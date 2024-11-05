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Страна и мир «Я понимала, какая это ответственность»: русская учительница рассказала о жизни и работе в Алжире

«Я понимала, какая это ответственность»: русская учительница рассказала о жизни и работе в Алжире

Вера Михайлова из Ярославля назвала плюсы и минусы африканской страны

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Вера Михайлова из Ярославля уже почти год работает в Алжире

Педагог из Ярославля Вера Михайлова уже почти год работает в Алжире, преподает там русский язык. В Африку она попала благодаря международному гуманитарному проекту «Российский учитель за рубежом», цель которого — продвижение русского языка и российского образования в разных уголках мира. Миссия стартовала в 2017 году и сегодня охватывает уже 27 стран.

Что за проект «Российский учитель за рубежом»

Он реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с национальными министерствами образования стран-партнеров. Оператором проекта с российской стороны выступает Центр международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации,
специалисты которого оказывают методическую поддержку каждому
педагогу. В проекте задействовано более 500 российских учителей. Они преподают в национальных школах и вузах русский язык и другие предметы на русском языке, организуют обучение по программам дополнительного образования, проводят культурно-просветительские мероприятия, а также готовят иностранных школьников и студентов к участию в национальных и международных олимпиадах по русскому языку и другим предметам.

Вера Михайлова решила поехать именно в Алжир, так как до этого в Ярославле преподавала русский язык для арабских студентов и заочно была знакома с особенностями региона. Поскольку с Алжиром в России сотрудничает Набережночелнинский педагогический университет, преподаватель отправилась в Африку от этого вуза.

Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика) — это государство в северной части Африки, крупнейшее на своем континенте. Площадь страны составляет 2,4 миллиона кв. километров.

Отношение к русским

— Алжир — очень дружественная к русским людям страна. Раньше он был французской колонией. Получил независимость только в 1962 году. Тогда именно СССР одним из первых пришел на помощь новому государству. Сюда приезжали советские инженеры, врачи, преподаватели. Наши саперы участвовали в обезвреживании оставшихся здесь минных полей. В Алжире об этом помнят до сих пор, — рассказала Вера Михайлова.

Педагог из России работает в университете города Бискра

Сейчас в Алжире живет несколько сотен россиян: кто-то там работает, кто-то создал семью. Большинство русских обосновались в столице государства — городе Алжир. А вот в Бискре, где преподает Вера Михайлова, из россиян она одна.

— Я понимала, какая это ответственность, но, думаю, что со своей задачей — достойно представить нашу страну — я справляюсь, — говорит ярославна.

Разговариваем на смеси языков

Русский язык в Алжире учат по желанию. Но тех, кто стремится освоить его, очень много. Сейчас в разных городах страны в рамках проекта «Российский учитель за рубежом»
работает несколько русских педагогов. Бывает, что на курсы записывается сразу по 300 человек.

— Для местных жителей эти курсы абсолютно бесплатны. В первую очередь на обучение записываются студенты вузов, а иногда и преподаватели. Например, среди моих учеников числится профессор агрономии, профессора, доктора наук, преподаватели политологии. Также интерес проявляют и совершенно сторонние люди — бизнесмены, журналисты, представители других профессий. Кто-то хочет наладить с Россией деловые связи, кто-то думает поехать к нам учиться, у кого-то с русскими какие-то личные контакты, — объяснила Вера.

Вера Михайлова со студентами из Африки

С местными жителями ярославской преподавательнице частенько приходится говорить на смеси языков.

— В Алжире говорят на варианте арабского языка — дарриджа. Второй государственный язык — французский. Я французский язык плохо знаю, зато учила классический арабский язык — фусха. Какие-то слова уже выучила и на дарридже. Добавляю к этому английский — его тоже многие в Алжире знают. Бывает, когда строишь фразу, одно слово говоришь на арабском, другое на английском, третье на французском, — улыбается Вера.

Желающих изучать русский язык в Алжире много

Алжир как целый континент

Алжир поразил ярославну тем, что он очень разный.

— Сами жители говорят, что их страна — это целый континент. На севере — побережье Средиземного моря. Там благодатный средиземноморский климат, пляжи, чудесное море, как, например, в Египте или Тунисе. Южнее зелени становится меньше, здесь начинается пустыня Сахара, которая занимает большую часть Алжира. Кроме того, это многонациональная страна. До того, как сюда в VII–VIII веках пришли арабы и начали распространять ислам, здесь жили свои местные племена — шлех, шави, найли, кабилы и другие. Они есть до сих пор. Местные жители знают, кто из них из какого племени происходит. И когда меня знакомят с кем-то, часто говорят, что он, например, шлех, а тот — шави. Выходцы из того или иного племени чтут свою культуру, многие до сих пор знают язык племени. У них есть национальные костюмы. Мне, например, подарили кабильское платье и платок. Интересно, что орнаменты на одежде похожи на наши славянские. Платок очень напоминает павловопосадский, — рассказала Вера.

Не выходить в город в открытой одежде

В столице Алжира довольно свободное отношение к дресс-коду. Здесь можно ходить как в современной, так и в традиционной одежде. А вот Бискра, где живет Вера Михайлова, — строгий исламский город. Здесь особые требования к внешнему виду. Особенно это касается женщин.

— Здесь практически все женщины ходят в хиджабах или платках-химарах. Из-за этого, кстати, я как-то столкнулась с тем, что не могла купить лак для волос. В магазинах его нет, потому что местным дамам он просто не нужен, — поделилась ярославна.

Вера старается соответствовать местным нормам этикета.

— Естественно, никакого мини или декольте я себе не позволяю. Выбираю одежду с длинным рукавом, закрывающую колени. Подбираю волосы. На территории учебного кампуса, где я живу, головной убор не обязателен. Но, когда я выхожу в город, обязательно накидываю платок или тюрбан. Был случай, когда я только приехала и, еще не освоившись, вышла за территорию кампуса с распущенными белокурыми волосами. Там такое началось! Движение на площади остановилось. Машины начали мне сигналить, моргать фарами, со всех сторон кричали: «Мадам, мадам». Я жутко перепугалась. И больше не допускала таких оплошностей, — рассказала ярославна.

Вера Михайлова старается соответствовать местному дресс-коду: одежда закрытая, во время выхода с территории университета — покрытая голова

Еще одно требование ислама, которое честно соблюдают алжирцы, — это пост в священный месяц Рамадан.

— Мои студенты в России тоже держали этот пост, и я представляю, что это такое. Я и сама пробовала держать пост в Рамадан. На самом деле это очень тяжело. Потому что, когда мозгу не хватает глюкозы, голова не соображает. Не представляю, как они в это время ездят за рулем, как учатся. Но та искренность, с которой они относятся к своей вере, вызывает большое уважение, — отметила россиянка.

При этом в Алжире довольно спокойно относятся к женщинам на руководящих постах, к дамам-учителям.

— Конечно, мужчин там во власти, на руководящих должностях больше. А
многие женщины не работают. Но, например, в руководстве университета есть
женщины. Министр культуры в Алжире — тоже женщина. Здесь много
автомобилисток. Для них это удобно, потому что считается, что после захода солнца женщине лучше не выходить никуда одной. А в машине можно, — объяснила Вера.

Для студентов всё бесплатно

Русского педагога в Алжире приятно удивила забота государства о студентах.

— Для студентов там многое бесплатно: учеба, питание в столовой, проезд на автобусе между корпусами университета. То есть, пока они студенты, они почти ни за что не платят. При этом там постоянно строятся новые образовательные кампусы. И это, я считаю, очень позитивный момент. То есть государство реально вкладывается в образование, в будущее своей страны, — отметила Вера.

Система поступления в вузы в Алжире очень напоминает российскую. Здесь выпускники школ также сдают экзамены, которые засчитываются при поступлении в университеты.

— Выпускные экзамены в школах проходят в июне. Интересно, что на этот период по всей стране глушат интернет, жизнь буквально замирает, — рассказала Вера.

Так выглядит территория университетского городка

А еще в Алжире очень уважительное отношение к преподавателям. Мужчин-педагогов студенты даже называют шейхами. Но зарплата у учителей по сравнению со средней по стране небольшая. В переводе на российские деньги — около 30–40 тысяч рублей. Хотя нагрузка за эти деньги в 2-–3 раза меньше, чем у педагогов в России (6–9 часов в Алжире и 18–20 часов в России).

— Да, в Алжире это считается немного, но у местных жителей есть особенность — довольно спокойное отношение к материальным благам. У нас, например, если кто-то поцарапал твою машину, ты бежишь в страховую компанию, занимаешься ремонтом. У них такого нет. Там примотал отваливающееся зеркало скотчем — и нормально, поехал дальше. То есть они живут достаточно расслабленно, у них нет культа достигаторства, они не так гонятся за должностями и зарплатами. Считают, если что-то есть, то хорошо — так распорядился Аллах. Нет — и ладно, — поделилась наблюдениями Вера.

Бензин стоит копейки

Несмотря на то что отношение к материальным ценностям в Алжире спокойное, жизнь там достаточно комфортная. По крайней мере в образовательном кампусе, на территории которого разместили ярославну. Она живет в отдельном доме с садом. В нем есть холодная и горячая вода, электричество, газ и даже газовое отопление — оно нужно, так как, несмотря на жару днем, в ночные часы температура воздуха в Бискре зимой опускается примерно до +8 градусов.

Главные способы передвижения иностранцев по Алжиру — это такси и самолеты.

— Там есть автобусы, поезда. Но я по городу обычно езжу на такси, а в столицу летаю на самолете. У них, кстати, очень дешевый бензин. Настолько, что я так и не смогла узнать его стоимость. Все, у кого я спрашивала, говорили, что это какие-то копейки и они даже не смотрят на ценники. Соответственно, поездки на такси в Алжире очень дешевые. А если вы едете с кем-то в компании, то заплатить придется и вовсе рублей 20–30 в переводе на наши деньги. Самолет из Бискры в столицу — город Алжир — это почти как автобус с крыльями. Там даже места не занимают согласно билетам, пассажиры просто садятся туда, где свободно. При этом почти у всех алжирцев есть собственные автомобили — французские или японские, которые приспособлены для езды по пустыне. В семье даже может быть несколько машин, — рассказала Вера.

Этот дом прямо на территории учебного кампуса учителю из России предоставили под жилье

Вместо алкоголя кофе с пироженкой

Что касается кулинарных предпочтений алжирцев, то, со слов нашей собеседницы, самые распространенные местные блюда — это кускус, овощи и мясо.

— Мясо там только халяльное — чаще баранина или курица. На юге можно
попробовать верблюжатину. Очень распространено блюдо под названием шахшуха — мясо с овощами и самодельной лапшой. Всё, конечно, со специями, острое, — поделилась Вера.

Также россиянку поразило оформление местных сладостей.

— Часто можно встретить такое, что какая-нибудь печененка завернута и в бумажку, и в салфеточку, и еще украшена как-то. К концу Рамадана женщины по 2−3 дня готовят эти сладости на праздничный стол, — отметила Вера.

Чаепитие по-алжирски

Магазины в Алжире, как правило, небольшие, в шаговой доступности. Огромных супермаркетов нет.

— У них есть отдельно мясные, молочные лавки. Если их заменить супермаркетами, то, наверное, полстраны останется без работы. Поэтому власти не идут на такой шаг, — объяснила ярославна.

Жители Алжира питаются и дома, и в ресторанах, и в кафе, и в пиццериях. И, по словам россиянки, почти всегда еда недорогая и очень вкусная. А вот алкоголя там практически не найти — страна-то исламская.

— Я, когда приезжала несколько раз по делам в столицу, наблюдала такую интересную картину. После заката, когда женщины стараются сидеть по домам, мужчины — вот эти здоровые дядьки с бородами — заполняют кафе, кондитерские, едят там вкусняшки, пьют кофе. Это так умилительно смотрится! — поделилась Вера.

Чем знаменита африканская Толга

Что касается цен, то мясо в Алжире чуть дороже, чем в России, овощи и фрукты дешевле. И, по словам Веры, вкуснее.

— Алжир сам всё выращивает. У них по закону разрешено ввозить в страну только то, что здесь не растет. Если ты можешь это вырастить в Алжире, будь добр, выращивай в Алжире. Я уже с февраля там ела арбузы и дыни — в Сахаре они быстро зреют. Там на самом деле много подземных резервуаров с водой, и благодаря этому алжирцы даже в Сахаре умудряются выращивать фрукты и овощи, — рассказала ярославна.

Особенно россиянку впечатлили финики из региона Толга в 40 километрах от Бискры.

— Это самая большая финиковая плантация в Африке. Те финики, которые продаются у нас, по сравнению с алжирскими — ерунда. Там они прозрачные, янтарно-медовые, хранятся только в холодильнике, их так не довезешь — они забродят, — пояснила Вера.

А вот молоко в местных магазинах только в тетрапаках, чтобы можно было хранить без холодильника.

— Я долго не могла найти молоко, потому что искала его в холодильнике. А потом увидела у кассы на полочке, где у нас обычно чупа-чупсы лежат, — рассказала Вера.

Продукты в пыли

Поначалу россиянку смущало, что в местных магазинах довольно пыльно.

— Я покупаю сок, а упаковка в пыли. Первая мысль — он тут стоит уже давно и может быть несвежим. Но оказалось, что это не так. Мой город Бискру еще
иногда называют «Северные ворота Сахары», пустыня там совсем близко, и частенько случаются песчаные бури, пыль от которых летит везде. Бывает, что упаковку привезут в магазин, а на следующий день она уже покрыта слоем пыли. Поэтому местным жителям очень часто приходится прибираться в помещениях. У каждого в наличии множество средств для уборки, тряпочек, швабр. Я сама никогда столько не мыла полы, как тут, — поделилась ярославна.

Единственное, что абсолютно не понравилось россиянке из алжирской еды, — это шоколад. По словам Веры, он невкусный и прилипает к зубам. Поэтому лучшим съедобным подарком из России алжирцы считают именно шоколад. И еще колбасу (но только халяльную) — своя в африканской стране тоже не очень вкусная.

По зеленой территории университета в Бискре и не скажешь, что где-то рядом начинается пустыня Сахара

«Правильно, что укрепляем связи»

В целом ярославна оценила алжирцев как позитивных, открытых и доброжелательных людей, готовых совершенно бескорыстно прийти на помощь. Особенно это чувствуется по отношению к россиянам.

— Считаю очень правильным, что мы не только поддерживаем, но и укрепляем эти связи. Я стараюсь лично способствовать этому по мере своих возможностей, — подчеркнула Вера Михайлова.

Пока в Алжир может поехать не каждый. Сейчас это довольно закрытая, визовая страна. Но вероятно, что через какое-то время всё описанное нашей землячкой мы сможем увидеть собственными глазами. Тем более в Алжире есть много того, ради чего стоило бы нанести визит в эту страну — не только пляжный отдых, но еще и богатая история, архитектура, в которой есть и наследие античности, и влияние французской культуры, и, конечно, природные красоты, от которых порой захватывает дух.

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Алжир Африка Учитель Педагог Туризм Работа Путешествие
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Комментарии
2
Гость
1 час
Какая красота, умеют же хорошо жить люди
Гость
1 час
президент Сербии сказал в интервью что по его мнению русские созданы чтобы жить ради других, в этом их предназначение потом по просьбе кремлёвских спонсоров он дезавуировал свои слова
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