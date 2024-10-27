«Потрогал Батю веслом». Россиянин готовится пройти 700 км с севера на юг Байкала на байдарке — история

Путешественник провел два дня на Байкале Источник: Евгений Рубе











Житель Тюмени Евгений Рубе продолжает путешествовать по России и делится с читателями 72.RU наблюдениями, ощущениями и, конечно, умопомрачительными снимками. В этот раз Байкал. И снова на байдарке. Цель — почувствовать это «море», чтобы в следующем году переплыть его с севера на юг. О том, как прошло путешествие, читайте ниже.

Далее — от первого лица.

В завершающемся году меня очень широко помотало по евразийскому континенту, от гор Приполярья на севере до Средиземноморья на юге и от готической западной Европы до… самой восточной точки в виде озера Байкал. О нем и речь.

Поздняя осень была выбрана неслучайно, я стараюсь каждый год выделить последнюю неделю сентября под «золотые фотографии» — это Алтай, Восточная Сибирь и вот — Байкал. Да, сроки эти обычно ненадежны по погоде, зато те 1, 2, 3 дня солнца, которые удается поймать, вознаграждают бомбическими фотосюжетами.

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Моя поездка была короткой — два дня. Цель — познакомиться с напарником, с которым в дальнейшем будем путешествовать, и, конечно, с самим Байкалом. До места добирался два дня: на поезде плацкартом из Тюмени до Иркутска ехать двое суток. Цена билета начинается от 6 тысяч рублей. Поездка была экономной, ночевал в палатке.

В этот раз я пошел с компаньоном из Иркутска на байдарках вдоль юго-западного побережья Байкала, где расположена полузабытая КБЖД (Кругобайкальская ж/д). Это старая часть Транссиба, которую строили в самом начале XX века и которой пользовались до 1956 года. Потом построили более короткий отрезок пути, и КБЖД стала «слепым отростком». Сейчас это один из центров притяжения туристов на озеро-море. Честно, озером мне Байкал называть не хочется.

В следующем году Евгений собирается проплыть 700 километров Источник: Евгений Рубе











Живописнейшая природа, обрывистые скалы, горы, поросшие девственной тайгой, дикие животные, которые из-за того, что близко, кажутся ручными… Несмотря на относительно обжитой угол Байкала, здесь такая ручная близость дикого мира.

Здесь я с удовольствием узнал, что аншлаги про медвежью опасность (стенды, на которых наглядно показано и рассказано, как вести себя людям, если встретили медведя. — Прим. ред.) нарисованы не для красоты, но имеют под собой логику: медведи действительно там ходят, по местной легенде, по одной штуке на 8 км дороги (а дороги там 80 км).

Я сам всю ночь слушал, лежа в палатке, трубные призывы гонного изюбря (восточноазиатский олень, который отличается от обычных собратьев более высоким ростом, большей величиной рогов, меньшей длиной хвоста и цветом шерсти. — Прим. ред.) (я такое проходил давно в Германии с благородными оленями) — очень сильное ощущение, этот древний могучий рев-стон. Ночь, луна, треск рогов… Это очень крутое действо. А еще прямо рядом с нашим костром, буквально в 100 м, весь вечер ходил орал/ревел/тявкал такой же гонный самец косули, пока я не обматерил его по-уральски трехэтажным, и тот нехотя поутих. В воде нерпы туда-сюда башками вертят.

Сама КБЖД — это архитектурный памятник силе и упорству строителей, а строили этот участок и русские, и китайцы, и итальянцы, и поляки — разнорабочих и инженеров нанимали со всего континента. Это несколько десятков красивых тоннелей и мостов. Здесь пахнет историей и дикой природой.

Осень вступила в свои права на Байкале. Сколько оттенков оранжевого Источник: Евгений Рубе











Посетить эти места можно на прогулочном катере из Листвянки (курортный поселок в 50 км от Иркутска). Или на электричке, есть обычная местная «копеечная», называется «мотаня». А есть экскурсионный поезд из Иркутска, с сопровождением и экскурсоводом (чуть подороже, но вполне адекватно). Но надо быть готовым, что экскурсия будет больше на английском языке, так как китайских туристов там 90%.

А можно и ногами. Этот отрезок железной дороги длиной 80 км, пешие туристы ходят туда с палаткой или ночуют на турбазах, коих там тоже достаточно.

Я же потрогал Батю (море) веслом, мы с ним договорились, он добрый, если с ним по-доброму, он будет ждать меня на следующий год. Пройду его полностью с севера на юг на байдарке, около 700 км. Когда же июнь…