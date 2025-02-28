Прощай, эпоха: Microsoft решил прекратить работу Skype

Skype не смог удержать популярность Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В мае 2025 года Skype полностью прекратит свою работу. В качестве замены пользователям предложили сервис Teams, который запустили еще в 2017 году.

— Начиная с мая Skype больше не будет доступен, — пишет портал XDA Developers. Отмечается, что именно такая строчка есть в последней версии обновления программного обеспечения Microsoft.

Сервис Skype запустили 29 августа 2003 года. В первый же день его загрузили 10 тысяч человек. Через пару месяцев там появился уже миллион пользователей. Его использовали для личных звонков и рабочих переговоров.

Microsoft приобрела сервис видеозвонков в 2011 году за 8,5 млрд долларов и пыталась интегрировать его в различные продукты, такие как Windows, Windows Phone и Xbox. Однако у Skype появилось множество конкурентов. Впоследствии его использовали для создания корпоративного сервиса Teams.