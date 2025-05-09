«В парадном строю внуки и правнуки поколения победителей». В Петербурге завершился парад Победы

Парад Победы на Дворцовой площади начался с пеших расчетов Источник: «Фонтанка.ру»











Пешие расчеты и военная техника покинули Дворцовую площадь. Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершат вальс в исполнении сотен танцоров и показательные выступления роты почетного караула.

Выступления роты почетного караула Источник: «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», механизированную колонну возглавил танк Т-34, за которым по площади проехали более 100 единиц военной техники времен Второй мировой войны из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв». Современная техника была представлена танками Т-90М, бронетранспортерами, бронемашинами, ракетными комплексами «Искандер М», «С-400 Триумф», «Бастион», а также машинами для эвакуации раненых, ремонтными и разминирования. Закрывала эту часть парада колонна спецтехники МЧС.

Парад военной техники на Дворцовой площади Источник: «Фонтанка.ру»

Открывали парад пешие расчеты войск Ленинградского военного округа, Росгвардии, МЧС, учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств. «В парадном строю внуки и правнуки поколения победителей, те, кто выбрал почетную и важную профессию — защищать Родину!» — так приветствовал их диктор.

Выступление передвижной выставки — реконструкция «Ленинградская Победа!» Источник: «Фонтанка.ру»

После прохождения техники на площадь вышла передвижная выставка — реконструкция «Ленинградская Победа!». Финальная сцена была посвящена специальной военной операции на Украине: «В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, объявленный верховным главнокомандующим, наши бойцы теснят противника по всем направлениям. Особые задачи СВО результативно выполняет группировка „Север“, действующая на харьковском направлении», — прокомментировал диктор.