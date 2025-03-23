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Страна и мир Готовимся к жаре: 2025 год может стать одним из самых теплых в истории

Готовимся к жаре: 2025 год может стать одним из самых теплых в истории

На температуру воздуха влияют парниковые газы

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1 комментарий
На состояние атмосферы влияет Мировой океан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа состояние атмосферы влияет Мировой океан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На состояние атмосферы влияет Мировой океан

Источник:

2025 год может стать одним из самых теплых в истории. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся всё теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он отметил, что температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (тот, что соприкасается с атмосферой. — Прим. ред.) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы. Тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха.

Пока точно нельзя сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых. Это будет доподлинно известно только во второй половине года.

Ранее Вильфанд сообщал, что среднесуточная температура воздуха в марте 2025 года на 2 градуса выше многолетних значений. Вследствие этого и климатическая весна в большинстве регионов России наступила раньше. Прошедшая зима также была теплее, чем ожидалось. Средняя температура декабря в России была на 10 градусов выше нормы.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Куда уж теплее..четыре года подряд за 30..
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