«Уже вернули предоплату»: где будут отдыхать ярославцы, после того как «накрылась» Анапа

Где отдохнуть летом 2025 года Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Для тех, кто планировал отдохнуть летом 2025 года на юге России, список локаций ощутимо сузился после катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Из-за масштабного разлива мазута побережье Черного моря частично закрыли для купания: 141 пляж в Анапском районе и 9 пляжей в Темрюкском районе признали небезопасными.

Мы спросили у ярославцев, как они проведут свои летние отпуска, с учетом того, что курортного сезона в Анапе в этом году не будет.

Екатерина, 24 года:

«Мы в этом году ехать не планировали и не планируем. На русском юге были уже три раза, он меня откровенно задолбал. За рубеж, может, слетаем осенью, если успеем накопить денег. Не сказать, что ЧП на Черном море как-то повлияло на мои планы».

Кристина, 21 год:

«Я уже второй год подряд выбираю ездить на море весной, а не летом, как это делают многие. На это есть несколько причин. Во-первых, не люблю толкучки на пляжах и в туристических местах, как это обычно бывает на российском юге, да и не только. Во-вторых, как по мне, цены в сезон на всё необоснованно высоки. Я обычно езжу в Сочи или в Адлер, и в марте–апреле там стоимость на всё не сильно отличается от цен в Центральной России. Но знаю, что к началу июня ценники там поднимают минимум в два раза. Весной нигде нет очередей, везде чисто и приятно. Единственный минус — что в море не покупаешься, но я выбираю гостиницы с открытым бассейном».

Александр, 27 лет:

«В этом году мы планировали ехать в Абхазию, так что планы остались в силе. В Сочи мы ездили в прошлом году, так что у нас отдохнули. В этот раз решили полететь за границу. Так что наши планы произошедшее не затронуло. Но даже если бы с Абхазией не получилось, вряд ли бы поехали в Анапу после разлива».

Алина, 25 лет:

«Мы с начала года задумывались о поездке на море и думали над местом. Конечно же, в первую очередь в голову пришли курорты Краснодарского края. Так как поедем своим ходом, без покупки путевок, время на раздумья пока есть. Но Анапа и ближайшие к ней территории точно отпадают, потому что в море хочется поплескаться, все-таки. Подруга в прошлом году ездила в Джубгу и осталась довольна, также рассматриваем Туапсе. Довольно далеко от места разлива и пляжи там признали безопасными. Но пока еще в раздумьях».

Александра, 24 года:

«В этом году вряд ли бы куда-то поехали, но размышляли на будущее, куда могли бы поехать отдохнуть. Пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет никуда на Чёрное море не поедем точно после разлива мазута. Думаю, что [катастрофа] повлияла на все Черное море, а не только на места разлива».

Мария, 36 лет:

«Вначале мы собрались ехать в Анапу, там все забронировали. Но потом вылился мазут. Я читала много новостей и поняла, что пляжного сезона не будет. Что там ничего в этом году очистить не успеют точно. Поэтому мне вернули предоплату, и мы забронировали [гостиницу] в Адлере. Сначала еще в Абхазии бронировали, но передумали. В итоге остановились на Адлере и едем туда».

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