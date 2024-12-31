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Страна и мир «Всё будет хорошо»: Путин выступил с новогодним обращением

«Всё будет хорошо»: Путин выступил с новогодним обращением

Первые регионы уже послушали поздравление президента

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5 комментариев

Путин произнес новогоднюю речь

Источник:

Россия — огромная страна, в ней 11 часовых поясов. А это значит, что жители самых восточных территорий уже встретили 2025 год. Они первыми увидели новогоднее обращение президента.

Остальные регионы послушают его позже, перед самым боем курантов. Или же можно посмотреть речь Путина вместе с нами уже сейчас и заранее узнать, что он скажет.

Путин заявил, что россияне должны гордиться

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Мы подготовили текстовую версию выступления президента. Вот что он сказал в новогоднем обращении.

Уважаемые граждане России, дорогие друзья!

Буквально через несколько минут вступит в свои права новый, 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности.

Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести.

В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас! В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Новый год Обращение Новогоднее обращение Поздравление
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Комментарии
5
Инженер1
1 час
Он пообещал, что в следующем году на лафете прокатится?
Гость
1 час
🤮🤮🤮👊👊👊
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