НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 750мм 59%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Что с мем-легендой из Заволги
Погиб 19-летний хоккеист
Лотерейный эксперимент
Столкновение поезда и фуры
Репортаж из 108-летнего дома
Закроют роддом
Что будет в тюремном замке
Последствия ветра в Ярославле
Скандал вокруг стройки
Афиша концертов
Страна и мир интервью Наркотики, оружие, особняки: криминолог рассказал о личном опыте общения с цыганами. Какие они?

Наркотики, оружие, особняки: криминолог рассказал о личном опыте общения с цыганами. Какие они?

Пытаемся отделить правду от стереотипов

218
3 комментария
Криминолог Данил Сергеев занимается исследованиями этнической преступности | Источник: личный архив Данила СергееваКриминолог Данил Сергеев занимается исследованиями этнической преступности | Источник: личный архив Данила Сергеева

Криминолог Данил Сергеев занимается исследованиями этнической преступности

Источник:

Цыганский вопрос обострился на Южном Урале после убийства в Коркино таксистки, после чего случились погромы. По версии следствия, преступление совершил 17-летний цыган, дело уже передали в суд. Но скандальные истории, связанные с цыганами, до сих пор попадают в повестку по всей стране, и не только в связи с событиями в Коркино. Одни обвиняют или подозревают их в мошенничестве, торговле наркотиками, тунеядстве, ношении оружия, агрессии. Другие настаивают, что народ излишне демонизирован. Что из этого правда? Журналист 74.RU Артем Краснов поговорил с криминологом Данилом Сергеевым из Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева, который много лет изучает этническую преступность и отдельно занимается цыганами, регулярно общаясь с ними. И задал ему все наболевшие вопросы: о таборах, роскошных домах баронов и, конечно, о насилии и связях цыган с наркоторговлей. Как водится, всё оказалось не столь однозначно.

 Данил, а кто такие цыгане вообще? Скажем, Брэд Питт играет цыгана в фильме «Большой куш»: мы говорим об одной народности или это генетически разные цыгане и в условной Америке под словом gipsy понимают кого-то другого?

— Есть целая наука — цыгановедение, которая изучает вопрос комплексно. Существует несколько устоявшихся версий происхождения цыган, но в основном они сводятся к тому, что цыгане — это один большой народ, но очень неоднородный. Он состоит, по разным подсчетам, из 70–100 цыганских групп, которые отличаются языком и культурой, но имеют общий корень. Общепринятая позиция — что цыгане вышли несколькими волнами из Индии, прошли по территории ближневосточных государств и разными путями попали в Европу, а оттуда в Россию и не только.

 Российские цыгане тоже неоднородная группа?

— Да, у нас несколько групп цыган, хотя у них все-таки есть общее, например языковая основа. Но действительно, они приходили разными волнами и сформировали разный образ жизни. Есть цыгане, которые преимущественно торговлей занимаются, есть цыгане-ремесленники, есть цыгане-артисты. А есть те, что долгое время вели асоциальный образ жизни и занимались только мелким криминалом, иногда и крупным.

Цыган Юрий Иваносов&nbsp;— один из героев нашего репортажа 2019 года | Источник: Илья БархатовЦыган Юрий Иваносов&nbsp;— один из героев нашего репортажа 2019 года | Источник: Илья Бархатов

Цыган Юрий Иваносов — один из героев нашего репортажа 2019 года

Источник:

 На Урале мы с какой-то конкретной группой цыган имеем дело или тоже разными?

— У нас много групп, самая большая по численности — это цыгане-котляры. Это, в принципе, самая большая группа цыган. Они ремесленники, всегда занимались металлами, лудили котлы, самовары, отсюда и название. Они ездили по разным городам, предлагали свои услуги, женщины занимались гаданиями.

Другая группа — это русские цыгане, наиболее старая из живущих в России. В отличие от котляров, они сохранили меньше исконно цыганских традиций. В этом смысле котляры — самые эталонные цыгане: яркие костюмы, краски, цыганский закон, жизнь табором — это всё котляры. Русские цыгане более ассимилированные. Раньше, как правило, они занимались лошадьми, сейчас часто работают с машинами, многие становятся артистами и, конечно, занимаются торговлей. Русские цыгане осели раньше остальных, а котляры еще в 1950-х годах кочевали и до сих пор живут таборами. Русские цыгане чаще всего тоже селятся компактно, однако у них нет таборной организации жизни, но есть общинный способ решения вопросов.

Есть крымские цыгане — единственная группа цыган-мусульман. Они традиционно занимаются ювелирным промыслом, антиквариатом, это всегда была зажиточная группа цыган. Основной потребитель их продукции, как правило, другие цыгане, поэтому широко они не известны.

Есть малочисленные группы, например плащуны, — это тоже цыгане с запада, с Карпат, из Венгрии. Женщины-плащунки чаще всего были щипачками, то есть совершали карманные кражи на рынках, на вокзалах в 90-е годы. Сейчас уже это «ремесло» вымирает, но до сих пор есть представители, которые занимаются нечестной деятельностью.

 Склонность к криминалу у разных цыганских групп разная?

— Да, например, котляры — самая многочисленная группа и наиболее «безвредная»: крупным криминалом они никогда не занимались и меньше всех были вовлечены в наркоторговлю, а многие котлярские таборы не занимались этим принципиально. В Екатеринбурге в 90-е, когда был всплеск цыганской наркоторговли, ей занимались крымские цыгане, была знаменитая наркоторговка Мама Роза — Роза Бардинова. Были наркоторговцы среди русских цыган. Но я не сторонник говорить, что цыгане — это сплошной криминал. Среди них очень много честных порядочных людей, я их видел, вижу и знаю. Но есть стереотипное восприятие, что цыгане — это наркота, героин.

 Многие действительно видят цыган именно так. Есть какие-то объективные данные, что они вовлечены в наркоторговлю?

— Сейчас уже нет. А в 90-е годы была очень большая вовлеченность некоторых групп. Но я прямо подчеркиваю: некоторых групп, не всех. Их образ жизни способствовал этому: быстрое распространение информации, тайная передача товара. Почему они стали заниматься наркоторговлей? Это началось в 80-е годы, сначала была конопля, опий и так далее. Всё это шло в Советский Союз из Афганистана, и цыгане, вовлеченные в розничную торговлю, привлекались к этому процессу. Поставщиками, как правило, были мигранты из Центральной Азии: они скупали партии, а цыгане занимались розницей, потому что у них были налаженные пути обмена товарами. В советское время цыганская торговля цвела: они доставляли дефицитные товары в сельскую местность. Купят шубы, привезут, продадут. Или мясорубки: ведь во всем был дефицит. А когда дефицит исчез [в 90-е], у них исчез товар эксклюзивный. Эксклюзивным товаром стали наркотики. Но повторю, что не все занимались наркотиками. А сейчас цыганское участие сошло на нет, потому что современная наркоторговля перебралась в интернет.

 Давайте про их образ жизни поговорим: они по-прежнему живут таборами?

— Это характерно, в первую очередь, для котляр, они больше других цыган сохранили этот стиль жизни. Вопросы решаются общинным путем. Есть собрание старейшин — это главы семей, мужчины. Очень-очень редко какая-то женщина может принимать участие, но авторитетная женщина, вдова например. Но в основном это мужчины взрослые. Решаются ключевые вопросы жизни общины, какие-то конфликты, бизнес-вопросы. Это называется «сходка» или «собрание старейшин». Среди старейшин избирается вожак — баро, без буквы «н» в конце. В русском языке возникло слово «барон», но на самом деле «баро». Он не является королем, его решение не является окончательным. Это просто самый авторитетный член общины. Но другие могут не согласиться, и решения у них принимаются коллективно. У них есть свой суд, который решает вопросы ответственности, назначает наказание для членов общины. Баро, как правило, участвует во внешних коммуникациях и взаимодействии с органами госвласти. Он обычно самый образованный, имеющий опыт, обладающий авторитетом.

 Получается, у них такая мини-демократия?

— У них абсолютно демократия, как в Древней Греции. Собственно, они сохранили тот же образ жизни. Когда-то и в русских крестьянских общинах была демократия. Это пережиток общинного образа жизни, что представляет интерес для науки.

Цыганские дома часто стоят очень кучно | Источник: Илья БархатовЦыганские дома часто стоят очень кучно | Источник: Илья Бархатов

Цыганские дома часто стоят очень кучно

Источник:

 А вот эта изолированность — она для них принципиальна? Может цыган, например, уйти в большой мир и жить сам по себе? Или для них это очень нехарактерно?

— Опять же, всё зависит от группы. Если это группа ортодоксальная, к которой в первую очередь котляры относятся, то для них — да, нехарактерно. У них весь мир делится на цыганский и нецыганский.

 Внешний мир воспринимается как до некоторой степени враждебный, токсичный?

— Не враждебный, скорее, просто как чужой.

— Многие воспринимают их как народ воинственный, агрессивный.

— Нет-нет, такого нет. Они в целом, наоборот, пугливы. Они стараются не высовываться. Другая проблема, что есть признаки начала социальной деградации некоторых цыганских групп. В современном глобализированном обществе, наполненном технологиями, вот этот общинный образ жизни вступает в конфликт с внешним миром. Из-за этого цыгане просто теряют доступ к технологиям, к образованию, банально к медицине. В России вырастают целые поколения цыган, которые потеряли базис своей жизни — экономический и прочий. Занимаются чем ни попадя. Есть и какие-то культурные моменты: например, для цыган свойственно заработать и тут же потратить. Это происходит из их долгого кочевания: они не привыкли копить. Они скупают золотые монеты, закапывают их, это их капитал на черный день, цыганская валюта. Но сейчас их образ жизни вступил в противоречие с миром, и чем дальше будет продолжаться изоляция, тем сложнее им будет адаптироваться. И проблема цыган как раз в том, что сейчас не у всех из них есть понимание. С другой стороны, у интегрированных цыган нет таких проблем.

Золотые австро-венгерские дукаты, цыганская валюта | Источник: Данил СергеевЗолотые австро-венгерские дукаты, цыганская валюта | Источник: Данил Сергеев

Золотые австро-венгерские дукаты, цыганская валюта

Источник:

Многое зависит от позиции лидеров цыганских общин: если они сохраняют традиционный контроль, то историй с агрессией не случается, если же цыганская молодежь предоставлена сама себе, то это выливается в драки, конфликты и наплевательское отношение к закону.

 После погромов в Коркино многие жаловались, что у тамошних цыган есть огнестрельное оружие. За всех цыган не скажу, но у некоторых я действительно видел пистолеты. Насколько это типично?

— Я очень много видел разных групп цыган, но ни разу не наблюдал, чтобы они с оружием ходили, хотя они мне доверяют. Думаю, тут, скорее, исключение, чем правило. Цыгане очень настороженно относятся к внешнему миру и чувствуют, что есть недоверие к ним, поэтому вынуждены защищаться. Отсюда, может быть, и такая не всегда оправданная реакция на некоторые вещи.

 Еще люди часто спрашивают, откуда у них деньги на такие хорошие дома: у баронов они по коркинским меркам шикарные, у остальных — выше среднего, не суперроскошные, но добротные, иногда — с массивными воротами, с пристройками.

— Именно про Коркино не могу сказать, но в Екатеринбурге есть котлярский табор, они зимой, как правило, занимаются металлами, а летом — стройками. Получают за это деньги. И строят дома своими силами. У них есть специализация: один крышами занимается, другой — отделкой. То есть они не сидят у кого-то на обеспечении, они крутятся, что-то делают. Если кто-то занимается криминалом — это другое, тут неважно, какая у него национальность. Вот, например, бывшие дома наркоторговцев в Екатеринбурге поражают своей роскошью.

Автомобиль Следственного комитета у одного из цыганских домов в Коркино | Источник: Михаил ШилкинАвтомобиль Следственного комитета у одного из цыганских домов в Коркино | Источник: Михаил Шилкин

Автомобиль Следственного комитета у одного из цыганских домов в Коркино

Источник:

 Часто звучит претензия, что у цыган есть смычка с местными властями, с ГАИ и так далее. Коркинцы жалуются, что цыгане гоняют по городу на тонированных машинах, но полиция до недавнего времени не обращала внимание. По вашему опыту, для них характерно умение «подмазать» власти?

— Я приведу пример из Екатеринбурга. У цыган-котляров там долгое время была проблема с узакониванием земли и домов. Когда был знаменитый указ о переводе цыган на оседлый образ жизни под угрозой уголовной ответственности в 1956 году, они где стояли табором, там и дома построили. Семьи у них большие, и, соответственно, этих домов не хватило, они стали строить на приусадебных участках. В итоге у них за одним домом может быть линия из трех-четырех домов. Выглядят такие постройки очень кучно. Соответственно, они неоднократно обращались и в суды, и в органы власти с вопросом узаконивания земли. И это длится 12–15 лет. Если бы у них была смычка с властью, у них бы, наверное, всё решилось гораздо быстрее. Более того, мы постоянно видим информацию об облавах, обысках и так далее. Нет, абсолютно никакой смычки нет. Часто обратная реакция: власти, увидев цыган, стараются отмахнуться от их сложностей и забыть. И они тоже это знают. Это большая проблема, потому что им помогать никто не хочет. Среди цыган есть люди с большим авторитетом, которые пользуются уважением. Не знаю, насколько они эти связи используют, но среди них есть очень влиятельные люди. Но в остальном никакой смычки с теми же правоохранительными органами нет, и они зачастую огребают куда больше.

Приведу пример: у меня есть знакомая котлярская семья, которую я долго изучал как криминолог, потому что мне было интересно, почему они никогда не торговали наркотиками. И однажды мне звонит цыган, у которого в магазине задержали маму — якобы за кражу. А я знаю, что у этих цыган была принципиальная позиция, они не воровали. В итоге посмотрели камеры, убедились, что она ничего не брала. Но женщина провела в участке 20 часов. О чем это говорит? Под одну гребенку всех. Да, среди них есть преступники, но это далеко не большинство. Закрытый образ жизни порождает массу стереотипов, плюс есть криминал в прошлом, и это им аукается и не дает развиваться. Они получают только отторжение. До тех пор, пока такое отторжение будет, будут проблемы, связанные с соседством с цыганами. Они неизбежно будут.

 Если цыгане поселились рядом, как с ними жить? Они делят мир на своих и чужих?

— Они бесспорно делят. Это часть цыганского закона, комплекса обычаев, который бытует у них. Они делят мир на ромов (это сами цыгане) и гаджо, не цыгане. Это свойственно не только цыганам: у многих народов есть такое. Но у них в силу образа жизни всё более серьезно, например, запрещены браки у котляров с нецыганами и даже с представителями других групп цыган.

Но не нужно преувеличивать. Если рядом с цыганами живут русские или другие нации, то у них есть нормальное общение. Когда мы изучали котлярский табор в Екатеринбурге, специально опрашивали соседей, какие особенности жизни рядом с цыганским обществом. Все характеризовали примерно одинаково: очень гостеприимные, дружелюбные, но слишком уж шумные, любят громкую музыку, любят петь, любят праздники, танцы. Вот это доставляет сложности, но конфликты редки, в основном они живут с соседями мирно.

У меня хорошие отношения с цыганами, и секрета тут никакого нет: я отношусь к ним как к другим людям. Больше ничего не надо. Меня никогда никто из них не обворовал, не обдурил.

 Как раз про это хотел спросить: бытует мнение, что для цыгана обмануть, условно, русского — это вроде дела чести…

 — В старом цыганском обществе, которое кочевало с места на место, было особое отношение к воровству. Среди цыганских групп бытует легенда, что якобы Бог разрешил им воровать. Легенда гласит, что в Иерусалиме, когда был распят Христос, цыганка украла у римлян гвоздь, которым должны были пробить сердце Христа, и это позволило ему воскреснуть. Они вообще в мистику верят, во всякие существа и так далее. Но установки «видишь русского — ограбь» — такого нет.

Однажды с коллегами-учеными мы были в доме у цыган, пили чай, люди задавали вопросы. И одна из профессоров говорит: «А вы знаете, в таком-то году меня на вокзале цыганки облапошили, вытащили кошелек». И одна из пожилых цыганок стала профессору задавать уточняющие вопросы, а потом говорит: «Так это я была». И она с такой гордостью это рассказала, что я спросил: «Чем же ты гордишься?» Кстати, у цыган друг к другу обращение только на «ты». Так вот, цыганка отвечает: «Ну как, я же для деточек, я же не на наркотики, не на водку». То есть у нее было представление: «У меня нет, а у тебя есть, поделись». Это как раз пережиток древнего представления о способах заработка, которые сейчас уже сходят на нет. В современном цыганском обществе это осуждается.

Толпа коркинцев крушила цыганские дома осенью 2024 года после убийства местной таксистки | Источник: Михаил ШилкинТолпа коркинцев крушила цыганские дома осенью 2024 года после убийства местной таксистки | Источник: Михаил Шилкин

Толпа коркинцев крушила цыганские дома осенью 2024 года после убийства местной таксистки

Источник:

 По вашему опыту, какой оптимальный сценарий адаптации цыган в современное общество: что должно делать государство и сами люди, чтобы преодолеть барьеры?

— Начнем с того, что цыгане — граждане России. Просто живущие по-другому, сильно по-другому. Но они такие же граждане: имеют те же права и те же обязанности.

Проблема и в других странах есть, и как только государства не пытались их интегрировать — всё, в общем-то, бесполезно. Почему так происходит? Не потому, что они плохие, они просто другие. Мне кажется, их просто не надо трогать. Но государство должно стремиться все-таки, чтобы цыганские дети получали образование. Чтобы они не три класса оканчивали, как сейчас, а хотя бы основную школу. Хотя здесь есть большое сопротивление самих цыган.

Приведу пример: в одном из таборов есть мальчишка, который поет, — ну просто Робертино Лоретти. Голос чистый, прекрасный. Ему тогда 12 лет было. Я его деду говорю, что надо ребенка в школу отдать. Договорился о прослушивании. Педагог прослушал, говорит: «Великолепный голос, чутье природное на музыку, талант, надо развивать». А дед подумал месяц и отвечает: «Да ну, свяжется еще с какими-нибудь плохими людьми, пусть дачи строят». Он его женил в 13 лет благополучно, и тот сейчас на стройках работает. То есть он не понимает, зачем ему это, не видит смысла, ведь кто его будет кормить?

Я говорю цыганам, живущим в Екатеринбурге: «Проводите экскурсии, знакомьте людей со своей культурой, есть интерес к вам. Откройте какой-нибудь ресторанчик: у них очень интересная цыганская кухня — необычная, вкусная. Угощайте, показывайте музыкальные представления, берите за это деньги, к вам пойдут». А они отвечают: «Пойдут, а потом скажут, что мы все наркоторговцы». Вот эта боязнь внешнего мира в них очень сильно засела и мешает.

А вот репортаж журналиста 74.RU Ольги Козловой из цыганского поселка Шагол. После погромов в Коркино мы были на месте и выслушали обе стороны конфликта. А недавно цыганские дома в Коркино выставили на продажу.

ПО ТЕМЕ
Цыгане Погромы Преступность Торговля наркотиками Цыганский барон Цыганский табор Цыганская свадьба
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
50 минут
Полицаи по борьбе с наркотиками приходят на их свадьбы с подносами полными золота и все молчат и глотают
Гость
51 минута
в других странах они собирают мусор и ничего не нарушают, барон там выборная должность, номинальная а здесь они как и все дотационные наслаждаются жизнью по плану причина не в них а в нас и не нашей власти
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление