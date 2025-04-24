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Страна и мир Раздавать георгиевские ленточки будут в Египте, Италии и других странах мира

Раздавать георгиевские ленточки будут в Египте, Италии и других странах мира

Международная акция стартовала в преддверии празднования 80-летия Победы

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В 2025 году ленточки будут раздавать более чем на 8000 точках в разных странах мира | Источник: пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»В 2025 году ленточки будут раздавать более чем на 8000 точках в разных странах мира | Источник: пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»

В 2025 году ленточки будут раздавать более чем на 8000 точках в разных странах мира

Источник:

пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»

Стартовала ежегодная международная акция «Георгиевская лента». С 24 апреля по 9 мая волонтеры раздадут миллионы лент в разных регионах России и за ее пределами. В этом году акция охватит свыше 8000 точек и пройдет более, чем в 40 странах мира.

В Москве ленты раздают в центре города, на вокзалах и в парке «Зарядье». В Самарской области акция стартовала на площади Куйбышева, в Алтайском крае — на ключевых площадях Барнаула. Участники рассказывают прохожим историю символа и объясняют, как его правильно носить — слева, ближе к сердцу.

К акции уже присоединились зарубежные волонтеры — в Таджикистане, Египте, Тунисе, Италии и других государствах. Напомним, впервые раздавать ленточки как символ Победы придумали в 2005 году.

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Вера Новосельцева
80-летие Победы Георгиевская ленточка Волонтеры
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