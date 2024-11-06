Провозила ювелирку на миллионы рублей: в Москве задержали участницу конкурсов красоты — это может быть «Мисс Россия»

Предполагается, что именно на Софию Никитчук обратили внимание таможенники в аэропорту Источник: Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В столичном аэропорту «Внуково» задержали участницу мировых конкурсов красоты за контрабанду драгоценных украшений. Предположительно, это была «Мисс Россия — 2015» София Никитчук.

— Она проследовала на «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала. В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Экспертиза показала, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы, — рассказали в Федеральной таможенной службе России.

Девушка, которую задержали таможенники, заявила, что имеющиеся при ней украшения — личные вещи, поэтому она не стала их декларировать. Сейчас ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Если вина будет доказана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Часы, которые изъяли у девушки Источник: ФТС России / Telegram Общая сумма этих украшений составляет 12 млн рублей Источник: ФТС России / Telegram

О том, что в центре скандала оказалась именно София Никитчук, сообщают telegram-каналы Mash и 112. Сама модель пока не прокомментировала это, а на звонки корреспондента Городских порталов — не ответила.

При этом сама Никитчук накануне в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в сториз делилась советами о салонах маникюра в Дубае, а сегодня днем опубликовала фото из тренажерного зала. На одной из публикаций её отметила подруга, которая сейчас также находится в ОАЭ.

Все это может говорить о том, что именно там сейчас находится победительница конкурса красоты. Но и в сообщении ФТС не называется дата, когда конкретно произошло задержание.

София Никитчук получила широкую известность после того, как стала «Мисс Россия» в 2015 году. После этого она представляла страну на международных конкурсах красоты: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В первом ей удалось занять титул первой вице-мисс мира.