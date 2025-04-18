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Страна и мир В России предложили сделать выходной день после Пасхи: детали нового законопроекта

В России предложили сделать выходной день после Пасхи: детали нового законопроекта

Депутаты предлагают переносить один выходной на понедельник после празднования Пасхи

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14 комментариев
По ТК&nbsp;РФ выходные и нерабочие праздничные дни могут переноситься федеральным законом или правительственным актом РФ | Источник: Лина Саитова / 116.RUПо ТК&nbsp;РФ выходные и нерабочие праздничные дни могут переноситься федеральным законом или правительственным актом РФ | Источник: Лина Саитова / 116.RU

По ТК РФ выходные и нерабочие праздничные дни могут переноситься федеральным законом или правительственным актом РФ

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

После Пасхи, которую православные всегда празднуют в воскресенье, необходимо сделать выходной в понедельник. Депутаты Госдумы уже направили такое предложение на заключение в правительство. Если законопроект согласуют, дополнительный выходной появится в календаре начиная с 2026 года.

«Начиная с 2026 года ежегодно переносить один выходной день на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, в случае, если этот понедельник не является нерабочим праздничным днем», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минтруд ежегодно готовит проект производственного календаря, по которому вся страна будет работать и отдыхать. Его утверждает правительство. По Трудовому кодексу РФ власти имеют право переносить выходные и нерабочие праздничные дни в течение года. Так, например, в этом году 23 февраля выпало на воскресенье, и этот праздничный день перенесли на четверг, 8 мая, чтобы люди смогли отдохнуть четыре дня подряд — с 8-го по 11-е число. Аналогично перенести праздничные дни можно и на понедельник после Пасхи.

Авторы инициативы считают, что такой перенос позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих. Также граждане смогут больше времени провести в кругу семьи, друзей и знакомых в этот весенний период.

Накануне в РПЦ заявили о необходимости рассмотреть возможность сделать следующий день после Пасхи — понедельник — выходным днем. Депутат Ярослав Нилов отметил, что Россия возвращается к своей давней традиции, передают РИА Новости.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пасха Выходной Праздник Госдума Законопроект
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Комментарии
14
Гость
8 часов
Что за дичь?
Гость
7 часов
Зачем мы содержим этих людей? Деньги на них тратим большие.
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