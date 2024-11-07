В Подмосковье школьник зарубил свою мать топором и ушел в магазин за сладостями. Новости 7 ноября

Фото от 2011 года, когда убитая мать вместе с сыном были на отдыхе Источник: личная страничка погибшей / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 ноября.

Атаки ВСУ

За ночь силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Еще два реактивных БПЛА перехватили в Брянской области. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Одну украинскую ракету сбили в курском пограничье, заявил губернатор. Также российские войска отразили четыре контратаки в направлении Дарьино и Новоивановки и сорвали атаку на Новую Сорочину.

Выплаты иноагентам

В Госдуме могут рассмотреть законопроект о выплатах иноагентам по авторским и смежным правам. Об этом сообщил Владислав Володин.

Доходы от творческой деятельности предлагают зачислять на специальный рублевый счет, который иноагенты будут обязаны открыть. Получить деньги иным путем им будет запрещено.

— Есть те, кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его, — добавил Володин.

Россияне застряли в Японии

В японском порту Йокогама близ Токио из-за поломки застрял гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого находятся сотни российских туристов. Они не могут вернуться в Россию и без виз выйти на берег в Японии. Об этом рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

Почти все русские на палубе Spectrum of the Seas — отпускники. Недельный круиз стоил им 1000 евро с человека. Судно отчалило от Шанхая 2 ноября, а 9-го уже должно было вернуться назад из Японии. Сейчас время прибытия в Китай отложили до 11-го числа. Из-за этого многие пассажиры не успевают на самолеты из Шанхая в Россию.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas должен был отчалить из Токио в Шанхай утром 6 ноября Источник: предоставлено читателем MSK1.RU











— Royal Caribbean нам предложили компенсацию в размере 400 долларов. Но ее они согласны перевести только на зарубежные карты, которых у россиян нет. Испанцы, американцы ходят по палубе довольные, а мы напряжены: нам предлагают поменять билеты с огромной доплатой, — пожаловался читатель MSK1.RU. — Мама с дочкой купили билеты до Минеральных Вод за 178 тысяч. «Аэрофлот» предлагает им поменять эти билеты за 598 тысяч. Понимаете, да? Никто не хочет покупать билеты за полмиллиона.

Сейчас японские власти ведут переговоры с Royal Caribbean, чтобы организовать трансфер пассажиров в аэропорт Токио — так они могут успеть вернуться в Россию вовремя.

Гениальная крыса

Биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ создала самую умную крысу в России: мозг грызуна подключили к искусственному интеллекту.

С помощью инвазивного нейроинтерфейса крыса может ответить на любой вопрос — от даты рождения Эйнштейна до состава аминокислот, — нажимая лапками на клавиатуру, сообщают «Известия». Электроды нейроинтерфейса стимулируют особые зоны мозга грызуна, создавая в нужных местах ощущения, чтобы животное дало правильный ответ.

Байден позвонил вслед за Харрис Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах в США, сообщили в Белом доме. Байден пообещал Трампу в телефонном разговоре гладкую передачу власти, отметили в Белом доме. Байден пригласил Трампа на встречу в Белом доме, дата будет определена позднее, сообщили в окружении действующего президента США. Харрис заявила в публичной речи, что демократы должны признать результаты президентских выборов, подтвердила, что поздравила Трампа с победой.

Школьник убил мать

В Подмосковье 15-летний подросток убил родную мать. Как сообщили в СК, школьник нанес множество ударов топором в область головы 48-летней женщины. После он сам явился с повинной в ближайшее отделение полиции.

По данным Mash, накануне трагедии мама отобрала у сына планшет и телефон из-за плохой успеваемости в школе. Тогда подросток обиделся и несколько раз ударил женщину топором. Телеграм-канал 112 уточняет, что мальчик заколотил дверь в комнату, а потом ушел в магазин за сладостями. Когда он вернулся домой, то сел за компьютер и продолжил играть в компьютерные игры. Якобы из-за них между матерью и сыном постоянно происходили конфликты.

Тело женщины обнаружили спустя четыре часа после гибели. Почитайте, что родственники рассказали о ее семье.

Украли икру

Со склада на Камчатке украли 1,5 тонны красной икры. Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. Стоимость похищенного может составить от 10,5 до 12,7 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что из-за инфляции икра может подорожать на 20% уже к концу этого года. Ее цена может вырасти до 8,4 тысячи рублей за килограмм.

Почитайте, какие еще продукты вырастут в цене.

Shaman'у вручили награду

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) официально стал заслуженным артистом России. Награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Артист поделился видео из Екатерининского зала Сенатского дворца в Кремле, где прошла торжественная церемония.

— Работаем дальше, — заявил певец.