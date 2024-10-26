Как развивались события после убийства таксистки в Коркино: собрали все известные факты в одном видео

24 октября в городе Коркино под Челябинском вспыхнули массовые волнения. Жители вышли на улицу после убийства таксистки. Когда в качестве подозреваемого был задержан 16-летний глухонемой цыган, около 150 человек начали громить цыганский квартал.
Жители Коркино переворачивали машины и поджигали дома, протесты подавили сотрудники Росгвардии, в том числе ОМОН. 43 человека были задержаны. Один из обороняющихся, 58-летний цыган, выстрелил в толпу и ранил двух человек. Позже он был задержан по уголовному делу о покушении на убийство.
25 октября на встречу с жителями прибыли руководители силовых ведомств Челябинской области и чиновники. После громких обвинений со стороны горожан от службы был отстранен начальник местной полиции. Расследование дела об убийстве и покушении на жизни двух человек передали в центральный аппарат СК России.
16-летнего подростка и 58-летнего цыгана отправили в СИЗО на два месяца. Отец школьника утверждает, что сын невиновен и доказательств у следствия нет.