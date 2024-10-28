«Друзей-американцев очень тяжело найти»: 19-летняя россиянка — об учебе в США, получении визы и странной еде

На этом стадионе проводятся игры Кубка Стенли, а еще выступления звезд. Дарья пришла на концерт Билли Айлиш Источник: Дарья Овчинникова











Дарья Овчинникова из Красноярска хорошо училась в школе, активно участвовала во внеклассной деятельности, а еще поставила себе цель освоить английский язык на продвинутом уровне. Эти три фактора плюс огромное желание, помогли ей поступить в один из лучших женских колледжей США. Причем она получила там полный грант: за учебу и общежитие ей не нужно платить ни цента. Журналисты NGS24.RU уже публиковали статью о поступлении Дарьи и многие наши читатели тогда сомневались, что девочка сможет получить визу, спокойно пересечь границу и действительно станет американской студенткой. В этом материале рассказываем, как развивались события после поступления.

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Особенности учебной визы

Красноярка получила приглашение и полный грант на обучение в частном колледже Смит в январе 2024 года. До переезда оставалось еще 7 месяцев. За это время нужно было получить американскую визу, купить билеты и собрать необходимые вещи. До этого Дарья никогда не уезжала в одиночку за рубеж. А при нынешних напряженных отношениях между Россией и США она не на шутку волновалась — удастся ли осуществить задуманное?

— Визу я получала в Казахстане, в Астане. В назначенный день, на который я была записана на собеседование, приехала в посольство. У меня проверили документы, сняли отпечатки пальцев. На собеседовании задавали довольно много вопросов, — рассказывает девушка. — В основном, спрашивали про мою учебу: куда я еду учиться, на какую специальность, почему я выбрала именно этот университет, в какие университеты еще подавала документы, ездила ли ранее в США. Я правдиво ответила на все вопросы. Визу мне одобрили. На следующий день она уже была готова.

Американскую учебную визу Дарья получила в Казахстане Источник: предоставлено героиней публикации











Дарья получила обычный тип учебной визы — F1. Такой документ выдается для учебы в университете или на долгосрочных курсах от года. Эта виза позволяет учиться, но не позволяет получить легальную работу в США. Хотя где-то в студенческом кампусе, по словам Дарьи, студентов-международников даже с такой пометкой с удовольствием берут на несложные обязанности в свободное от учебы время и платят за это деньги. Например, можно устроиться на подработку в студенческие столовые.

— Учебная виза США выдается на разный срок в зависимости от гражданства. Тут нет такого, что сроки действия определяют конкретно для каждого человека. Влияет только то, из какой ты страны. Россиянам сейчас, к сожалению, учебную визу дают только на год. Если учеба больше года, документ нужно обновлять. Но гражданам некоторых других стран учебную визу выдают сроком сразу на пять лет, — говорит Дарья.

Студентке действительно придется обновлять американскую наклейку в загранпаспорте, если она будет выезжать за пределы штатов. В случае, если все 4 года бакалавриата она будет находится в США, такой необходимости нет.

Кстати, визу Дарье все-таки пришлось оплатить самой. Самое дорогое во всей этой процедуре — различные сборы. Наиболее дорогая пошлина стоила 300 долларов — это SEVIS fee — взнос для специальной интернет-системы, которая позволяет миграционным службам США регистрировать всех нерезидентов страны, включая студентов.

«Проход через границу занял пару минут»

Перелет в США студентке наполовину оплатил колледж. Единый билет от Москвы до Нью-Йорка с пересадкой в Стамбуле обошелся в 56 тысяч рублей. Сумма для перелета через океан не большая. Но и тут Дарья не упустила возможность сэкономить свои деньги. Она воспользовалась 10-процентной скидкой, которую предоставляет авиакомпания «Туркиш Эйрлайнс» студентам, отправляющимся к месту учебы.

Самым тревожным во всем путешествии оказался проход через границу в нью-йоркском аэропорту.

— Я очень волновалась при переходе границы. Была наслышана о том, что в страну могут не пустить. Причем, все истории были именно про нью-йоркский аэропорт — люди писали, что там наиболее жестко проверяют. И поэтому я очень боялась. А вдруг я что-то важное забыла из документов или зададут вопросы, а с ответом я замешкаюсь? Конечно, было страшно, — вспоминает свои эмоции красноярка. — Но в итоге у меня всё было максимально просто. Весь проход через границу занял буквально пару минут. Мне задали только три вопроса: в какой университет я прилетела, что планирую учить и сколько у меня с собой денег.

Первое впечатление

Колледж, в который поступила Дарья, находится в городке Нортгемптон в штате Массачусетс. Ближайший крупный город — Бостон — находится в 130 километрах. Колледж Смит известен тем, что входит в ассоциацию «Семь сестер». Ассоциация объединяет семь старейших и наиболее престижных женских колледжей на восточном побережье США.

Среди выпускниц вуза две первых леди США — Нэнси Рейган и Барбара Буш. Там училась автор романа «Унесенные ветром» Маргатет Митчелл и поэтасса Сильвия Плат. Некоторое время там преподавал советский эмигрант Иосиф Бродский.

— Как только я прилетела в Нью-Йорк, нужно было перейти в другой терминал, потому что у меня была пересадка в Бостон. Я немножко запуталась, растерялась, мне даже стало страшно. В итоге меня спасла известная американская культура смолток (small talk — легкая беседа, которую заводят незнакомые люди, непринужденный разговор на отвлеченные темы — Прим. ред.) Я шла со своими огромными чемоданами на эскалатор и со мной завел смолток мужчина. Сначала мне это было странно, но после маленькой беседы этот незнакомец помог мне найти нужный терминал, — рассказывает американская студентка.

Дальше всё было совсем просто. Из Бостона до студенческого городка для студентов был организован трансфер. Среди других иностранных первокурсников, с которыми Дарья познакомилась в автобусе, оказались гражданки Украины, Беларуси, Казахстана, России. Часть из африканских стран. Больше половины из Китая.

Студенческий кампус

Студенческий городок оказался огромным. Первое время Дарья даже ходила по нему с картой, чтобы не заблудиться. Почти все здания — учебные корпуса и жилые дома построены в архитектурном стиле «старой» Англии.

Даша у ворот своего университета в США Источник: предоставлено героиней публикации











— Мой университет гордится, что вместо общежитий тут система жилых домов. С виду это обычные коттеджи, которые разделены на комнаты. Моя подруга живет в маленьком доме, у нее всего 17 соседей. Я живу в той части кампуса, где дома побольше — это четырехэтажные коттеджи.

По уровню комфорта Дарья в восторге от своего студенческого дома. Она тут же развеивает миф об Америке, который широко растиражирован в России: якобы в США не распространено централизованное отопление.

— Штат Массачусетс находится на северо-востоке США. Тут есть все сезоны и зима достаточно холодная для этой страны. Поэтому у нас есть централизованное отопление. В моей комнате установлены обычные батареи. Пока тепло не включили, потому что за окном плюс 23 градуса. Надобности нет, — говорит она.

При заселении произошло невероятное совпадение. Соседкой по комнате Дарьи оказалась эмигрантка из Красноярска. Она уехала в США 10 лет назад с родителями, младшим братом и сестрой. В Америке девушка закончила школу, поступила в колледж Смита и давно уже получила американское гражданство.

— Мы с ней общаемся на русском языке, он у нее идеальный. Я общалась с ее младшими братом и сестрой. И в разговоре с ними уже слышно, что у них много американского акцента, — рассказывает наша героиня.

«Профессора на одной волне со студентами»

Учеба у Дарьи началась почти в то же время, что и в России — 3 сентября.

Колледж Смит работает по открытой учебной программе. Это значит, что первокурсникам не нужно сразу же определяться в специальности. Они могут походить на разнонаправленные курсы и в итоге на втором году обучения решить, что им больше по душе.

— Сейчас я беру четыре курса. Только один из них обязательный, его должен брать каждый первокурсник в первом семестре — это курс по академическому письму. Также я изучаю международную политику, лингвистику и кино, — рассказывает Дарья.

Девушка была удивлена открытости преподавателей.

— Учеба, конечно, очень отличается от российской системы в принципе. Все профессора стараются быть на одной волне со студентами. Никто никого не принижает, не ставят в наказание плохие оценки. Наоборот максимально стараются, чтобы у всех была хорошая оценка, — делится впечатлениями студентка.

Первое время, признается студентка, учиться было тяжело. Несмотря на то, что уровень знания английского у Дарьи высокий, она впервые полностью погрузилась в языковую среду.

— Я понимаю всё, что мне говорят. Но пока что тяжело писать и гораздо больше времени отнимает чтение. Соответственно, у меня больше времени уходит на выполнение домашней работы, — объясняет она. — В этом плане мне немного тяжело общаться с американцами-сокурсниками на учебные темы, потому что у нас с ними разные проблемы при выполнении заданий. Но в целом я бы не сказала, что тут у меня сумасшедшая нагрузка, что я ничего не успеваю, нет времени для себя и так далее. У меня время есть. Я себе составила очень хорошее расписание.

Университетские занятия Дарьи действительно кажутся не утомительными: три дня в неделю в ее расписании по два класса — так в университете называется урок. Два дня в неделю по одному классу. Каждый класс длится 1 час и 15 минут.

Небольшие по длительности занятия компенсируются объемными домашними заданиями, групповыми внеклассными работами и проектами.

— Тут очень большое внимание уделяется внеклассным занятиям. Это студенческие клубы в которых все участвуют. Это конкурсы, на которые ездят студенты. В общем, день всегда расписан, — говорит она.

«Еда в Америке — это минус»

В первый же месяц в Америке сибирячка проверила опытным путем, какие стереотипы про США реальны, а какие из области фантазий.

Так, например, все рассказы про вредный, несбалансированный рацион большинства американцев оказались правдивы.

— Еда здесь — это минус. Она и правда очень калорийная. Американцы любят максимально сладкие десерты, насколько это можно сделать. Например, булочки и сдобные пироги, которые и так сладкие, сверху они поливают сиропом, добавляют глазурь — всё по максимуму. При этом, не сказать, чтобы тут все люди были с лишним весом. Пропорции примерно как и в России, — делится наблюдениями студентка.

Она отмечает, что в магазинах всегда есть выбор натуральных продуктов. Но они, как и в России, стоят дороже.

Сама Дарья бесплатно ест в студенческих столовых. Питание входит в грантовое обеспечение, которое она получила при поступлении.

— Столовых в кампусе несколько: с китайской, индийской, традиционной американской кухней и так далее. Я всегда стараюсь брать привычные блюда — пюре, рис. А вот мясо тут не очень вкусно готовят. В нем всегда слишком много специй или остроты. Но бывают дни, когда оно приготовлено относительно привычно: просто курица в духовке или лосось, — говорит она.

Не довольна россиянка и уровнем американского общепита. По ее словам, не так-то просто в городе найти хорошее кафе со вкусной едой.

— Мне особенно тяжело, ведь я приехала из Красноярска — города, который в гастрономическом топе страны, — говорит она. — В Америке, конечно, нет такого сервиса и хорошего приготовления пищи. Очень тяжело найти место, где можно нормально поесть. В ресторанах и кафе всегда слишком высокие цены, чаще всего они не оправданные. А мне, студентке, иногда страшно туда даже войти, потому что здесь распространена культура чаевых. Нужно оставлять очень большие чаевые, особенно в ресторанах — где-то 20% от чека. Тебя, конечно, не догонят на улице, если ты их не оставишь, но, скорее всего, посмотрят косо.

Загадочный американский менталитет

Найти общий язык с американцами россиянке удалось не сразу. Поначалу сбивала с толку их манера общения, которая оказалась очень непривычной.

— Американцы действительно совсем другие. У них совсем другое отношение к знакомству, к понятию дружба. Буквально каждый американец с которым ты познакомишься скажет тебе: «Было приятно с тобой пообщаться. Нам надо как-нибудь с тобой встретиться выпить чашечку кофе или вместе поужинать». И я такая: «Да-да, конечно!» В итоге тебе этот человек больше никогда не напишет, не позвонит и скорее всего может даже и не поздоровается на улице. Они это говорят, потому что у них уже в голове запрограммировано, что они должны это сказать, такого рода вежливость. И американцы, которым я рассказала о своем впечатлении, подтвердили это. Говорят: «Да, это правда. Мы так делаем». Они не видят в этом ничего зазорного! — удивляется россиянка.

Дарья часто общается с американцами на заседании русского клуба — это внеурочные встречи, которые организовывает преподаватель с кафедры русского языка. Да, такая кафедра в колледже Смита тоже есть! И, как ни удивительно, на встречи русского клуба приходит довольно много граждан США.

— Здесь очень много американцев, у которых один из родителей русский или просто есть славянские корни. Из-за этого они хотят больше узнать об истории и культуре своих предков. Некоторые из них даже немного говорят по-русски, вполне могут поддержать разговор, — рассказывает наша героиня. — Но все-таки пока я с американцами общаюсь не очень близко. Ну, правда, чувствуется очень разный менталитет. Разные интересы. Разные подходы буквально ко всему. Поэтому мне пока друзей-американцев найти тяжело.

Еще одним удивительным открытием для россиянки стал американский легалайз. В штате Массачусетс, где поселилась Дарья, оказалась легализована марихуана.

— У нас на кампусе, конечно, официально запрещено курить, но это только официально. При этом, если вы будете за пределами студенческого городка и вас заметит профессор, он ничего не скажет. Закон разрешает с 21 года, — рассказывает Дарья. — Травка почти также популярна здесь, как алкоголь. Я прямо удивилась. В Нортгемптоне даже есть магазины, на вывеске огромными буквами написано, что там продают. Хочешь, в магазинах покупай, а хочешь — у частников.

Студенческие развлечения

Несмотря на то, что Дарья старается учиться прилежно, зубрилой она становиться не собирается. Все выходные россиянка обычно посвящает развлечениям. Правда, пока приходится ограничиваться досугом на кампусе или в Нортгемптоне. Всё из-за особенностей транспортной системы США.

— До Бостона — ближайшего крупного города — на машине от нашего кампуса надо ехать около полутора часов. Казалось бы недалеко. Но машины у меня нет. А минус в том, что здесь не так хорошо развита система общественного транспорта, как в России. Прямых рейсов просто нет! Нам, студентам, чтобы потусоваться в большом городе надо ехать с пересадкой: сначала в соседний город покрупнее — Спрингфилд — а оттуда уже в Бостон. Поэтому мы не заморачиваемся, в крупные города не ездим. На кампусе тоже можно найти развлечения. Он достаточно большой для прогулок, можно устроить пикник. Рядом есть озеро, где бесплатно можно покататься на каяках. В Нортгемптоне есть торговые центры и кинотеатры, — рассказывает красноярка.

И в торговом центре можно поразвлекаться Источник: предоставлено героиней публикации











К слову о кинотеатрах, Дарью очень удивила стоимость сеансов.

— Один билет в ближайшем к нам кинотеатре стоит 12 долларов — примерно 1000 рублей. От своих американских знакомых я услышала, что это достаточно дешево. Хотя в России сеанс стоит 4 доллара, — сравнивает она.

А тоска по Родине бывает?

Дарья не скрывает, что иногда на нее накатывает уныние.

— Конечно, тоска по Красноярску есть, но она накатывает волнами. Мне тяжеловато регулярно созваниваться с родителями из-за разницы во времени. Мы обычно созваниваемся только на выходных. А когда нечем заняться, начинаешь думать, скучать, пересматривать фотки или если в соцсетях у друзей что-то увижу, думаю, жаль, что я сейчас не с ними, — признается она.

Девушка говорит, что особенно тяжело было в первые недели после переезда. Позже привычка и рутина вытеснили все негативные ощущения.

— В первое время мне вообще казалось, что меня здесь никто не понимает, никто не может разделить мои чувства. Казалось, у казахов, которых тут много, свои переживания, — смеется она. — Моя соседка хоть и из Красноярска родом, но она 10 лет уже в Америке живет и не может разделить моих переживаний. Из-за этого в первое время мне действительно было грустно.

При этом, россиянка никогда не сталкивалась с буллингом или проявлениям ксенофобии со стороны американцев. Это помогло быстрее адаптироваться на новом месте.

— Американцы, конечно, всегда спрашивают: «Откуда ты?» Есть и те, кто почти сразу задает политические вопросы, но они все звучат деликатно из серии: «Как там у вас?» То есть, без каких-либо нападок. И никто никогда негативно не реагировал на то, что я из России. Все интересуются в основном, насколько сложно мне было сюда добраться.

Больше всего девушку, которая находится в 8 тысячах километров от дома, согревает поддержка родителей. Они гордятся каждым, даже самым маленьким ее достижением, и говорят, что всегда будут рядом, несмотря на расстояние.