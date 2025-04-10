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Страна и мир Россияне могут остаться без домов и дач: им угрожает новое растение из Европы

Россияне могут остаться без домов и дач: им угрожает новое растение из Европы

Избавиться от опасного сорняка не так уж и просто

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29 комментариев
Растение имеет очень большие корни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРастение имеет очень большие корни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Растение имеет очень большие корни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России стало распространяться европейское гибридное растение богемская рейнутрия. Оно способно разрушать фундаменты домов из-за своей мощной корневой системы.

«Изначально в естественном ареале существовали два вида: сахалинская рейнутрия и японская рейнутрия. Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии. Там они образовали гибрид богемская рейнутрия. Он начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

Этот вид усложняет строительство. Из-за мощной корневой системы растение способно разрушать фундаменты, отметила сотрудница ботанического сада в беседе с РИА Новости. Поэтому в Европе сначала обследуют территорию, и если находят рейнутрию, то стоимость работы строителей увеличивается на 5%. Дело в том, что выкопать обычной лопатой растение не получится, как это делают с уже привычным для россиян борщевиком. Чтобы избавиться от рейнутрии, понадобится экскаватор. 

В России этот сорняк стал распространяться на юге страны, особенно в Кисловодске. Поэтому стоит внимательно изучать участки земли перед тем, как приступить к строительству.

За наличие сорняка из Европы пока нет отдельного штрафа, но за борщевик на участке наказать могут. Для собственников участка он составляет до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Как хорошо вы знаете правила и законы для дачников, вы можете узнать в нашем тесте.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Рейнутрия Сад и огород Строительство
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Комментарии
29
Гость
5 часов
Хорошо ещё что оно людей не жрёт. Или жрёт?
Гость
4 часа
Специально народ кошмарят, чтобы отвлеклись от своей нищей жизни. Скоро про медведей-людоедов писать начнут.
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