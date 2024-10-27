Россияне начнут лучше зарабатывать, но придется потратиться на сотовую связь: главные события недели

Россиянам скоро не смогут платить меньше 35 тысяч рублей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На уходящей неделе произошло сразу несколько резонансных преступлений: убийство такстистки, которое переросло в войну с цыганами, нападение на супермаркет и даже побег из колонии. Но также есть и хорошие новости. Для россиян подняли минимальный размер оплаты труда. Вслед за ним вырастут многие выплаты.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Рекордная ключевая ставка

ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. Это рекордное значение за всю историю России.



Ставку не поднимали с 15 декабря 2023 года до 26 июля 2024 года. Она оставалась на уровне 16%. Затем ключевой индикатор повысили до 18%, а после до 19%. Эксперты считают, что на этом Центробанк не остановится.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

Пока показатель остается высокой, россиянам тяжелее совершать крупные покупки. Поскольку, например, ставки по рыночной ипотеке становятся слишком высокими.

Такие жесткие меры необходимы для снижения инфляции и достижения планового показателя в 4–4,5% в 2025 году и 7,3% в 2024 году.

В ожидании шестидневки

В начале ноября россиян ждет длинная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября. Вместо привычных пяти дней придется трудиться целых шесть.

Суббота будет рабочей из-за переноса выходного на 30 апреля. Благодаря этому россияне смогли отдохнуть в майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

Сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Дополнительный рабочий день будет сокращенным, а впереди два выходных. В понедельник не нужно ехать на работу, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства, и это официальный выходной.

Новый запрет для курящих

В Госдуме предложили запретить продавать табачную и никотиновую продукцию родившимся после 31 декабря 2009 года. Проект поддержали в Минздраве, поскольку инициатива направлена на оздоровление населения.

Однако у предложения есть ряд проблем, считают в министерстве. Запрет ограничивает права и свободы человека, а также сокращает поступления в бюджет. Остается только ждать, смогут ли депутаты изменить проект так, чтобы учесть эти недостатки.

Мобильная связь интернет и ТВ станут дороже

Домашний интернет, мобильная связь, платное ТВ и телефония подорожает уже в следующем году. 95% российских телеком-компаний планируют поднять цены.

Согласно опросу TelecomDaily, почти половина (49%) хочет увеличить тарифы на 10–15%, 22% говорят, что рост цен будет выше — на 20% и более, в 24% организаций планируют, что рост составит всего 3–10%.

Это объясняют ростом издержек. Речь идет о подорожании оборудования, дефиците кадров и регулировании со стороны государства.

Россиянам начнут больше платить

В Госдуме установили новый уровень минимального размера оплаты труда. Теперь с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. В регионах цифра может отличаться, но только в сторону увеличения.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя граница заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать своим сотрудникам. Меньше платить нельзя. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.

Такое увеличение затронет порядка 4,2 миллиона работающих граждан, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. А уже к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц.

От этого показателя зависит не только минимальная сумма, которую может предложить работодатель, но и отчисления в отпускные, больничные, декретные выплаты, а также страховые взносы для представителей малого и среднего предпринимательства.

Самоубийцам нашли место в раю

Совершивших суицид могут разрешить отпевать. Как объяснили в РПЦ, для этого должен выполняться ряд условий.

На сайте Московского патриархата подчеркнули, что осознанное лишение себя жизни является тяжким грехом. Но каждый случай индивидуален. Исключением считается, если суицид совершен в состоянии психического расстройства. Также важно принимать во внимание неустойчивую детскую и подростковую психику. Эти люди особенно подвержены манипуляциям.

Решать, отпевать умершего или нет, будут архиерей или специальная комиссия, которые будут обращать внимание, имел ли он «устремление к Богу», подвергался ли воздействию организаторов групп смерти, шантажу и манипуляциям. Также могут учесть выводы правоохранителей и результаты психолого-педагогической экспертизы.

Побег из колонии

Шестеро заключенных сбежали из мужской исправительной колонии в Липецкой области вечером 25 октября. Они сделали подкоп, который никто не заметил, сообщили в УФСИН по региону. О побеге сообщили только 26 октября.

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Для их поисков задействовали полицию, МВД, Росгвардию и ФСБ. Также в регион направили сотрудников центрального аппарата ФСИН. Колонию ждет серьезная проверка.

Сбежавшие — уроженцы Средней Азии. Двое из них были осуждены за сбыт наркотиков, трое — за изнасилование и еще один — за сексуальную связь с несовершеннолетним.

После побега преступники разделились. Часть успела добраться до Тамбовской области, часть не покидала регион. Пока на свободе остается один из сбежавших.

В уральском городке объявили войну цыганам после убийства таксистки

В Коркино Челябинской области обнаружили тело местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала в такси. К ней в машину сели двое молодых людей, она их повезла в соседний микрорайон, но по дороге разгорелся конфликт. В итоге ее четыре раза пырнули ножом в грудь. У женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

В качестве подозреваемого был задержан 16-летний глухонемой цыган. Тогда около 150 человек вышли на улицу и начали громить цыганский квартал, поджигать дома. Десятки людей задержали. Многие не верят в виновность подростка и считают, что реального преступника могут скрывать.

Чтобы побороть волнения, пришлось привлечь ОМОН Источник: news_74ru / T.me

Из-за широкого общественного резонанса расследованием убийства Елены и покушения на двух человек будут заниматься в Главном следственном управлении СК России. На прощание пришло огромное количество людей и даже губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как проходили похороны, можно почитать в отдельном материале.

Поножовщина в Санкт-Петербурге

Мужчина напал на покупателей в магазине «О’кей» в Санкт-Петербурге. Как рассказали очевидцы, сначала он раскидывал бутылки, а потом начал бегать и размахивать ножом.

Нападавшего поймали на месте. Буйного мужчину обезвредили сотрудники и покупатели еще до приезда полиции.

По данным городского комитета по здравоохранению, пострадали пять человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, один — в среднем.

Сам нападавший пока остается под присмотром врачей. Серьезных травм у него нет, кроме ушиба головы. Его перевели в реанимацию, он остался в состоянии психоза. Все подробности о происшествии можно почитать в материале «Фонтанка.ру».

Теракт в Турции

В Анкаре (Турция) произошел теракт на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ. Террористы с автоматами подъехали ко входу на такси и бросили ручную гранату, а затем боевики открыли огонь по людям. Девять человек, включая двоих охранников, погибли.

Момент взрыва попал на видео Источник: SHOT / Telegram

Турецко-американская компания TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) была основана в 1973 году. Она производит истребители F-16 и спустя 20 лет выкупила долю американских партнеров. TUSAŞ сотрудничает с Airbus и Boeing, производит детали для самолетов и беспилотники.

На одном из видео с места происшествия видно троих террористов. Одна из них женщина. Как пишут местные СМИ, они разделились на две группы, один подрывал снаряд, а другие взяли заложников.