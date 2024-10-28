На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

Девушка активно ведет страницу в соцсетях Источник: instasamka / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)











Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву), сообщает Starhit.ru . Артисты уже начали работать совместно — начали с трека, на который уже записали демоверсию клипа.

— Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов, — сообщила группа «Ленинград» в Telegram-канале.

Эту же информацию подтвердил MSK1.RU директор певицы — Максим Столяров.

— Информация правдивая, но мы пока знаем мало. Пока еще не завершили все переговоры, но очень скоро должны всё согласовать. В общем, всё в формате финализации переговоров, — рассказал он.

Артисты поделились фрагментом клипа Источник: Сергей Шнуров, группировка Ленинград и новая группа ЗОЯ / Telegram

После развода с четвертой женой Сергей решил вернуться в публичное пространство и возродить «Ленинград». Вероятно, солистка Зоя, которая теперь выступает сольно, все-таки хочет расстаться с группой, поэтому Шнурову пришлось искать ей замену.