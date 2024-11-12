Новогодние каникулы могут стать длиннее: в Госдуме предложили отменить шестидневку в декабре

Праздники может сделать длиннее работодатель Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной. Россиянам придется трудиться в субботу 28 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов обратился к правительству с предложением дать возможность регионам самостоятельно решать, работать им перед новогодними каникулами или нет. Подобные предложения звучит уже не впервые — разбираемся, что с ними не так.

Детали предложения

— Я предложил сделать эту неделю пятидневной, как и должно быть в конце года. Надо думать о людях, не выматывать их. Тем более мы же сейчас много говорим о производительности труда, — объяснил Наумов нашим коллегам из 74.RU.

По его мнению, руководители предприятий могут распорядиться, чтобы необходимую работу сделали за пять, а не шесть дней. При этом он подчеркнул, что это не касается оборонной промышленности, а также пищевых предприятий, магазинов и ресторанов. Их сотрудники могут работать, но за сверхурочные, уточнил депутат. Более того, Наумов уверен, что дополнительный выходной поможет внутреннему туризму и экономике.

Какие могут возникнуть проблемы

Парламентарий считает, что коллеги по Госдуме инициативу поддержат.

Однако ввести дополнительный выходной не так просто. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что по закону такие решения принимаются в начале года, а главы регионов не смогут обязать всех подчиняться, если издадут указ о назначении 28 декабря выходным днем.

— У губернаторов есть право регулировать этот вопрос только в отношении своих подчиненных, но в регионе еще есть федеральные служащие, например, МВД, МЧС, а также коммерческие организации. Им могут только рекомендовать сделать выходной. Поэтому этот вопрос на таком уровне не получится решить, — заявил Нилов в беседе с Городскими порталами.

Отмена шестидневки может ударить по карману обычных граждан, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Любые изменения производственного календаря необходимо объявлять заблаговременно, для работодателя привлечение к работе в выходные дни сотрудников стоит в два раза дороже, а конечное увеличение себестоимости продукции ложится на потребителя. Поэтому, не нужно улучшать то, что уже хорошо, — объяснила Бессараб в разговоре с Городскими порталами.

Она считает, что текущий график выходных и праздничных дней сбалансирован. У россиян будет достаточно времени, чтобы отдохнуть в кругу семьи или попутешествовать.

— На основе ежегодных все новых и новых предложений о замене, сокращении, расширении праздничных дней складывается впечатление о хроническом предновогоднем воспалении креативности законотворцев. Думаю, что производственный календарь на текущий и следующий, 2025 год, вполне сбалансирован, заключила Бессараб.

Что уже предлагали

Уже несколько лет перед новогодними праздниками открывается дискуссия касательно последних рабочих дней перед праздниками. Из года в год депутаты вносят инициативу, чтобы закрепить статус выходного дня за 31 декабря. По мнению законодателей, людям нужно успеть подготовиться к празднику и провести время с семьей.

— У нас в 2019–2020 году была календарная вакханалия. В этом году все урегулировалось, но из-за шестидневной рабочей недели теперь возникает вопрос, а как будем работать, а может быть сделать пятидневку. Надо просто закрепить в трудовом кодексе, что с 31 декабря по 7 января у нас нераборчие праздничные дни, — отметил Нилов.

Если даты будут выпадать на выходные, то в таком случае их можно перенести на другие дни. Например, сделать длиннее новогодние каникулы или майские праздники.

Так, по мнению депутата, прекратится путаница. Однако инициативу закрепить выходной еще не приняли. При этом Минтруд учитывает желание россиян отдыхать 31 декабря и переносит выходные дни соответствующим образом.