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Страна и мир На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

Звезды уже сняли клип на совместную песню

461
6 комментариев

Девушка активно ведет страницу в соцсетях

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву), сообщает Starhit.ru. Артисты уже начали работать совместно — начали с трека, на который уже записали демоверсию клипа.

— Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов, — сообщила группа «Ленинград» в Telegram-канале.

Эту же информацию подтвердил MSK1.RU директор певицы — Максим Столяров.

— Информация правдивая, но мы пока знаем мало. Пока еще не завершили все переговоры, но очень скоро должны всё согласовать. В общем, всё в формате финализации переговоров, — рассказал он.

Артисты поделились фрагментом клипа

После развода с четвертой женой Сергей решил вернуться в публичное пространство и возродить «Ленинград». Вероятно, солистка Зоя, которая теперь выступает сольно, все-таки хочет расстаться с группой, поэтому Шнурову пришлось искать ей замену.

Как считаете, подходит Инстасамка на роль новой солистки «Ленинграда»?

Идеальный тандем
Инстасамка и Шнуров спелись? Что?!
Легендарным «Ленинград» может быть только с легендарным составом
Слушать перестану, если будет так!
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Инстасамка Шнуров Ленинград Солистка Дарья Зотеева
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Комментарии
7
Гость
2 часа
Где новости про прорывы и рывки? Где новости про победы на фронте? Кончились? Или перестали начинаться?
Гость
7 минут
шо за чу ч ело?
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