Раздавать георгиевские ленточки будут в Египте, Италии и других странах мира

Стартовала ежегодная международная акция «Георгиевская лента». С 24 апреля по 9 мая волонтеры раздадут миллионы лент в разных регионах России и за ее пределами. В этом году акция охватит свыше 8000 точек и пройдет более, чем в 40 странах мира.
В Москве ленты раздают в центре города, на вокзалах и в парке «Зарядье». В Самарской области акция стартовала на площади Куйбышева, в Алтайском крае — на ключевых площадях Барнаула. Участники рассказывают прохожим историю символа и объясняют, как его правильно носить — слева, ближе к сердцу.
К акции уже присоединились зарубежные волонтеры — в Таджикистане, Египте, Тунисе, Италии и других государствах. Напомним, впервые раздавать ленточки как символ Победы придумали в 2005 году.