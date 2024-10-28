На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву), сообщает Starhit.ru. Артисты уже начали работать совместно — начали с трека, на который уже записали демоверсию клипа.
— Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов, — сообщила группа «Ленинград» в Telegram-канале.
Эту же информацию подтвердил MSK1.RU директор певицы — Максим Столяров.
— Информация правдивая, но мы пока знаем мало. Пока еще не завершили все переговоры, но очень скоро должны всё согласовать. В общем, всё в формате финализации переговоров, — рассказал он.
После развода с четвертой женой Сергей решил вернуться в публичное пространство и возродить «Ленинград». Вероятно, солистка Зоя, которая теперь выступает сольно, все-таки хочет расстаться с группой, поэтому Шнурову пришлось искать ей замену.
Как считаете, подходит Инстасамка на роль новой солистки «Ленинграда»?