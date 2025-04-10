Россияне могут остаться без домов и дач: им угрожает новое растение из Европы

Растение имеет очень большие корни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В России стало распространяться европейское гибридное растение богемская рейнутрия. Оно способно разрушать фундаменты домов из-за своей мощной корневой системы.

«Изначально в естественном ареале существовали два вида: сахалинская рейнутрия и японская рейнутрия. Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии. Там они образовали гибрид богемская рейнутрия. Он начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

Этот вид усложняет строительство. Из-за мощной корневой системы растение способно разрушать фундаменты, отметила сотрудница ботанического сада в беседе с РИА Новости. Поэтому в Европе сначала обследуют территорию, и если находят рейнутрию, то стоимость работы строителей увеличивается на 5%. Дело в том, что выкопать обычной лопатой растение не получится, как это делают с уже привычным для россиян борщевиком. Чтобы избавиться от рейнутрии, понадобится экскаватор.

В России этот сорняк стал распространяться на юге страны, особенно в Кисловодске. Поэтому стоит внимательно изучать участки земли перед тем, как приступить к строительству.