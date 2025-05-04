Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там

Как оказалось, живут в этих «домах» обычные люди, которые ездят на обычных машинах Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Если спросить туриста, зачем он едет в Сочи, тот ответит: «Море повидать, в гостинице пожить, ощутить вайб курорта, посмотреть на богатую жизнь». Однако это лишь конверт, на котором написано «Не вскрывать». В Сочи есть не только состоятельные люди, которые живут в особняках. Город огромный, и там немало людей, у которых единственное жилье — это гараж. Корреспондент UFA1.RU пожил в знаменитых сочинских фавелах и рассказывает, как они устроены.

Как появились фавелы

У меня это была уже четвертая поездка в Сочи: приезжаю туда каждый год на денек-другой, чтобы прочувствовать ту самую «богатую жизнь» и увидеть курорт. Однако еще в первый приезд мы с товарищем случайно отыскали квартал с фавелами — домами-самостроями.

Андрей Бирюков Корреспондент UFA1.RU Обошел пешком пол-Башкирии

Прежде много о них читал и смотрел, но всё равно не понимал, как устроена эта жизнь, что вообще происходит в этих районах и кто в них живет. Уже после поездки вспоминаются южнокорейские фильмы и сериалы, в которых герои обитают в трущобах. Те самые «Паразиты» (18+).

В сочинских фавелах, в отличие от корейских, нет тотальной нищеты Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но почему постройки называют фавелами? В русском языке есть хороший аналог — «самострой», который многое объясняет. По закону это здание, которое возвели без разрешения властей, своими руками, так сказать. Кто первый, того и тапки.

Так вот, когда появились эти сочинские фавелы, достоверно неизвестно. Предполагается, что пик строительства пришелся на 90-е, когда был кризис, денег мало, а жить где-то было надо, к тому же Сочи для кого-то прямо мечта.

Для меня Сочи — это природа, которой нет больше нигде в России Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Уже тогда жить в Сочи было недешево, поэтому приходилось что-то придумывать. Кто и как додумался, история умалчивает, но в целом всё выглядело примерно так: одна семья поселилась в гараже, обустроила его, другие увидели, что так можно, тоже приехали и стали жить. Дальше надстроили этаж, затем еще и еще.

А когда, предположим, дети покидали родительское гнездо, лишний этаж сдавали в аренду или вовсе продавали. Зачастую выбирали далекие районы, в которые не заходили всякие проверки. Так и застроили. Иногда основы просто не было — стоял обычный железный гараж. Его сносили, ставили бетонные стены, охапку дров — и дом готов.

Лучше всего процесс объясняют два снимка с разницей в 14 лет.

Зайти сюда в 2010 году было бы очень страшно Источник: Yandex.ru/maps











А в 2025-м будто в магазин за хлебом идешь Источник: Yandex.ru/maps











Продам гараж

Выбирая жилье, в котором буду жить в Сочи, изначально рассматривал что-то хорошее, нашел даже красивую студию за 2 тысячи рублей в сутки близ вокзала Адлера. А потом нашел вариант в этих самых фавелах и решил испытать судьбу.

Находилось жилье всего в 10–15 минутах ходьбы от вокзала Адлера. Идти пришлось не по каким-то закоулкам, а через обычные дворы. Затем была лестница, которая находилась в тени выросших деревьев. Да, в начале апреля в Сочи уже было лето — еще в электричке от туристов слышал, что накануне они купались в море. Везучие.

После подъема, глядя на то, что перед глазами, и на карту, я не понимал происходящего: до гаражей оставалось 100 метров, а тут посреди дороги разбит сквер. Обычный такой, красивый, зелененький, дети играют.

Ну прикольно, да? Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Пройти сквер — и мы в тех самых фавелах, аккуратно выстроенных в два ряда. Формально это гаражный кооператив, о чем свидетельствует табличка на входе. Разделен он на несколько улиц, которые пронумерованы.

Висят тарелки, сушится белье — жизнь идет Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Заглядываю внутрь: обычные гаражные ворота, над ними возвышается отделанный сайдингом пристрой. Он, как и основа гаража, бетонный, но многие хозяева создали красоту. Вдали улицы видны две машины — иномарки. Возле окон — наружный блок кондиционера, кое-где лестницы наверх.

Дорога не самая ровная, но она хотя бы есть Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Другая улица — туда заходит обычный парень, не похожий на преступника. По улице стоят машины, гараж же занят. Видны спутниковые тарелки — здесь явно живут на постоянной основе, иначе какой смысл платить за телевидение.

Обычный район Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











На третьей улице тоже стоят машины. Возле некоторых гаражных дверей видны растения, столики и стулья. Получается, и во двор местные выходят, чтобы посидеть да друг с другом перетереть.

Проходишь другую улицу — там мужики тачку разбирают. Не в смысле запчасти воруют, а ремонтируют.

Здесь дорога получше Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Обходим квартал по улице Троицкой — вечереет, жители включают свет в своих «гаражах». Некоторые окна пластиковые. С улицы видны занавески, растения. Тут и там блоки от кондиционеров и многочисленные лестницы. Машины разные — от «Волги» с тремя единицами до какого-нибудь «Ниссана». Мимо проезжает курьер из службы доставки, кому-то везет еду.

«Волга» тут колоритно смотрится Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Мое жилище состояло из двух этажей.

Хозяин, не смущаясь, подробно рассказывал, как всё устроено: газ, вода, свет — всё есть. На первом этаже что-то типа тренажера для детей, рядом раскладной диван, не повидавший виды, а как будто только из магазина.

Первый этаж — ну аккуратно же? Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Рядом тумбочка со всяким хламом, на ней инструкция от хозяев. Они просили не включать чайник и микроволновку одновременно, иначе выбьет пробки. А если это произойдет, придется идти на улицу и искать рубильник, чтобы его включить. То есть электросеть здесь не выдерживает высоких нагрузок, но она у каждого гаража своя.

На том же первом этаже есть санузел, он совмещен с душевой. Помещение небольшое, но не тесное, места хватает для любого маневра. Горячей воды нет, только холодная, которую подогревает бойлер. В принципе, это неплохой вариант, потому что кипяток всегда дороже электричества, которое расходуется для нагрева воды.

Снизу устроена лестница на второй этаж, где есть спальня. Комната просторная, квадратов на 20 или чуть больше.

Слева дверь в санузел Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Здесь же сделали кухню: есть плита, электрический чайник, раковина с хорошим напором воды. Всем этим я не пользовался, но, судя по всему, тут есть газ, на первом этаже установлен счетчик. Как провели сюда все эти коммуникации — отдельная история.

Справа видна дыра — спуск на первый этаж Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Уже поздним вечером слышал разговоры за стеной. Оказалось, на соседней улице жильцы вышли подышать свежим воздухом и, так скажем, духовно провести время. Рядом сидели и играли дети. Уже к 11 вечера малышню загнали домой — в понедельник им в школу. А она тут, в отличие от современных ЖК, есть буквально в пяти минутах, плюс два детских сада.

Даже свой забор есть Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Это образ жизни

Так и получается, что люди тут именно живут, а не приезжают сюда на выходные, как дачники. Причем, как я заметил, жильцы — обычные люди, не маргиналы.

Нередко бывало, что идешь по одной такой улочке, у гаража открыта дверь. Смотришь — у плиты стоит женщина, готовит ужин семейству, внутри всё цивильно, получше, чем во многих квартирах кирпичных домов. Или в другом гараже — мужик стоит у зеркала застегивает рубашку.

Вход в другую «квартиру» по лестнице Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











А главное — за съемку по башке никто не настучит, вопросов в духе «ты с какого района» тоже не возникает. Отдел полиции тут тоже близко, в 400 метрах от въезда в гаражный кооператив.

При этом есть немало вопросов, откуда здесь коммуникации. Предположительно, на это могла повлиять Олимпиада 2014 года, перед которой власти согласились узаконить постройки, чтобы не раздувать конфликты.

Есть и другая точка зрения — вода появилась здесь из скважин либо полулегально подключены трубы. Газ могут поставлять с помощью баллонов, но на снимках видны полноценные газовые трубы. На старых панорамах они тоже видны. По всей видимости, изначально газопровод делали для настоящих домов.

Тем не менее единого ответа о том, как здесь появились эти коммуникации, нет.

У этих домов подвешенный статус Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Расселить фавелы можно, но проблематично: этих районов, соответственно, и домов с людьми, очень много: Адлер, Дагомыс, Сириус — и это только те, что я нашел или знал. Куда их девать?

Фавелы в Голубых Далях Источник: Yandex.ru/maps

Для кого-то это единственное жилье, другого нет.

Красные крыши — фавелы в Сириусе. Формально это не Сочи, но по факту его продолжение Источник: Maps.google.com

Даже если назначить выкупную стоимость, какой она будет за обычный гараж? Станут ли владельцы судиться, чтобы выбить большую сумму? А получится ли это вообще? Маловероятно.

Дагомыс, север Сочи Источник: Yandex.ru/maps

Даже если властям взять всё в свои руки, то надо найти, куда всех перевезти. А бюджет, как известно, не резиновый, стулья сами себя не купят, да и машины тоже. Денег нет.

Помимо финансовых причин, есть политическая: что будет, если взять и снести разом все эти постройки? Социальный взрыв. Каким-то другим органам придется на него реагировать, в лучшем случае выговорами и взысканиями.

К тому же неясно, чья вообще эта земля, с кем договариваться. Если она частная, тут только по решению суда получится снести что-либо, да и не факт, что кто-то даст на это разрешение.

Вот и находится всё это в подвешенном состоянии. Это образ жизни. Но он небезопасный. А сделать с ним что-либо уже сложно.