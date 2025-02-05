Штрафы за помощь мигрантам и запрет на браки: в России начинают действовать новые правила для иностранцев

Процесс депортации станет быстрее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Решения о выдворении нелегалов с 5 февраля сможет принимать полиция. Такая мера поможет упростить порядок и ускорить процесс депортации иностранцев. Соответствующий закон вступил силу сегодня.

— Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушения, — говорится на официальном сайте МВД РФ. Обжаловать постановление о выдворении можно через суд в течение 10 дней с момента его получения.

Раньше это можно было делать только через суд. А в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию — должностными лицами погранслужбы.

Также с 5 февраля в России заработает «реестр контролируемых лиц». Это база данных МВД, куда включат иностранцев, которые незаконно находятся в стране.

— Им смогут пользоваться работодатели, физические лица, органы власти, сотрудники госучреждений. Прежде чем совершить ту или иную операцию для иностранного гражданина, нужно будет проверить его по этому реестру. Если его имя есть в этом списке, значит, он находится незаконно, — сказал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в интервью «Комсомольской правде». Реестр будет обновляться четыре раза за сутки.

Кроме того, за оказание незаконных услуг мигрантам, включенным в реестр контролируемых лиц, введены штрафы:

для граждан — до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Нелегалы, которые находятся в стране незаконно, не смогут и официально зарегистрировать брак в России. Им нельзя вести бизнес, приобретать недвижимость, транспорт и другие активы, а также водить автомобиль. Под запретом открытие банковских счетов и перевод денег. Согласно новому закону, лица, находящиеся под режимом высылки, не смогут покидать пределы определенного региона или муниципалитета.