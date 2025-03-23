Готовимся к жаре: 2025 год может стать одним из самых теплых в истории

На состояние атмосферы влияет Мировой океан Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











2025 год может стать одним из самых теплых в истории. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся всё теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он отметил, что температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (тот, что соприкасается с атмосферой. — Прим. ред.) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы. Тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха.

Пока точно нельзя сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых. Это будет доподлинно известно только во второй половине года.