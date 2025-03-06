Россиянка после родов передумала быть мамой и продала дочь за 650 тысяч рублей. Покупателем стала акушерка: новости 6 марта

Женщине теперь грозит 10 лет тюрьмы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 марта.

БПЛА разнес жилой дом в Воронежской области

В один из домов в Воронежской области влетел беспилотник. Житель этого дома незадолго до взрыва отправился в гараж, чтобы послушать радиопередачу.

Последствия прилета беспилотника Источник: Baza

Инцидент произошел в поселке Опыт в Подгоренском районе. В этот момент в доме находились мужчина и женщина. К счастью, никто не пострадал. Мужчину спасла бессонница и увлечение конструированием.

— Было около 2 ночи, я не мог уснуть, пошел в гараж, стал конструировать, включил Соловьева, и тут как рвануло, — рассказал пострадавший Telegram-каналу Baza.

Беспилотник попал в середину крыши дома, но, к счастью, пожара не возникло. Взрывотехники провели проверку дома на опасные взрывные устройства.

В России ввели скидку на билеты для детей на поезда дальнего следования

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить в поездах дальнего следования по России со скидкой 50%. Билет из Москвы в Сочи теперь обойдется не в четыре тысячи, а в две тысячи рублей. Это постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Скидка действует на все поезда: плацкартные, общие вагоны и вагоны 2-го и 3-го классов в электропоездах. Но не на скоростные составы. Раньше скидка 50% была только для подростков 10–17 лет во время летних каникул. Теперь детям не нужно приносить справки из школы. Скидка действует круглый год.

Для детей до 5 лет билет бесплатный, если ребенок не занимает отдельного места. Для детей до 10 лет билет стоит от 35 до 70% от полной стоимости в зависимости от класса поезда и вагона, передает ТАСС.

Глобальный сбой в системе МВД

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сайтам МВД. Интернет-страницы ведомства не работают ни через мобильную связь, ни через Wi-Fi, сообщил портал Downdetector.su.

Недоступен для граждан оказался основной сайт, а также его региональные ресурсы. Некоторые отмечают проблемы с доступом к порталу ведомства на «Госуслугах». Многие столкнулись с неполадками около 11 часов утра (мск), хотя, по данным Downdetector, они фиксируются со вчерашнего дня.

Источник: Downdetector.su











Больше всего жалоб поступает из Курской, Калужской, Калининградской областей, Карелии и Москвы. Причиной масштабного сбоя в системе МВД стал скачок напряжения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Россиянам стало выгодно уходить на больничный

Люди получают больше выплат за больничный, что помогает сохранить доход во время болезни. Это связано с ростом зарплат и увеличением уровня МРОТ.

— Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу, — рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

В прошлом году россияне получали чуть более 4 тысяч рублей, в этом году — до 5,7 тысячи. В 2026 году выплаты могут составить до 6,8 тысячи. А с формулой расчета больничных подробнее можно ознакомиться в материале.

Бомбы случайно сбросили на жилые дома в Южной Корее

В южнокорейском городе Пхочхон у границы с КНДР во время военных учений снаряды случайно упали на жилые дома, ранив 15 человек, передает издание «Чосон Ильбо».

Момент сброса снарядов Источник: «Чосон Ильбо»

— Инцидент произошел во время военных учений. Около 10:05 по местному времени (04:05 мск) с истребителя KF-16 произошел нештатный сход восьми авиабомб MK-82. Одна из бомб попала в жилой район, повредив семь домов, включая церковь, — передает издание.

Пострадали 15 человек, двое получили серьезные травмы. Основной удар пришелся на Ногок, где повреждены здания и автомобили. В учениях участвовали военно-воздушные силы, сухопутные войска Южной Кореи и американские войска. Представители вооруженных сил принесли извинения и выразили готовность помочь в ремонте зданий и оплатить восстановление.

Мать из Дагестана продала новорожденную за 650 тысяч

В Дагестане женщина продала новорожденную дочь акушерке за 650 тысяч рублей. Теперь ей грозит 10 лет тюрьмы.

По информации SHOT, жительница села Мегарамкент родила здорового ребенка, но решила избавиться от малыша. Она договорилась с акушеркой, принимавшей роды в местном роддоме, о продаже девочки.

Деньги за ребенка принес 46-летний безработный муж акушерки. Сумма сделки составила 650 тысяч рублей. А вот преступление раскрыли лишь спустя несколько месяцев. Мать ребенка и ее сообщники признались в содеянном, после чего были задержаны. Органы опеки занимаются судьбой малышки.