«Подарив свою легендарную марку, он остался ни с чем»: история взлета, падения и забвения основателя бренда «У Палыча»

При Андрее Сульдине бренд «У Палыча» вышел на мировой уровень Источник: «Яндекс.Карты», Михаил Матвеев / Vk.com











В Самаре скончался человек-легенда — один из первых самарских рестораторов, создатель бренда, известного по всей стране, Андрей Павлович Сульдин. Пельмени, сосиски, торты, рестораны и кафе торговой марки «У Палыча» любимы по всей стране и за ее пределами. Знакомые и коллеги по цеху вспоминают Палыча не только как гения кулинарии, но и просто как хорошего человека. Но, несмотря на это, жизнь нанесла ему страшный удар. В этом материале наши коллеги из 63.RU рассказывают о взлете империи «У Палыча» и падении ее создателя.

От студенческого кафе — к корпорации международного уровня

Александр Павлович Сульдин родился в Самаре в 1968 году. На протяжении всей жизни родной город оставался для него домом, и сам он говорил, что не рассматривает переезд из Самары в столицу. Здесь же Палыч начинал строить свою кулинарную империю. В свое время СМИ писали, что Андрей Сульдин задал непривычно высокий стандарт ресторанного бизнеса и определил вектор его развития на десятилетия вперед.

При этом начиналось всё более чем скромно. Хронология развития бренда опубликована на официальном сайте торговой марки «У Палыча». Но про самое-самое начало знают немногие.

Первые шаги в сфере общепита Андрей Сульдин делал в 80-е в студенческом кафе «Гаудеамус» при Самарском университете. Там он вместе с товарищами устраивал дискотеки и запускал первые кулинарные проекты. И кафе, как вспоминают выпускники вуза, было легендарным.

Андрей Павлович работал в молодежном центре при комитете комсомола завода имени Тарасова. Проводил дискотеки «Кому за 30». Дмитрий Асеев зампред Совета депутатов Октябрьского района Самары

— Когда комсомол прекратил свое существование, Сульдин остался не у дел, — говорится о прошлом ресторатора в выпуске журнала FoodService от июня 2006 года. — В 1991 году безработный Андрей Сульдин согласился на неожиданное предложение своего знакомого, директора ДК «Современник», организовать там кафе.

Кафе в «Современнике» стало первым бизнес-проектом Палыча. Многие современные рестораторы Самары помнят Андрея Сульдина еще по тем временам. А вскоре Палыч открыл свое собственное кафе, всего на 16 мест. Кафе располагалось в подвале на улице Буянова. Оно же и было впервые названо «У Палыча» по бесхитростному принципу — по отчеству владельца.

Кафе, сейчас уже исчезнувшее, прославило Андрея Сульдина. «У Палыча» стало известным как одно из первых в Самаре частных заведений общепита с хорошей кухней. Андрей Сульдин, по воспоминаниям знакомых, лично контролировал кухню, зал — всё.

На кухне Андрей Сульдин всё держал под личным контролем Источник: «Мария Юрьевна Z» / T.me











В 1994 году бизнес-партнером Андрея Сульдина стал Александр Мербаум, чье отчество тоже было Павлович. В 1995 году параллельно с кафе появился одноименный ресторан. Он действует и сейчас.

— Я часто там бывал. Когда я работал в газете «Самарское обозрение» директором по рекламе, мы размещали на последней странице целую полосу с рекламой ресторана. А Андрей Павлович за это нам бесплатно привозил еду в редакцию. Плюс в ресторане «У Палыча» у нас была презентация первого выпуска газеты. И всегда, в какое бы время я ни приехал в ресторан, там всё время находился Палыч. Он постоянно выходил в зал, общался с посетителями, выяснял, всё ли в порядке, лично придумывал рецепты, — вспоминает депутат Госдумы Михаил Матвеев, знакомый с Сульдиным еще со времен студенчества.

Но одно блюдо в ресторане «У Палыча» было особенно популярным — пельмени. Они так полюбились гостям, что было решено продавать их навынос, для чего организовали небольшой производственный цех. Со временем цех превратился в целый комбинат питания. Именно благодаря пельменям ручной лепки об Андрее Сульдине узнали сначала по всей Самаре, а затем и в столице.

— Я помню и первое его кафе, которое было в ДК «Современник», и второе тоже, — вспоминает о Палыче ресторатор Олег Рыбкин.

Я и сам в 90-х заказывал у него. И пельмени его первые заказывал. Олег Рыбкин самарский ресторатор

В 1997 году «У Палыча» запустил производство 4 видов тортов и 3 видов вареников. Через год открылось официальное торговое представительство в Москве, под маркой «У Палыча» начали выпускать выпечку и салаты. Первый фирменный магазин открылся в 1999-м, а в 2000 году продукцию от Палыча представили на Международной выставке в Париже Salon du Chocolat. Год спустя начала работу московская производственная компания «От Палыча», в столице открылся первый фирменный магазин.

— Андрей Павлович Сульдин — достойный и хороший человек. Работала под его руководством. Столько лет прошло, но только с уважением к нему, — написала под одним из роликов о Палыче его бывшая сотрудница.

«Они попали в зависимость от полукриминальных структур»

К 2005 году у торговой марки было 13 фирменных магазинов в 11 городах, 3 кафе и ресторан мировой кухни DelPalich, собственное здание комбината питания, торгпредство в Казани, магазины во Франции и Германии. Однако именно в этом году наступил переломный момент в жизни Андрея Сульдина — он ушел из своей компании.

Долгое время причины такого поступка Палыча оставались неясны. В 2013 году самарский журналист Алексей Сиверкин в рамках программы «Человек за бортом» записал небольшое интервью с Андреем Сульдиным, где затронул тему его ухода. Однако тогда ресторатор отказался что-либо пояснять, сказав только, что это был неприятный процесс. Но в личных беседах он всё же открывал некоторые детали.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев был знаком с Андреем Сульдиным еще с университета Источник: Михаил Матвеев / Vk.com











— Насколько я помню, там была определенная специализация. Мербаум занимался магазинами, а Палыч сосредоточился на ресторанах. Я не знаю, что там происходило, но, по той информации, которая была у меня от Андрея Павловича, на определенном этапе они попали в зависимость от полукриминальных структур, связанных с группой компаний «СОК», — рассказал 63.RU Михаил Матвеев.

ГК «СОК» была основана в 1994 году. Основу бизнеса составляла недвижимость и торговля автомобилями. У истоков холдинга стоял олигарх Юрий Качмазов. «СОК» создал крупнейшую в Поволжье дилерскую сеть «Самарские автомобили». Корпорация оказывала сильное влияние на заводы АВТОВАЗ и «ИжАвто». Некоторые политики заявляли о давлении со стороны бизнесменов. В 2011 году Юрий Качмазов входил в число богатейших людей России, его состояние оценивали в 26,5 миллиарда рублей.

Господству корпорации пришел конец, когда обанкротился «ИжАвто». Власти обвинили «СОК» в преднамеренном банкротстве компании. По данным Следственного комитета, в 2008–2009 годах с автопредприятия вывели активы на сумму 6,7 миллиарда рублей. Юрия Качмазова, бывшего гендиректора «ИжАвто» Михаила Добындо, а также топ-менеджеров завода Андрея Фролова, Юрия Амелина и Евгения Страхова объявили в федеральный розыск, но не смогли задержать. Позже сообщали, что Юрий Качмазов может находиться в Арабских Эмиратах. Однако никаких вестей от бизнесмена нет уже давно.

Я не знаю, как этот бизнес шел по рукам, но в итоге у Андрея Павловича всё отжали. Подарив свою легендарную марку, он остался ни с чем. Михаил Матвевв депутат Госдумы

После ухода Сульдина у его детища было три владельца: Александр Мербаум, Андрей Шишакин и Роберт Галлямов. Но последний ушел из компании в 2014 году. В настоящее время, по информации с официального сайта «У Палыча», правообладателем торговой марки является ООО «Самарский Трактир», учрежденное в 1998 году. Сейчас «Палыч» производит 1450 видов продукции, которые продаются в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

По данным системы «Контур.Фокус», в числе владельцев ООО «Самарский Трактир» были Александр Мербаум, Андрей Шишакин, Роберт Галлямов, а также бывший вице-президент ГК «СОК» Анвар Абдуразаков. Сейчас «Самарским Трактиром» на 100% владеет компания «Сантезия Лимитед», зарегистрированная на Сейшельских островах.

«Я не хочу занять главенствующее место, стать лучшим или худшим»

По воспоминаниям Михаила Матвеева, уход из компании стал для Андрея Сульдина ударом, от которого он не смог оправиться до конца ни в моральном, ни в финансовом плане:

— Он достаточно плохо переносил всю эту историю, злоупотреблял некоторыми напитками. Он приходил ко мне, когда я был еще в Самарской губернской думе, пытался получить какой-то кредит на поддержку малого бизнеса, собирался запустить какие-то новые проекты в сфере фастфуда. Я так понимаю, у него не сильно это получилось, — вспоминает политик.

Тем не менее Андрей Сульдин не оставлял попыток снова встать на ноги и вернуть утраченные позиции. В марте 2008 года он открыл в Москве на площади Европы ресторан «Большая кастрюля», в меню которого было представлено больше 150 сортов пельменей со всего мира.

Палыч был заядлым рыболовом Источник: Дмитрий Асеев / T.me











— Ресторан располагался на двух этажах, занимал площадь в 700 кв. м и был рассчитан на 170 посадочных мест. Дизайн заведения разрабатывал лично Андрей Сульдин. Особенностью являлось то, что у посетителя была возможность наблюдать за процессом лепки и приготовления пельменей, — рассказывал Алексей Сиверкин в выпуске «Человека за бортом».

Но время открытия ресторана совпало с экономическим кризисом 2008 года. «Большая кастрюля» не успела раскрутиться и стать популярной настолько, чтобы выжить, и повторила судьбу многих московских заведений в то время — закрылась.

Но и этот удар не сломил Андрея Сульдина. Всё же имя Палыча еще имело вес. В декабре 2012 года журнал «Дело» на своем 20-летии наградил основателя легендарного бренда в номинации «Бренд эпохи».

— Я стремлюсь к созданию хорошего ресторана, который был бы популярен не потому, что он какой-то модный, креативный, гламурный или еще какой-то, а потому что там вкусно кормят, хорошо встречают. Больших амбиций нет, — рассказывал Андрей Сульдин о своих планах в 2013-м.

Я не хочу занять какое-то главенствующее место в ресторанном бизнесе, стать лучшим или худшим. Андрей Сульдин основатель бренда «У Палыча»

Ресторатор хотел создать заведение без тематической или национальной направленности. Меню на 70–80% должно было состоять из авторских блюд:

— Главные критерии здесь — это вкус и разнообразие. Это не будет какое-то очень модное место, не будет каких-то больших развлекательных программ. Это будет ресторан, куда люди должны приходить и вкусно есть, — говорил он.

Но, к сожалению, планам не суждено было воплотиться. Он так и не смог вернуться в игру и поправить дела.

— Не было ни финансовых средств, ни каких-то партнеров, которые поверили бы в его идеи, — рассказал нам Михаил Матвеев.

«По всем признакам было понятно, что он был стеснен в средствах»

Жизнь Андрея Сульдина в последние годы была скрыта от посторонних глаз. Он всегда был непубличным человеком, об этом говорят и его знакомые, но теперь же наступило полное забвение.

— Мы встречались год-полтора назад. По всем признакам было понятно, что он, будучи человеком легендарным для ресторанного бизнеса, был стеснен в средствах, — рассказал нам депутат Михаил Матвеев.

В то время Андрей Сульдин искал спонсоров для своего нового проекта. Михаил Матвеев договорился с одним из предпринимателей в Кинеле, что он попробует запустить это на своем производстве. Но и эта инициатива заглохла:

— Мне не казалось, что он чувствует конъюнктуру рынка. Для того чтобы выпускать какие-то замороженные полуфабрикаты, какие-то котлеты на палочках, о которых он говорил, в условиях перенасыщенности рынка… Мне не казалось это уникальным предложением, но я не специалист в этих вопросах, не знаю… — рассуждает друг ресторатора.

Одним из публичных людей, с кем общался Палыч незадолго до своей смерти, был зампред Совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев.

Созванивались пару недель назад. Был в отличном настроении, скучал по рыбалке. Собирался ложиться в больницу. Дмитрий Асеев зампред Совета депутатов Октябрьского района Самары

Андрей Павлович Сульдин скончался вечером во вторник, 12 мая. Те, кто знал его лично, отзываются о нем только с теплотой.

— Искренние соболезнования родственникам и близким! Действительно легенда Куйбышева, Самары! Непубличный, но всегда очень гостеприимный, душевный, с прекрасным чувством юмора. Мог много рассказывать о рыбалке за чашкой кофе, — вспоминает Дмитрий Асеев.

— Человек был добрый, бесхитростный и очень профессиональный. Настоящий гений кухни. Его рецепты легендарны, до сих пор являются одними из любимых блюд моей жены. Она готовит их на все праздники, — говорит Михаил Матвеев.

— Он производил впечатление очень хорошего, доброго человека. Очень, очень жаль, — рассказал Олег Рыбкин.

Прощание с легендарным Палычем состоится в четверг, 15 мая, с 12 до 13 часов по адресу: г. Самара, улица Борская, 108.