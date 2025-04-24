Раздавать георгиевские ленточки будут в Египте, Италии и других странах мира

В 2025 году ленточки будут раздавать более чем на 8000 точках в разных странах мира Источник: пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»











Стартовала ежегодная международная акция «Георгиевская лента». С 24 апреля по 9 мая волонтеры раздадут миллионы лент в разных регионах России и за ее пределами. В этом году акция охватит свыше 8000 точек и пройдет более, чем в 40 странах мира.

В Москве ленты раздают в центре города, на вокзалах и в парке «Зарядье». В Самарской области акция стартовала на площади Куйбышева, в Алтайском крае — на ключевых площадях Барнаула. Участники рассказывают прохожим историю символа и объясняют, как его правильно носить — слева, ближе к сердцу.