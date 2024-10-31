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Страна и мир обзор В Ярославль вот-вот придут холода. Куда можно слетать погреться — топ направлений для отдыха

В Ярославль вот-вот придут холода. Куда можно слетать погреться — топ направлений для отдыха

Зимние туры раскупают уже сейчас

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8 комментариев

Пока в Ярославле все будут ходить в шубах и пуховиках, есть страны, где достаточно купальника

В Ярославль уже на этой неделе придет настоящая зима, ляжет снег. Самое время сбежать туда, где сейчас тепло. Выбрать подходящий вариант поможет подборка, которую наши коллеги из E1.RU составили вместе с сервисами для планирования путешествий.

Эксперты из OneTwoTrip назвали пять самых популярных направлений на эту зиму, а также рассказали об условиях въезда и ценах на билеты и отели.

ОАЭ

Высокий сезон в Арабских Эмиратах длится с октября по декабрь. Дальше, по мнению местных жителей, уже прохладно: воздух прогревается в среднем до +24 °C, а вечером хочется надеть что-нибудь с длинным рукавом.

В Арабских Эмиратах осенью и зимой будет комфортно гулять, но вот для купания подойдут не все туристические локации

Температура воды может несколько разочаровать: в январе залив в Дубае прогрет до +19 °C, поэтому за пляжным отдыхом лучше ехать в Шарджу или Фуджейру. К тому же в большинстве крупных отелей есть подогреваемые бассейны. А еще осень и зима — это идеальное время для экскурсий и морских прогулок.

О том, что еще делать в Эмиратах и как там всё устроено, можно почитать тут.

Правила въезда: россиянам для посещения ОАЭ понадобится только загранпаспорт. Без визы в стране можно находиться до 90 дней.

Таиланд

Пожалуй, самое популярное у российских туристов направление в холодное время года. Высокий сезон на Пхукете длится с ноября по апрель, так что зимой тут настоящий рай — туристов ждут стабильные +30 °C днем и теплое прозрачное море (температура воды — около +27 °C). Вы сможете изучить все лучшие пляжи острова, осмотреть достопримечательности и погулять по Горе обезьян.

Таиланд — идеальное место для отпуска зимой

А вот отдых на курортах Сиамского залива (к ним относятся Самуй и Панган) лучше запланировать на январь или февраль, потому что в декабре там сезон ветров и дождей.

Правила въезда: российские туристы могут находиться в Таиланде без визы 30 дней. Для въезда понадобится только загранпаспорт, в который поставят штамп в аэропорту.

Китай

Популярность Китая у туристов из России продолжает расти, вот и зимой многие едут туда, причем не только на достопримечательности посмотреть, но и на солнце погреться. Для этого прекрасно подходит остров Хайнань, где с декабря по февраль средняя температура воздуха держится на отметке +25 °C. Вода тоже теплая, но может быть прохладный ветер с моря — зато это отличный повод заняться серфингом или дайвингом.

В России тоже отмечают китайский Новый год, но на родине праздника масштаб куда больше

Еще зима — прекрасное время для экскурсий по тропическому острову с его парками, океанариумом, ущельем бабочек и другими интересными локациями. Отдохнуть можно и на термальных источниках. Также зимой туристов ждет красочный китайский Новый год, который в 2025 году наступает 29 января. Празднование продлится до середины февраля.

Правила въезда: вообще для посещения Китая россиянам нужна туристическая виза, но для провинции Хайнань действуют иные правила: там можно до 30 дней находиться без лишних документов.

Индия

На индийском курорте Гоа — а именно тут так любят отдыхать россияне — высокий сезон длится с ноября по март. Так что зимние каникулы пройдут отлично: дни солнечные и жаркие — около +26 °C, а вода всего на пару градусов прохладнее.

Отдельный плюс — развитая туристическая инфраструктура. Гоа с его шикарными пляжами, отличными отелями, модными кафе и йога-ретритами отличается от остальных частей страны. Посетите Панаджи, столицу штата, и осмотрите достопримечательности Старого Гоа, который когда-то был столицей португальской Индии. Еще тут можно погулять по заповедникам, покататься на слонах и, наконец, выбрать лучший на ваш вкус пляж.

В Индии в любое время года есть на что посмотреть

Правила въезда: чтобы попасть в Индию, россиянам понадобится виза, но ее можно получить в электронном виде. Документы рассматривают довольно быстро, обычно в течение трех дней.

Египет

Зима в Египте считается низким сезоном, но не для российских туристов: воздух днем прогрет до +25 °C, однако может быть холодный ветер. Если хотите на сто процентов насладиться отдыхом, выбирайте отель в Шарм-эш-Шейхе: в бухте на Синайском полуострове теплее и не так ветрено.

В Египте зимой лучше отдыхать в Шарм-эш-Шейхе — там теплее и нет сильного ветра

Самое популярное развлечение у туристов в Египте — снорклинг и дайвинг, ведь такое разнообразие морской жизни, как у местных берегов, надо еще поискать. Кроме того, можно отправиться и на экскурсию. Учтите только, что до знаменитых пирамид от Шарм-эш-Шейха путь неблизкий: ехать примерно 8 часов.

Правила въезда: визу можно получить по прилете в аэропорт. Если планируете отдыхать только на Синайском полуострове, то есть в Шарм-эш-Шейхе, и задержитесь максимум на 15 дней, платить сбор за оформление не нужно. В остальных случаях он составит 25 долларов США с человека.

Какие еще варианты?

В OneTwoTrip назвали и другие направления для пляжного отдыха зимой. С короткими пересадками в Дубае или Шардже можно долететь до Мальдив, Шри-Ланки, ЮАР и Индонезии.

На Мальдивах зимой стоит та самая чудесная погода, которую все представляют, думая об отдыхе на этих райских островах: +28 °C днем, много солнца и теплый прозрачный океан.

На Шри-Ланке в декабре сезон только начинается, а в январе и феврале вас ждет отличный отдых. Выбирайте курорты на юго-западном побережье (именно там находится Коломбо, куда прилетают самолеты) и наслаждайтесь: +30 °C и теплый океан.

В ЮАР благодаря географическому расположению сезоны зеркальны российским, так что зимой у них настоящее лето. Пляжи вокруг Кейптауна подходят для серфинга, а чтобы спокойно поплавать, придется отъехать подальше.

А вот популярный у россиян курорт Бали в Индонезии зимой не слишком радует: в это время там сезон дождей с муссонами и высокой влажностью, но при этом тепло: около +30 °C, вода прогрета до +28 °C.

Куда рвануть прямо сейчас?

Перед ноябрьскими выходными, с 1 по 5 ноября, вырос интерес к отелям и перелетам по стране. По данным сервиса «Островок», спрос увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом.

В десятку лидирующих направлений входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Екатеринбург и Псков. Кстати, Ярославль тоже входит в этот топ.

— Примечательно, что особенно заметно растет число бронирований по регионам для культурного и активного отдыха. Наибольший рост наблюдается в Новосибирске — на 82%, Москве — на 46%, Екатеринбурге — на 31%, Калининграде — на 24%. Среди горных и приморских курортов выделяются Геленджик и Архыз: рост спроса — на 43%, Пятигорск — на 27%, Сочи — на 22%, Красная Поляна и Эсто-Садок — на 11%, — рассказывают эксперты сервиса.

Средняя стоимость забронированной ночи в стране на период с 1 по 5 ноября — 5 тысяч рублей. Чаще всего туристы останавливаются в бюджетных отелях без звезд — на них приходится 29% бронирований.

Активнее в ноябрьские праздники стали путешествовать и за границу. Темпы бронирований выросли на 77%, а цены при этом упали. Ночь размещения в прошлом году в среднем обходилась в 10 тысяч рублей, а сейчас — в 9,2 тысячи.

Среди направлений лидируют страны СНГ и Азии. В топ-10 входят Белоруссия, Турция, Таиланд, Грузия, Япония, Узбекистан, Армения, Абхазия, Казахстан и Китай.

При этом, по данным «Островка», заметно вырос спрос на Абхазию — в пять раз, на Казахстан — в четыре раза, Японию, Узбекистан, Армению и Турцию — в два раза. Число бронирований в отелях Китая выросло на 82%, Таиланда — на 44%, ОАЭ — на 34%.

Как проведете отпуск в ближайшие месяцы?

Поеду туда, где тепло
Буду путешествовать по странам СНГ
Отдохну в России
Какой еще отпуск?
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Комментарии
8
Гость
1 час
в нищей Костроме ввели туристический налог, выходит все костромичи живут на курорте? это не доработки любимой власти, надо брать налоги и с костромичей а не только с приезжающих в колыбель дома романовых которые подарили народу столетия вяличия и нищеты
Гость
54 минуты
..интересно ..сколько там прОцентов населения капиталистической РФ может себе позволить такой отдых?.. прОцентов 10-15?.. и это - в лучшем случае..
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