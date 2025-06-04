В России анонсировали государственный мессенджер: что это значит

Госуслуги внедрят в новый мессенджер Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.

«Мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов», — заявил Шадаев.

Шадаев рассказал о возможностях нового месаенджера Источник: Kremlin.ru

По его словам, сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для поэтапного запуска сервисов в национальной мессенджере. Ко второму чтению его внесли 30 мая. Сам проект предполагает сделать систему максимально простой в использовании.

Президент России поручил включить государственные и финансовые услуги в платформу отечественного мессенджера.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера», — поручил глава государства.