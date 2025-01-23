Туда и обратно — 100 тысяч: россиянин рассказал, что посмотреть во Вьетнаме и как он зимует там уже много лет

Такой пейзаж желает наблюдать каждый северянин, откапывающий машину от снега по утрам Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Каждую зиму 56-летний Андрей Шикунов, бывший инспектор рыбоохраны ГИМС и МЧС по Заполярью, вместе с женой покидает родной Мурманск, чтобы отправиться во Вьетнам. Почему ихтиолог-рыбовод в прошлом, а с 47 лет — пенсионер выбирает эту страну для зимовки, что его привлекает, а что вызывает неудобства, он честно рассказал в разговоре с журналистами 51.RU. Далее — от первого лица.

«Климат здесь подходит лучше всего»

Мы с женой выбрали Вьетнам для зимовки, потому что климат здесь подходит лучше всего. В отличие от других стран, здесь нет изнуряющей жары, которая бывает в странах с высокой влажностью, например как в Филиппинах. В тех местах, где мы проводим зиму, температура довольно прохладная, особенно ночью. Также важным моментом, из-за которого мы выбираем именно Вьетнам, является их визовый режим: можно получить электронную визу на 90 дней, прожить спокойно три месяца, затем выехать из страны или въехать заново по штампу на 45 дней. Пограничники не задают лишних вопросов, и это делает пребывание в стране комфортным. В Таиланде, наоборот, могут возникнуть проблемы, если часто въезжать и выезжать, поэтому Вьетнам предпочтительнее для меня для длительного проживания.

Андрей путешествует по Вьетнаму уже 25 лет Источник: Андрей Шикунов / личный архив

Основные любимые места во Вьетнаме — это север страны, включая город Сапа и его окрестности, особенно маленький городок Лайк. Также меня впечатлили бухта Халонг и провинция Лайтяу, граничащая с Китаем. За 25 лет путешествий по Вьетнаму мы посетили практически всю страну, включая большинство крупных городов. Хотя за время путешествия Ханой понравился мне меньше остальных, зато там отличный шопинг. Наш любимый город — Дананг, с хорошим климатом, красивой природой и современным обликом, сохранившим национальный колорит.

Зимой в Дананге температура колеблется между 24–27 градусами днем и 18–20 градусами ночью, благодаря этому можно спать без кондиционера и чувствовать себя комфортно. Климат во Вьетнаме напоминает южную часть России, но летом становится гораздо жарче, температура поднимается до 40 градусов. Исключение составляют горные районы, где всегда прохладнее.

Вьетнамцы едят собак и кошек

Что касается местной кухни, она мне не особо нравится. Мы предпочитаем готовить привычные русские блюда, хотя иногда и не отказываемся от местных угощений. Вьетнамская еда вкусная, но кажется однообразной, особенно по сравнению с тайской кухней. Основные их блюда это супы, лапша с мясом и различные варианты риса, которые на вкус пресные. Поэтому мы чаще готовим дома традиционные русские блюда.

Решились бы попробовать? Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Во Вьетнаме мы не пробовали ничего слишком экзотического. А вот сами вьетнамцы очень любят готовить собачатину и кошатину. В остальном их кухня включает обычные морепродукты, овощи, фрукты и рис. В этом плане Вьетнам отличается от Таиланда, где больше экзотических блюд.

Сами вьетнамцы такие себе чудики-шизики, люди открытые, добродушные, с агрессией мы никогда не сталкивались. Они доброжелательные и охотно общаются с иностранцами. Однако у них есть свои особенности: могут спокойно идти по дороге, не обращая внимания на машины, или остановиться прямо на проезжей части, чтобы обсудить что-то с другими водителями. Иногда их поведение на дорогах вызывает недоумение и раздражение, но в целом вьетнамцы — очень приветливый и душевный народ.

Какие карты принимают во Вьетнаме?

Карты МИР во Вьетнаме работают на выдачу наличных с банкомата совместного вьетнамско-российского банка VRB. Во Вьетнаме на покупки и снятие наличных работает российская карта Россельхозбанка платёжной системы Union Pay.

Найти жилье во Вьетнаме несложно, если уже знаком с местностью. Но новичкам лучше сначала обратиться к риелтору или поселиться на пару дней в отеле, арендовать байк и осмотреть разные районы. Для долгосрочной аренды выгоднее заключать контракты на срок от трех месяцев до года — тогда стоимость жилья будет ниже. Например, мы снимаем просторные апартаменты с кухней и стиральной машиной за 270 долларов в месяц. Хозяева обычно требуют залог, но если у тебя уже сложились доверительные отношения, как у нас, то никаких дополнительных платежей не потребуется.

Цены на жилье и еду

Частичка России в далекой Азии Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Цены на жилье варьируются в зависимости от бюджета: можно найти апартаменты за 200 долларов в месяц, а можно и за значительно большие суммы. Многие наши соотечественники, особенно айтишники, снимают квартиры стоимостью от 500 до 700 долларов, с отличным видом на море, спортивными залами и саунами. Мы же довольствуемся простыми, но уютными апартаментами, похожими на наши «однушки».

Я обычно совмещаю свою зимовку с путешествиями по разным странам. В этом году маршрут был таким: из Москвы мы отправились в Ташкент, оттуда в Таджикистан, затем вернулись в Ташкент и полетели в Индию. Из Индии прибыли в Хошимин. Перелет в одну сторону обошелся в 50 тысяч рублей на двоих из Узбекистана. Обратные билеты я взял на апрель, и они стоят еще 50 тысяч на двоих через Китай. Прямых рейсов из Мурманска нет, но можно взять рейс со стыковками, чтобы сэкономить. В итоге общая стоимость билетов составила около 100 тысяч рублей.

Креатив по-вьетнамски Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Вся поездка заняла примерно сутки, если считать от момента вылета из Москвы.

После выхода на пенсию я стал проводить зимы в теплых странах, обычно от шести до девяти месяцев. Такой образ жизни помогает избежать резких колебаний температуры и давления, что важно для моего здоровья. Во Вьетнаме стабильный климат: днем около +30 °C, ночью +20 °C, и так на протяжении полугода. Это идеально для поддержания хорошего самочувствия. Здесь много пенсионеров, которым этот климат тоже подходит.

Еще одним преимуществом являются доступные и разнообразные фрукты, которых особенно много в тропической Азии. К примеру, килограмм апельсинов стоит около 60 рублей, арбузы — 25 рублей, а бананы — от 20 до 40 рублей. Такое изобилие фруктов сложно найти в других странах.

Настоящий фруктовый рай Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Конечно, иногда скучаешь по некоторым вещам из дома, например, по северной рыбалке. Но летом мы возвращаемся домой, и там наслаждаемся этим занятием. Продукты, которые трудно найти во Вьетнаме, такие как гречка и манка, мы привозим с собой. Зато здесь можно купить многие российские товары, включая пиво «Балтика», которое продается в специализированных магазинах. Кроме того, есть возможность заказывать доставку нужных товаров через туристов, которые часто летают туда-сюда.

Русские продукты найти во Вьетнаме все же можно Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Рыба и морепродукты здесь тоже доступны. Например, лосось стоит около 1200 рублей за килограмм, а местная форель — около 800 рублей. По сравнению с российскими ценами, это довольно выгодно. Жизнь во Вьетнаме имеет множество преимуществ, особенно для тех, кто ценит теплый климат, доступ к свежим продуктам и хочет избежать суровых зимних условий.

Во Вьетнаме большой выбор морепродуктов Источник: Андрей Шикунов / личный архив











«Языковой барьер отсутствует»

Язык во Вьетнаме не является проблемой, поскольку молодежь активно изучает английский. В некоторых случаях можно встретить людей, которые говорят по-русски, особенно среди старших поколений, которые учились в России. Молодежь тоже иногда говорит по-русски, возможно, благодаря родителям или образованию.

Языковой барьер отсутствует, если говорить на вьетнамском, но мне этот язык не дается. Тем не менее знание основных фраз помогает при покупках на рынке, и продавцы становятся более дружелюбными, когда слышат, что ты пытаешься говорить на их языке. Правда, вьетнамский — тональный язык, и неправильное произношение может изменить смысл слова, но постепенно местные всё равно начинают понимать.

Для зимней жизни мы предпочитаем город Дананг в центральной части Вьетнама. Это современный город с населением около полутора миллионов человек, сочетающий в себе современные районы и традиционный вьетнамский колорит. Здесь есть всё необходимое: магазины, банки, рынки. Всё функционирует четко и организованно.

Кажется, рыбачить любят в любой стране мира Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Пока что я не планирую возвращаться сюда в ближайшие годы. У меня уже куплены билеты на следующую зимовку, и я хочу продолжить путешествия, увидеть новые места. Возможно, через несколько лет я снова вернусь в Дананг, когда захочу спокойной жизни.

Одним из ярких воспоминаний стало восхождение на гору Фаншипан — самую высокую вершину Вьетнама. Несмотря на высоту в 3143 метра, я смог подняться на нее за 12 часов. Это было незабываемым опытом. Также запомнились двухнедельные мотопутешествия по северу Вьетнама с его потрясающей природой и уникальными горными народностями. Путешествие по бухте Халонг тоже оставило яркие впечатления — красивые пейзажи и интересные места. Еще одно запоминающееся приключение — поездка по центральной части Вьетнама, где расположена кофейная провинция. Мало кто знает, что Вьетнам занимает второе место в мире по производству кофе после Бразилии. Проезжая по трассе вдоль границы Лаоса, можно видеть, как кофе сушится прямо на дороге.

Мне комфортно находиться в одной стране длительное время, но я не могу оставаться на одном месте весь год. В этом году мы планируем посетить шесть или семь стран. Через две недели отправляемся в Таиланд на пару недель, а в марте поедем в Гонконг и Макао. Перелеты по Восточной Азии недорогие, билеты можно купить за 50–70 долларов, поэтому мы стараемся путешествовать и открывать для себя новые места. Каждый год мы меняем страны для зимовки, и в этом году решили провести полгода в одном месте.

«Медицина оставляет желать лучшего»

К счастью, я не болел никакими тропическими заболеваниями, хотя знаю людей, которые перенесли денге, корь и малярию. Даже когда я путешествовал по Африке, в таких странах, как Танзания, малярия обошла меня стороной. Я видел, насколько тяжело переносят эти болезни, и рад, что избежал их.

Уровень медицины в Восточной Азии оставляет желать лучшего по сравнению с Россией. Врачи здесь хоть и квалифицированные, но качество медицинских услуг зачастую уступает российским стандартам. Оборудование в больницах хорошее, особенно в международных клиниках, но без медицинской страховки лечение обойдется дорого. Знаю случаи, когда людям приходилось продавать недвижимость, чтобы покрыть расходы на лечение. Есть государственные больницы, где услуги предоставляются бесплатно или по низким ценам, но качество там оставляет желать лучшего.

Ради таких видов стоит путешествовать Источник: Андрей Шикунов / личный архив











Мой личный опыт связан преимущественно со стоматологией. Лечение кариеса здесь стоит недорого — около 4–8 долларов, но качество лечения оставляет желать лучшего. Многие экспаты, проживающие здесь, предпочитают ездить на лечение в Россию, особенно если речь идет о серьезных проблемах со здоровьем. Некоторые делают операции на месте, но это крайние меры. Тайскую медицину я бы не рекомендовал — она дорогая и не всегда качественная. Лично у меня негативный опыт, связанный с лечением ребенка, из-за которого пришлось вернуться в Россию.

Медицинскую страховку обязательно нужно оформлять перед поездкой, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации. Я пользуюсь бесплатным полисом от Тинькофф, который действует целый год. Страховки работают нормально, особенно для небольших поездок.

Привычка к смене обстановки в теплых странах уже укоренилась. Даже возвращение в Россию сопровождается легкой хандрой — хочется назад, туда, где люди улыбаются, светит солнце и царит атмосфера свободы и стабильности. Особенно это ощущается на фоне последних событий в стране: роста цен, СВО и прочих неприятностей. Хочется провести старость в покое и комфорте, и пока это удается.