корее 4 года. В общем, скажу откровенно: я тогда конкретно попала.

Весной в Южной Корее города и парки превращаются в море цветущих растений Источник: читатель 72.RU











Первые дни в Корее пришлось жить с мужиками, сутками есть капусту

Первое время я работала там, куда и ехала. Нас заселили толпой в ветхий домик на второй этаж, жила я с парой девочек и в основном с мужиками в разделенной стеклянными дверями большой комнате. Работы было мало, шли дожди. Первую неделю мы жили просто так, денег не платили, не кормили. Ели капусту, которую нам дали с соседнего поля. Я варила на всю ораву щи, капусту пареную, жареную, капусту с картошкой. Иногда хозяин этого дома и тот, кто дает работу, давал нам дичь — кабана, так как был охотником. У нас с ребятами были кое-какие деньги, остатки, поэтому мы не пропали.

Посмотрите, как выглядит Корея. Такие виды завораживают Источник: читатель 72.RU











Я познакомилась с русскими ребятами, которые там уже давно работают, а кукуруза быстро кончилась. Начался сбор редьки и дайкона (овощная разновидность). Сразу скажу, что работа была очень тяжелая, нам плохо платили. В итоге мы толпой уехали в русский самушиль (офис в стиле общежития) в деревеньку Гусипо у моря, рядом с городом Большой Кванджу, где я прожила последующий год.

В Корее дорогие овощи и фрукты, но у местных принято есть их постоянно. По словам тюменки, купить там веточку винограда несколько лет назад можно было от 600 до 1000 рублей Источник: читатель 72.RU











Так как за месяц денег я не заработала, только потратила, то решила и дальше работать в Корее и сделать визу беженца. Агенты в интернете за большую сумму обещали помочь ее получить, оформить все документы. Но меня, как вы понимаете, обманули. Визу я не получила, осталась без денег на обратный билет и, наоборот, только приобрела кучу долгов. Я решила там работать дальше, будучи уже нелегальным эмигрантом.

Жизнь эмигрантки, которая хорошо знает корейский

Вообще на тот момент в Корее была очень развита система нелегальных эмигрантов, они работали везде, и их было очень много. Больше всего это тайцы, китайцы и казахи. Все знали, что они есть, но правительство закрывало на это глаза, делало пару проверок в год для видимости. Эмигранты пахали на заводах, морях, полях, в отелях. Найти работу без рабочей визы было несложно. Стране тогда было так удобно.

Природные пейзажи в Корее. У них сезон жары сменяет сезон дождей Источник: читатель 72.RU











Там есть русские улицы и целые русскоговорящих районы, где есть русские рестораны и магазины с нашей едой, конфетами, гречкой и так далее. Многие живут там без корейского языка, но это очень трудно: в больницу не сходить, не посетить банк или аптеку самостоятельно. Сейчас, насколько я знаю, на работу берут только со знанием языка и с рабочей визой. В стране поменялась власть и отношение к нелегальным рабочим. Я не испытывала проблем с языком, говорю на корейском очень хорошо.

Корея глазами россиянки

Корея, корейцы — это все такие же люди, как мы с вами, на которых просто накладывает отпечаток их культура, их страна, то место, где она находится, около моря, их климат и так далее, как в любой другой стране. Люди они обычные, большей частью замечательные, как и везде, есть хорошие и не очень.

К мигрантам они относятся хорошо, для них это выгодно. А вот на полях отношение 50 на 50. Работаешь ты как волк, а над тобой бдят, ходят около тебя, орут, чтобы ты не отдыхал, не просиживал. На работу привезут, увезут, накормят.

Девушка трудилась сутками на полях, работала по уборке квартир и в отелях, пахала на заводах Источник: читатель 72.RU











Живут по рейтингам

Среднестатистический кореец стремится к таким же вещам, как и мы, — устроиться в жизни, получить образование, хорошую работу и создать семью. Но с образованием у них совсем непросто: с самой начальной школы у них начинается рейтинговая система, которая определяет будущее. Если ты хорошо учишься, если ты везде первый, то у тебя будет возможность выбиться в люди: можно будет получить хорошее образование в университете платно, найти стабильную работу, стать успешным.

Страна динамично развивается и строится Источник: читатель 72.RU











А вот если рейтинг у тебя невысокий, то будет плохое образование, с которым сложно устроиться в жизни, и ее качество будет на самом низком уровне. Поэтому вся молодежь там прямо убивается учебой. Они зубрят сутками, стараются получить более высокий балл и увеличить свой рейтинг.

Многие из молодых людей не торопятся рожать, потому что дети — это очень дорого. Девушки и парни это понимают, поэтому с рождаемостью в стране проблемы.

В Корее сдают госэкзамен для хорошей жизни

В Корее очень уважаемы государственные служащие, врачи, полицейские. В стране у них одни из самых больших заработков и после высокооплачиваемая пенсия. Чтобы этого достичь, человек должен хорошо учиться, поступить в вуз и затем еще сдать государственный экзамен для работы. Люди к нему готовятся годами и пытаются сдать. Такой экзамен не купить ни за какие деньги, а он очень сложный.

Отпусков у них мало, они почти не отдыхают, как мы по 2 недели. Чаще всего корейцы отдыхают на два больших праздника в стране — корейский Новый год (берут 3–4 дня отпуска) и день поминовения предков. В такой день они ездят к родственникам, чтобы провести поминальную службу.

Все гонятся за идеальной внешностью

Кроме рейтингов и работы в Корее важно быть красивым. Поэтому там все стремятся к идеалу и похожи друг на друга из-за пластических операций и других вмешательств. Для местных обычное дело себя переделывать. В учреждениях очереди на эти все процедуры, как у нас в простой поликлинике.

Медицина: лечатся по страховкам

У них есть госстраховка, которая покрывает только несложные случаи заболеваний, а также у них есть дополнительная страховка. Она как раз покрывает случаи посложнее. Есть накопительный эффект от допстраховки. Например, ты платишь страховку три года и потом можешь полечить себе зубы.

Если человек попал в больницу со сложным случаем, ему нужна операция (госстраховка это не покрывает), то он должен платить за медпомощь в рассрочку. Бывают такие случаи, что люди за операции платят рассрочку до конца жизни.

Вылечила зубы за 700 тысяч

Я приехала из России в Корею с брекетами, мне нужно было проходить лечение дальше. Уровень стоматологии там самый высокий. И, несмотря на то, что я эмигрант, мне пошли навстречу и занялись моим лечением. За зубы я отдала, если перевести на наши деньги, 700 тысяч рублей. Стоматологи согласились мне помочь и брали с меня деньги за лечение в рассрочку.

В Корее любят красоту и поэтому облагораживают улицы и участки Источник: читатель 72.RU











Про жилье: бешеные взносы за аренду

С жильем в Корее большие сложности. Оно безумно дорогое. Для того чтобы снять квартиру там, ты должен внести залог начиная от 2000 долларов на те времена. Если ты кореец и хочешь жить в хорошей квартире где-нибудь в городе, то эти залоги начинаются от 25–40 тысяч и доходят до 150 тысяч долларов. Вы подписываете договор, на какой срок снимаете и так далее.

В стране очень дорогое жилье. Многие годами копят на съем жилья и мечтают о собственной квартире или доме Источник: читатель 72.RU











В Корее очень сложно переехать от родителей, переехать в другую квартиру. Люди много работают и копят деньги, чтобы осуществить такой переезд.

Среднестатистический кореец чаще всего не может позволить себе покупку жилья, особенно если он одинок. Поэтому там многие и снимают жилье.

Берут ипотеку в лотерею

Там, кстати, есть ипотека. Чтобы купить квартиру в ипотеку, нужно участвовать в лотерее. Если удача улыбнулась, покупаешь, если нет, придется снимать.

В Корее много мостов и небоскребов Источник: читатель 72.RU











Но если ты богатый человек, думаю, это сразу понятно, у тебя с покупкой жилья особо проблем нет. Богатые люди скупают жилье, сдают его и живут припеваючи.

Где пришлось жить тюменке в Корее

У меня не было проблем с тем, чтобы снять жилье. Чаще всего мы жили там, где нам предоставлял работодатель жилье. Первое время я жила в русском самушили (общежитии). А вот на второй год пребывания в Корее у меня случилась любовь, я переехала с мальчиком в другой город. Там я долго работала на кораблестроительных заводах. Мы вдвоем снимали неплохую квартирку. Спустя время я с ним рассталась, переехала в Сеул, к девчонкам. Там была хорошая квартира. Мы работали на уборке квартир и офисов. Затем я снова поменяла жилье и сняла квартиру. Она была два на два с общей кухней, но со своим душем. Мне одной хватало, было комфортно.

Корейцы в основном едят рис — на завтрак, обед и ужин. А еще у них много закусок и плюс мясо или рыба как основное блюдо. Они также любят горячее и с удовольствием едят суп Источник: читатель 72.RU











Роботы на заводе и в кафе

Говорят, что Южная Корея — страна технологий и там всё роботизировано. Я побывала на нескольких заводах, где многое делается руками. Там есть, конечно, робот-сварка, но он не может работать без людей. В принципе, всё налаживается и управляется людьми.

Удалось побывать на одном гигантском заводе по производству косметики. Там по коридорам ездил робот и говорил: «Ты потерялся? Куда тебе надо? Какой цех? Пошли я тебя провожу». И он провожал в нужный цех.

Также в некоторых кафе работают роботы, как минимум я была в двух таких заведениях.

Транспортная система и удобства

В Корее прекрасная транспортная система, хорошо развитое надземное и подземное метро. Есть транспортная карта, по которой можно передвигаться везде: на автобусе, потом подняться или спуститься в метро, доплатив сущие копейки, и ехать, куда тебе надо. Так можно полстраны проехать за 3 доллара.

В Южной Корее правительство старается для людей и создает благоприятную и удобную среду Источник: читатель 72.RU











В Корее есть система общественного транспорта, она очень хорошо развита. На остановках летом работают вентиляторы, зимой включают лампы, они светят теплом. Там же есть подогревающиеся скамейки. Так как летом там безумно палящее солнце и еще есть сезон дождей, на пешеходных переходах стоят зонтики, чтобы люди под ними прятались.

Безопасная страна под вездесущим видеонаблюдением

Там очень безопасно. Да, преступления случаются, там тоже убивают и насилуют, но в разы меньше, чем у нас, например. В Корее везде камеры. На столбах есть кнопки вызова полицейских.

Тюменка говорит, что к приезжим в стране относятся хорошо Источник: читатель 72.RU











Люди очень неравнодушны ко всему, что происходит на улице или еще где. Там не берут чужие вещи, за воровство очень сильно карают.

Из-за поверий отрубают кошкам хвосты

Удивительно, как у них соревнуются все вот эти вот старые ценности, старые установки и путь к современности. В стране у них есть поверье, что кошка на своем хвосте приносит несчастье, и поэтому они рубят котам хвосты. Я это видела. Вот он котенок, вот у него обрубленный хвост.

В стране нет бродячих животных

На самом деле у них очень мало бродячих животных, собак нет вообще бездомных. Сколько мы там жили, я видела пару собак, и то они были хозяйские.

Завести питомца в Корее — это тоже отдельная история. Завести собаку сложно. Ты должен соблюдать условия для содержания питомца. Если ты хочешь большую собаку, то у тебя, соответственно, для этого должны быть соблюдены условия, что у тебя там большой дом или еще что-то. Там и для животных есть страховка. Кстати говоря, без страховки полечить питомца стоит просто миллиарды, миллионы.

Штрафуют за всё на свете

Вообще, в Корее очень распространена система штрафов за всё на свете. Если ты мешаешь соседям — штраф. Если ты там нарушил чьи-то права, то приезжает полиция, составляет акт — штраф.

Местная архитектура удивляет Источник: читатель 72.RU











Довольно такая жесткая система, но при этом она хорошо регулирует вот эти отношения между людьми. Когда ты хочешь кому-то ближнему своему навредить, ты за это очень хорошо заплатишь. Причем заплатишь официально рукой закона.

В стране высоких технологий большой уровень самоубийств

Почему же так тяжело морально жить в Корее, почему такой большой уровень самоубийств там? У них вот эта вот история с иерархией до сих пор очень сильно влияет на жизнь в сумме. То есть ты должен быть хорошо образован, богат, с хорошей работой. У тебя должна быть красивая внешность, у тебя должна быть дорогая брендовая одежда. То есть у них, как по мне, это немножко уже сюр, когда мамки в Корее берут на прокат дорогую сумочку и идут на собрание в школу, чтобы показать, какие они якобы богатые.

Люди с этими рейтингами со школы, с университетом, с работой, с поиском работы, загоняются. Молодежь очень сильно мучится из-за гонки за успехом. У многих людей, если чего-то у них нет во внешности или не получается в учебе/работе, появляются комплексы. И поэтому, я думаю, такой большой уровень самоубийств в стране. Когда ты на свою личность не обращаешь внимания в погоне за благами современности, ты загоняешься и сходишь просто с ума.

Южная Корея последние годы находится на вершине рейтингов по совершению самоубийств во всём мире Источник: читатель 72.RU











У них на мосту реки Хан есть надписи: «Ты не один, тебе помогут, мы рядом». Эти надписи светящиеся, и там есть номера телефонов психологической службы помощи. Такое там есть послание: «Если ты решил закончить жизнь самоубийством, не заканчивай, позвони, мы поможем». На этой реке многие люди свели счеты с жизнью.

Попалась полиции и перед депортацией сидела в тюрьме

Под конец моего пребывания в Корее ужесточились законы и начали отлавливать эмигрантов. Я понимала, что рано или поздно меня найдут. Потому что даже на улицу было страшно выйти, поскольку там постоянно ходили миграционные полицейские. Я собрала вещи в чемодан на всякий случай, скопила денег на обратную дорогу.

Меня взяли на работе, отпираться или бежать куда-то я не стала. Но из-за проблем по депортации меня определили на 10 дней в местную тюрьму, где сидели такие же эмигранты из разных стран, как и я. Не скажу, что там было комфортно, но я справилась с этими трудностями.

Спустя 4 года за рубежом вернулась в родную Тюмень

Затем был долгий путь домой. Сначала перелет в Россию, потом из Москвы пришлось на поезде ехать в Тюмень.

Россиянка влюбилась в Корею всем сердцем, но временами всё равно тосковала по дому Источник: читатель 72.RU











Мне очень не хотелось оттуда уезжать. Я люблю Корею, которая за эти годы стала мне вторым домом. Там у меня были друзья, был парень, кореец, появились мечты… Это на самом деле удивительная страна. Удивительна ее уникальность, ее исторические какие-то части: старые здания, красивые парки. А также привлекательны местные, некоторые такие улыбчивые люди.

Главный дворец в Сеуле Источник: читатель 72.RU











Но на ряду с этим я очень люблю нашу историю, наших людей, наши традиции. Можно за что-то ругать, можно за что-то хвалить нашу страну, но Россия — моя Родина. Последние два года я живу здесь, в своей стране. Я понимаю, что это мой дом, тут живут мои родные, с которыми мне хочется быть рядом и просто счастливо жить.