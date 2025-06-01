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Страна и мир Обзор «Пробовать не стала, страшно»: ярославна поделилась честным мнением об отдыхе в Японии

«Пробовать не стала, страшно»: ярославна поделилась честным мнением об отдыхе в Японии

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12 комментариев
Ярославна рассказала о поездке в Японию | Источник: ЮлияЯрославна рассказала о поездке в Японию | Источник: Юлия

Ярославна рассказала о поездке в Японию

Источник:

Юлия

Кажется, у каждого есть место на Земле, которое хочется посетить. Ярославна Юлия поставила себе цель попасть в страну, в которой есть живописная природа, вулканы и озера, сакура, гейши и неоновые огни «каменных джунглей», — Японию.

Пару раз в посольство в Москве — и всё готово

Поездка в Японию стала спонтанной. Юлия узнала, что визу получить не так сложно, и нашла попутчиков.

«Мне хотелось удивиться чем-то необычным и нетипичным. Выдают визу практически всем! Главное — собрать полный пакет документов. И съездить в посольство в Москву пару раз, — рассказала ярославна. — В чатах телеграма я долго искала попутчиков, шансов найти их было очень мало, но мне повезло. Из разных городов нашей страны нашлись ребята, чьи интересы и планы совпали с моими. Мы разработали вместе весь маршрут. Билеты купили за месяц до вылета».

Ребята встретились в аэропорту Москвы и вместе сели в один самолет. Добирались до Японии через Китай. 9 часов полета до Шанхая и оттуда 4 часа до Нагоя. Билеты туда и обратно обошлись в 60 000 рублей.

Пять городов за две недели

В маршруте компании Юлии было пять городов, которые они посетят за две недели: Нагоя, Нара, Осака, Киото и Токио.

«Все эти города по-своему прекрасны, но особенно мне понравился, конечно же, Токио, где некоторые улицы похожи на локации из японской анимации, особенно понравился живописный город Киото, где много „старой“ Японии», — поделилась Юлия.

На улицах Японии легко встреить сакуру | Источник: ЮлияНа улицах Японии легко встреить сакуру | Источник: Юлия
В стране множество исторических замков | Источник: ЮлияВ стране множество исторических замков | Источник: Юлия
Центральные улицы похожи на локации из аниме | Источник: ЮлияЦентральные улицы похожи на локации из аниме | Источник: Юлия

Есть вещи, которые сразу бросаются в глаза. В Японии везде чисто, японцы — перфекционисты и очень вежливы.

«Чисто абсолютно везде: в метро, в переходах, на улицах. Японцы — самые настоящие перфекционисты во всём. У них всё продумано. Даже в метро и в любой другой транспорт они заходят не в хаотичном порядке, а в порядке очереди. Есть также стереотип, что в Японии очень вежливые люди. Да, я подтверждаю это! Очень вежливые, воспитанные и благодарные», — поделилась Юлия.

Это всё приятно, но вот проезд на транспорте очень дорогой. Метро — от 150 рублей. Билет на высокоскоростном поезде «Синкансен» из Осаки до Токио (примерно 500 километров) стоит 8500 рублей, но дорога заняла всего два часа.

Ночевала компания путешественников в отелях. За одну ночь с них брали примерно 5000 рублей.

Поезда «Синкансен» могут разгоняться до 300&nbsp;км/ч | Источник: ЮлияПоезда «Синкансен» могут разгоняться до 300&nbsp;км/ч | Источник: Юлия

Поезда «Синкансен» могут разгоняться до 300 км/ч

Источник:

Юлия

Мороженое с устрицами и плавниками акул

Япония богата на удивительные блюда, от названий некоторых становится не по себе.

«Холодный чай матча с добавлением какао-бобов и мяты совсем не могла пить. Встречала мороженое с устрицами, запеченными в кляре, мороженое со вкусом плавника акулы, я даже пробовать не стала, страшно», — поделилась Юлия.

Суши продают на каждом углу | Источник: ЮлияСуши продают на каждом углу | Источник: Юлия
Морские ежи продаются по 2000 иен | Источник: ЮлияМорские ежи продаются по 2000 иен | Источник: Юлия
Ярославна часто питалась раменом | Источник: ЮлияЯрославна часто питалась раменом | Источник: Юлия
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Некоторые блюда выглядят необычно | Источник: ЮлияНекоторые блюда выглядят необычно | Источник: Юлия
Местная сладость | Источник: ЮлияМестная сладость | Источник: Юлия

В основном рационе Юлии были суши, рамен, рис, морепродукты и мясо. Повара стараются сохранить естественный вкус, поэтому еда готовится с минимальной термической обработкой. Цены мало отличаются от российских: 600–700 рублей за рамен, почти 900 рублей за рис с овощами и мясом.

«Было страшно и в то же время весело»

Посмотреть и опробовать на себе в Японии можно многое. В «Аквариуме Каюкан» в Осаке, так называется местный океанариум, обитают животные Тихого океана. В Токио есть локация, которая является мечтой не только детей, но и взрослых, — Диснейленд. День в парке остался незабываемым у Юлии и стоил всего 5000 рублей.

«Это был самый позитивный и незабываемый день! Даже часовые очереди не испортили настроение. Было страшно и в то же время весело. Особенно меня впечатлил аттракцион, где мы плыли на деревянной лодке, которая спускается по тоннелю мимо двигающихся сказочных персонажей. Неожиданно лодка срывается с вершины 16-метрового водопада и быстро мчится вниз», — поделилась впечатлениями Юлия.

Юлия провела в парке целый день | Источник: ЮлияЮлия провела в парке целый день | Источник: Юлия
За всё она заплатила примерно 5000 рублей | Источник: ЮлияЗа всё она заплатила примерно 5000 рублей | Источник: Юлия
Диснейленд&nbsp;— мечта многих | Источник: ЮлияДиснейленд&nbsp;— мечта многих | Источник: Юлия
<p>Юлия</p><p>Юлия</p>

Я в детстве даже не мечтала побывать в Диснейленде, а теперь чья-то мечта сбылась у меня!

Юлия

путешественница

После похода в музей современного искусства в Токио TeamLab Borderless ваши социальные сети наполнятся необычными фотографиями. А за захватывающими видами в Токио Юлия рекомендует забраться на смотровую площадку Shibuya Sky.

«На 47-м этаже здания Shibuya Scramble Square мы любовались невероятными панорамными видами Токио», — рассказала Юлия.

В музее есть необычные локации | Источник: ЮлияВ музее есть необычные локации | Источник: Юлия
Здесь можно сделать кучу фотографий | Источник: ЮлияЗдесь можно сделать кучу фотографий | Источник: Юлия
Со смотровой площадки видно почти весь город | Источник: ЮлияСо смотровой площадки видно почти весь город | Источник: Юлия

Два дня ушло на посещение, наверное, самого известного места в Японии — вулкана Фудзияма.

«Хотелось бы коснуться его не только взглядом, но восхождение на Фудзияму разрешено с начала июля. Мы побывали в национальном парке Фудзи-Хаконе-Идзу, покатались на корабле по вулканическому озеру Асиноко, видели горячие источники по пути к Фудзи», — поделилась ярославна.

На таком корабле катают по вулканическому озеру | Источник: ЮлияНа таком корабле катают по вулканическому озеру | Источник: Юлия
На фото&nbsp;— вулкан Фудзияма | Источник: ЮлияНа фото&nbsp;— вулкан Фудзияма | Источник: Юлия
Эту гору узнают жители всего мира | Источник: ЮлияЭту гору узнают жители всего мира | Источник: Юлия
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Эти ворота называются&nbsp;Тории | Источник: ЮлияЭти ворота называются&nbsp;Тории | Источник: Юлия
Место популярно среди путешественников | Источник: ЮлияМесто популярно среди путешественников | Источник: Юлия

«Меня благодарили, кланялись, сложив ладони»

О местных жителях остались только положительные впечатления. Вежливые, готовые помочь, стильные и эмоциональные. За всё путешествие Юлия не видела ни одной драки или конфликта на улицах. Только добрые и довольные лица.

«Когда я в метро уступала место пожилым людям, они меня благодарили, кланялись, сложив ладони. Меня это очень удивляло и было немного не по себе, — рассказала Юлия. — Вежливые даже дорожные рабочие. Ночью мы пошли в магазин, а на вскопанной дороге нас встретили рабочие, они извинялись за доставленные неудобства и желали нам доброго пути».

Как много улыбок | Источник: ЮлияКак много улыбок | Источник: Юлия

Как много улыбок

Источник:

Юлия

Японцы не только готовы благодарить и извиняться за всё, но и предлагают свою помощь.

«Мы не могли найти дорогу в Диснейленд. К нам подбежала японка и спросила, чем она может помочь. В итоге нас проводили до остановки и подсказали номер автобуса. Случаев, когда нам помогали японцы, было много», — поделилась ярославна.

Внешний вид японцев цепляет взгляд, особенно девушек. Например, в Киото куда бы ты ни пошел — встретишь гейшу или наряженную в традиционные одежды девушку. Юлия подметила, что японки очень красивые и их наряды напоминают костюмы из аниме.

«Девушки в Японии, как „с обложки“, они и сами об этом знают, так как любуются собой и часто делают селфи. Их наряды бывают откровенными. Многие любят носить слишком короткие юбки, чулки и высокие каблуки, чтобы быть похожими на героев аниме», — рассказала Юлия.

Мужчины в возрасте выбирают более сдержанный стиль одежды. В Токио большинство носят костюмы, так как это деловой город.

В Киото особенно много японок в кимоно | Источник: ЮлияВ Киото особенно много японок в кимоно | Источник: Юлия
Одеяния разнообразны. Каждое можно долго разглядывать | Источник: ЮлияОдеяния разнообразны. Каждое можно долго разглядывать | Источник: Юлия
Мужчины чаще одеваются в костюмы | Источник: ЮлияМужчины чаще одеваются в костюмы | Источник: Юлия

«Берите с собой много-много денег!»

Если после прочтения статьи вам захотелось посетить Японию, то вот один главный совет от Юлии.

«Берите с собой много-много денег! Там столько классных магазинов с качественными товарами и продуктами! Хочется купить и попробовать всё! Кстати, менять деньги выгоднее и удобнее сразу в аэропорту по прилете, лучше как можно больше. Потратятся все, это уж точно!» — рассказала Юлия.

В Японии много живописных мест | Источник: ЮлияВ Японии много живописных мест | Источник: Юлия
Вечером город показывает себя в другом обличье | Источник: ЮлияВечером город показывает себя в другом обличье | Источник: Юлия
По улицам хочется гулять и днем, и ночью | Источник: ЮлияПо улицам хочется гулять и днем, и ночью | Источник: Юлия
Аниме&nbsp;— неотъемлемая часть культуры Японии | Источник: ЮлияАниме&nbsp;— неотъемлемая часть культуры Японии | Источник: Юлия
Некоторые локации чем-то напоминают сцены из аниме | Источник: ЮлияНекоторые локации чем-то напоминают сцены из аниме | Источник: Юлия
Сочетание сакуры и вида на вулкан завораживает | Источник: ЮлияСочетание сакуры и вида на вулкан завораживает | Источник: Юлия

Япония оправдала все ожидания Юлии, и повторная поездка в Страну восходящего солнца обязательно состоится в будущем.

«Слетаю ли я туда еще раз? Думаю, что да! Хотя я не люблю повторяться, нужно побывать еще и в других странах, но всё же осталось чувство, что в Японии я что-то не досмотрела», — поделилась ярославна.

<p>Юлия</p><p>Юлия</p>

Это самое незабываемое мое путешествие.

Юлия

путешественница
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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Япония Токио Диснейленд Путешествие
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Комментарии
12
207208613
1 июня, 08:27
👍
Гость
1 июня, 08:29
Давно интересуюсь, кто спонсирует многочисленные поездки мадам Угловской? Постоянно выкладывает фотки из поездок, причем, есть ощущение, что она ни дня не работала вообще.
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