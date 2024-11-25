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Страна и мир Спецоперация на Украине проблема «Не погиб, а умер». Как вдова участника СВО осталась без многомиллионных выплат

«Не погиб, а умер». Как вдова участника СВО осталась без многомиллионных выплат

Всё дело в причине смерти ее супруга

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До СВО Ильмар был частным предпринимателем, зарабатывал грузовыми перевозками

В Екатеринбурге вдова погибшего участника СВО не может получить обещанные выплаты. Ее супруг скончался в зоне спецоперации почти год назад, об этом сообщила нашим коллегам из E1.RU сноха женщины Марина.

Получив извещение о смерти, вдова обратилась в военкомат, чтобы оформить путинскую и губернаторскую субсидии. Но деньги ей так и не выдали.

— В военкомате сказали: «Раз он не погиб, а умер, вы не можете получить выплаты», — рассказала Марина. — Они отправили запрос в воинскую часть, чтобы провести расследование, как именно он умер, при каких обстоятельствах. Причем официальный отказ на бумаге нам не выдают. Так мы могли бы хотя бы в суд обратиться.

В извещении о смерти написано, что 53-летний Ильмар скончался от острой сердечной недостаточности. Он умер в зоне боевых действий 3 декабря 2023 года.

Родные говорят, что у бойца не было проблем со здоровьем. До спецоперации он был частным предпринимателем, зарабатывал грузовыми перевозками.

На СВО Ильмар занимался техническим обслуживанием танков — служил слесарем- механиком. Перед тем как заключить военный контракт, он прошел медкомиссию, которая признала его годным для службы.

— Он сам решил пойти на СВО. У него два сына — один служит в Сирии, второй тоже на спецоперации. Насмотрелся на них, сказал: «Я еще не старый» — и тоже пошел добровольцем, — рассказала сноха погибшего. — Он выходил на связь в последний раз 30 ноября в прошлом году, рассказывал, как они людей из-под завалов вытаскивали. А потом нам позвонил уже его сослуживец и сказал, что он умер.

На спецоперацию, говорят родные, Ильмар пошел в том числе из-за денег. Они с супругой взяли крупный кредит под залог квартиры: мечтали открыть свою птицеферму. Но бизнес быстро прогорел, а средств на кредитные взносы семье не хватало.

Ильмар хотел заработать и погасить банковский долг, но он пробыл на СВО меньше трех месяцев. После смерти мужа у вдовы изъяли заложенную трехкомнатную квартиру в Академическом.

Единственные деньги, которые получила вдова после смерти мужа, — это страховые выплаты. На них она купила в Екатеринбурге новое жилье.

— Он был единственным кормильцем в их семье, жена раньше была парикмахером, но в последние годы нигде не работает: не позволяет здоровье. У них младший сын в 2015 году покончил с собой, у нее тогда был сильный стресс. А теперь супруг приехал в цинковом гробу, — рассказывает сноха погибшего.

Ильмара похоронили с воинскими почестями. Спустя почти год после прощания родные так и не получили результаты расследования смерти бойца. Они обратились за помощью в военную прокуратуру и к депутату Госдумы Максиму Иванову.

По словам депутата, вдове уже выплатили всё, что положено по закону.

— Если смерть участника спецоперации не связана с ранением или увечьем, то положены только страховые выплаты. Выплаты по 98-му указу и региональные выплаты в таком случае не предусмотрены, — сказал E1.RU Максим Иванов.

Вдова погибшего написала обращение в аппарат свердловского омбудсмена. Там пообещали подключиться к ситуации.

До этого мы писали о том, как на Урале мать вскрыла цинковый гроб погибшего в СВО сына, чтобы узнать причину его смерти. От этого зависело, получит ли она путинские выплаты. В медицинской справке было написано, что боец умер от сердечной недостаточности. Однако в части родным сообщили, что у него было ранение, несовместимое с жизнью.

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