«Цены такие же, как у нас». Студентка — о путешествии в страну миллионеров ОАЭ и отношение к русским

Эмираты встретили студентку беспощадным солнцем, чистыми пляжами, вкусными десертами и приятными ценами Источник: Ангелина Скобелева

Студентка из Ханты-Мансийска Ангелина Скобелева накануне своего дня рождения решила впервые поехать за границу. Вместе с подругой она купила тур до Египта. Но к пирамидам так и не попала: произошла ошибка в системе туроператора. Растерянные девушки стали искать другие варианты путешествия. Так они оказались в Шардже — третьем по величине городе в ОАЭ. О красивой и необычной поездке, которая оказалась по карману даже студентке, Ангелина рассказала 86.RU

Далее — от первого лица.

Про тур и отель

Наша путевка стоила 155 тысяч рублей на двоих человек. В нее входил 6-часовой перелет из Москвы в ОАЭ и обратно, трансфер, отель на 7 ночей, а также завтрак, обед или ужин на выбор. Правда, самолет мы чуть не проспали. Почему-то подумали, что вылет в 08:00 утра, а не в 06:30. К счастью, где-то в 5 утра я решила на всякий случай проверить билеты. Валюту мы тоже успели поменять накануне в Москве, взяв с собой дирхамы и доллары.

Мы остановились в четырехзвездочном отеле Al Bustan, с сауной и бассейном прямо на крыше. Но ни разу туда не сходили, потому что каждый день проводили на море. Рядом оказался городской пляж, до него идти минуты четыре.

Источник: Ангелина Скобелева

Сам отель хороший, компактный и уютный. Сначала попали в один номер, но в нем окна были закрыты решетками. Это нам не понравилось, попросили переселить. Сотрудники сразу подобрали другой номер, и в целом ко всем нашим просьбам относились внимательно. В отеле чисто, уборка была каждый день. А персонал очень приветливый, есть и русскоговорящие сотрудники.

Источник: Городские медиа

Про пляжи и местный климат

Мой отпуск выпал на конец марта — начало апреля. Это самый сезон в ОАЭ, когда еще комфортно и тепло, но нет изнуряющей жары. Мы прилетели на семь ночей. Половину отдыха погода была отличная. Но последние дня три песок на пляже к 12 часам становился безумно горячим, по нему невозможно было ходить.

Источник: Ангелина Скобелева

В это время солнце опасно палящее. Даже местные жители, имеющие смуглую кожу, привыкшие к климату, всё равно ходят с зонтиками или в закрытой одежде — арабское солнце не щадит никого. Моя белая кожа после каждого контакта с ним краснела, не помогали даже защитные кремы, которые мы привезли. В итоге спас только местный крем, который продавался в аптеке.

Источник: Ангелина Скобелева

Пляж оказался чудесным. Песочек светлый, море чистое, а заход очень долгий. Я прошла, наверное, метров 500, чтобы хоть немного появилась глубина. Вблизи берега плавают мелкие рыбки. Они очень пугливы, сразу отплывают от людей, за всё время ни одна меня даже не коснулась. На пляже вообще нет никакого мусора, грязи, окурков, бутылок. С раннего утра вдоль берега проезжает машина для чистки песка.

Море с утра попрохладнее, но всё равно комфортной температуры. Бодрящее, но не до дрожи, просто освежает. Медуз и другой живности нет, за исключением тех мелких рыбок.

Про город

Источник: Ангелина Скобелева

Мы ездили на экскурсию в Дубай, стоило это около 7 тысяч в переводе на рубли. Дорога занимает меньше получаса. Архитектура, конечно, потрясающая: ты будто попадаешь в Москва-Сити, только в Дубае она повсюду. Эти виды поражают, чувствуешь себя муравьишкой, такой маленькой частью огромного мира. Мне кажется, из-за этого на постоянной основе жить в Дубае сложно, особенно если переезжать из небольшого города. Понадобится много времени, чтобы привыкнуть к высоткам. Но погулять и увидеть их стоит.

Источник: Ангелина Скобелева

Небоскреб Бурдж-Халифа, дорогие отели «Пальма», знаменитые поющие фонтаны, ТЦ «Дубай Молл» — всё такое же красивое и красочное, как на видео, которыми заполнены соцсети. Фонтаны играют весь день, но самый эффектный и мощный заход — это последний. К сожалению, мы на него не попали.

Источник: Ангелина Скобелева

Зато мы поехали на экскурсию в Сафари Парк, в переводе на нашу валюту она стоила около 8 тысяч рублей. Сначала гиды отвезли в пустыню, прокатили на верблюдах, дальше — на квадроциклах, затем на джипах. Завершался день шоу-программой, выступали артисты, танцоры, и даже показали огненное шоу.

Источник: Ангелина Скобелева

Источник: Ангелина Скобелева











В Шардже есть общественный транспорт. На такси я ни разу не ездила: нас предупредили, что таксисты могут обмануть и накрутить счетчик так, что поездка выйдет очень дорогой. Это мой первый опыт путешествия за границу, поэтому решила не рисковать — передвигалась либо на автобусе, либо пешком. У отеля были свои автобусы, которые по графику забирали туристов и возили по разным точкам.

На них мы с подругой ехали до центра города, а возвращались пешком. Российская связь в ОАЭ не ловит, интернета не было, по факту телефон мы использовали только как фотоаппарат. А про обратную дорогу узнавали у случайных прохожих. Большие города в ОАЭ — как миражи. Смотришь на здание и думаешь: «Оно же близко, за 5 минут дойду». А потом дорога занимает минут 15–20, всё потому, что дома очень большие, из-за этого создается ложное ощущение, что они рядом.

Источник: Ангелина Скобелева











Самое интересное — в Эмиратах мы почти не увидели пешеходных переходов. Ни подземных, ни «зебры». Местные привыкли просто перебегать дорогу, тем более загруженность трасс в ОАЭ небольшая. В первые дни нас это очень пугало.

Про еду и цены

Перед путешествием мы набили чемоданы печеньем, батончиками, лапшой быстрого приготовления, потому что слышали, что в ОАЭ очень дорого. Но это оказалось не так. В Шардже цены примерно такие же, как у нас в России. Один из супермаркетов, куда мы заходили, очень похож на «Ашан», даже оформлен точно так же, но при этом в разы больше. Ассортимент огромный, одних только яиц целый стеллаж, я столько никогда не видела.

Источник: Ангелина Скобелева











Кроме супермаркетов, в Эмиратах есть магазинчики типа «3 по цене 1», ярмарки, барахолки. Там тоже можно найти много интересного, причем недорого.

Как выяснилось, в ОАЭ очень любят еду в кляре. Картошка фри, овощи, рыба — всё в кляре. Кстати, у них безумно мягкая рыба, вкуснее я нигде не пробовала. Она просто тает во рту. А в кафе недалеко от отеля мы попробовали очень вкусные креветки. Такие большие, в интересном соусе. В общем, морепродукты оказались потрясающие, а стоят они так же, как в России.

Через дорогу от отеля находился McDonald’s, который мы видели прямо из окна. Лучший вид в нашей жизни! Зашли туда целых три раза, объелись бургерами. Надо же успеть насладиться перед отъездом.

Источник: Ангелина Скобелева











Несколько дней мы искали тот самый знаменитый дубайский шоколад. Именно оригинальный. В супермаркетах он был как масло, это не то. А настоящий мы нашли в небольших магазинчиках. Вот вам подсказка: на оригинальном дубайском шоколаде не должно быть срока годности. Плитка стоила около тысячи рублей. И он правда очень вкусный! Кунафа в качестве начинки — вообще восторг. Пахлава у них тоже чудесная.

Источник: Ангелина Скобелева











В Арабских Эмиратах точно нужно брать фрукты. Вкуснейшие фрукты, особенно манго. Оно сладкое и дешевое.

Гарниры такие же, как в России — картофель, овощи, рис и другие крупы. Но в нашем отеле всё никак не получались супы, сколько бы раз мы ни пробовали. Смотришь, вроде выглядит как русский борщ. А на вкус похож на какой-то кисель. Вязкое и склизкое, как будто просто взяли пищевой порошок и растворили.

Один раз нам принесли десерт из макарон. Взяли паутинку, отварили, перемешали с кокосовой стружкой и сахаром. Я-то сначала думала: «Сейчас поем макароны!» А это оказалось что-то сладкое и непонятное.

Про людей

Когда мы впервые пришли на пляж, там вообще не было русскоговорящих. Только местные жители и путешественники из ближайших стран. В силу своих культурных особенностей они не привыкли видеть девушек в купальниках. За нами начали увязываться. Зайдем в море — идут туда же. Сядем на песок — пристраиваются рядом, даже не стесняясь. Эти иностранцы за нами ходили, заставляли играть с ними в мячик. Мы для них выглядели как какие-то выставочные экспонаты. В общем, первое впечатление было так себе.

Источник: Ангелина Скобелева











Потом к нам подошел русскоговорящий мужчина и подсказал, что по пляжу в желтых футболках ходят сотрудники, которые как раз отгоняют любопытных жителей от туристов ради безопасности. Можно найти их и попросить о помощи.

Но в следующие дни нам повстречалось много дружелюбных людей. Когда мы искали дорогу до отеля, то подходили к местным — у них же должен быть интернет. Все шли с нами на контакт и помогали: предлагали провести экскурсию, показать город, советовали, куда лучше отправиться. Люди на улице периодически просили со мной сфотографироваться. Я светлокожая, светловолосая, голубоглазая — такая славянская внешность для местных в диковинку.

По Шардже ездит много дорогих автомобилей. Их свободно можно взять напрокат, поэтому если ты видишь дорогую машину, не спеши думать, что в ней миллионер. Чтобы вычислить того, кто реально богат, нужно смотреть на номер. Чем меньше цифр, тем он дороже. Бывает, что номер стоит даже больше, чем сам автомобиль.

Состоятельных людей там действительно много, в Дубае особенно. У всех люксовые бренды, дорогие часы. Богатые туристы любят приезжать в ОАЭ на зимовку. В общем, миллионера найти очень легко, но не знаю, хорошим ли человеком он будет.

Что привезти?

Кроме дубайского шоколада, пахлавы и манго, можно захватить еще много интересных сладостей, которых нет у нас: конфеты, жвачки. Если есть возможность, надо привезти соки и смузи. В Арабских Эмиратах они невероятно вкусные, из свежих и сочных фруктов.

Источник: Ангелина Скобелева