Три авиакатастрофы, взрыв в торговом центре и убийство детей: главные события недели

Самолет, который рухнул в Актау Источник: читатель Городских порталов











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Взрыв в торговом центре

Во Владикавказе произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». В результате погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей. Несколько человек пострадали. Больших жертв удалось избежать, поскольку ТЦ еще не открылся и посетителей внутри не было.

Здание сильно пострадало от огня Источник: МЧС России / Telegram











Изначально в качестве версии выдвигался взрыв бытового газа. Позже глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что здание не газифицировано. Как позже выяснилось, трагедия произошла из-за падения обломков сбитого БПЛА.

Крушение самолета в Актау

В тот же день самолет рухнул в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный, но его перенаправили в Махачкалу, а потом в Актау. По предварительным данным, в двигатель попала птица, что стало фатальным для борта.

38 человек, включая пилотов, погибли. 29 человек выжили, среди них были и граждане России. Все они сидели в хвостовой части самолета.

Выжившие в авиакатастрофе вспоминают, что происходило в момент падения Источник: Городские порталы

Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан, девять из них выжили. Оба пилота авиалайнера погибли. Также среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана. Подробнее о происшествии рассказали в отдельном сюжете.

Самолет упал в Южной Корее

На этой же неделе произошла вторая авиакатастрофа. Самолет разбился в Южной Корее во время посадки. Предположительно погибли 179 человек, двое выжили. Они находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Самолет пытались посадить на фюзеляж, но лайнер не успел затормозить, столкнулся с ограждением и развалился.

Самолет загорелся в Канаде

В Канадской провинции Новая Шотландия загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу.

Яркое пламя выбивалось с левой стороны борта Источник: SHOT / T.me

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать. Пассажирка рассказала, что услышала громкий звук, а затем с левой стороны борта вырвались языки пламени.

Убийство четверых детей

Тела четверых детей обнаружили в частном доме в садоводстве Межурка Калининского муниципального округа под Тверью. В убийстве подозревают их отца.

По данным региональной полиции, ранее семья, проживающая в данном доме, не попадала в поле зрения силовиков. Жалоб от соседей также не поступало. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели детей.

По одной из версий, отец мог совершить убийство под воздействием запрещенных веществ. Он начал себя вести неадекватно за три дня до трагедии, уверяет его брат.

Допросить предполагаемого убийцу пока не могут. Он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Мужчине грозит пожизненное заключение по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

Глава поселка в Югре расстрелял дом 15-летнего возлюбленного дочери

Глава поселка Куминского в Ханты-Мансийском автономном округе Сергей Грубцов ворвался в частный дом с оружием и устроил стрельбу. В СК уточнили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Mash, в том доме жил 15-летний подросток. С ним встречалась 12-летняя дочь Грубцова. Мужчина был против этих отношений, но разговоры не помогали. В итоге мужчина начал пить и решился на отчаянный поступок. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и покушении на убийство. Также он лишился должности главы поселка.

Новые законы

В последний рабочий день 2024 года президент России Владимир Путин подписал почти 60 законов. Расскажем о главных:

закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу детям вейпов и электронных сигарет, за это будут наказывать так же строго, как и за продажу алкоголя;

закон об уголовной ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность через интернет (до 6 лет лишения свободы);

закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за оказание небезопасных услуг (ст. 238 УК), если они связаны с оказанием медицинской помощи;

закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж (до пожизненного срока), а также введение новой статьи 276.1 для иностранцев (оказание помощи противнику против безопасности РФ) и уточнение формулировок в статье о госизмене (теперь ей может считаться добровольная помощь противнику);

закон о «спецсчетах» для иноагентов. Доходы от интеллектуальной собственности, процентов по вкладам, продажи и аренды недвижимости, транспорта они смогут получить только после снятия иноагентского статуса;

закон о временной приостановке статуса террористической организации. Он позволит исключить «Талибан» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) из списка организаций, запрещенных в РФ;

закон о расширении оснований для включения граждан в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга с 1 июня 2025 года. Теперь туда будут включать за преступления по мотивам политической ненависти;

закон, распространяющий на добровольцев уголовную ответственность за преступления против военной службы. Он включает неисполнение приказа, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы путем симуляции болезни, а также добровольная сдача в плен;

закон, дающий право ФСИН получить доступ к врачебной тайне педофилов без их согласия для контроля за применением принудительных медицинских мер;

закон, запрещающий зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Также учиться не смогут те, чьи родители находятся в стране незаконно.

Итоги года

Городские медиа тоже начали подводить итоги уходящего года. Вы можете почитать о природных катаклизмах, политической обстановке в России и мире, а также крупных мероприятиях в отдельном материале.

Также мы рассказали об итогах спецоперации, событиях вокруг украинского конфликта и о том, когда стоит ждать переговоров.

К сожалению, 2024 год принес немало потерь: из жизни ушли многие известные артисты, телеведущие, политики, режиссеры и музыканты. Как они жили и из-за чего умерли, вспоминаем в материале.

Каникулы

Россияне пережили шестидневную рабочую неделю. Благодаря тому что пришлось работать в субботу, новогодние каникулы стали особенно длинными. Всего предстоит 11 выходных подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января текущего года.