Туризм по-талибански*: менеджер из России рассказал о поездке в Афганистан

Красноярцы два дня пробыли в Кабуле. В основном за большим забором Источник: Глеб Магинский











Какие ассоциации у вас возникают с Афганистаном? Война? Талибы* (*террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)? Ущемление прав женщин? А если узнаете, что в Кабул можно отправиться в командировку и даже неплохо провести время, поверите? Глеб Магинский из Красноярска провел несколько дней в столице Афганистана, посмотрел столько, сколько разрешили туристам, пообщался с местными и поделился своими впечатлениями с NGS24.RU.

«Афганистан вызывал ассоциации: талибы*, терроризм, американцы, война»

Для многих Афганистан всё еще выглядит так Источник: Андрей Котмишев











Глеб уже долгое время работает директором по развитию в красноярской компании «Связьком». Она устанавливает программное обеспечение для мобильных операторов и сотрудничает не только с российскими операторами, но и с компаниями на постсоветском пространстве: в Азербайджане, Казахстане и Грузии и других странах. В Таджикистане он познакомился с директором телекоммуникационной компании из Кабула.

Компании заключили договор на большой проект и Глебу с коллегой предстояло несколько дней провести в Афганистане. Мы были уверены, что наши журналистские командировки иногда бывали безумными, но Глеб нас точно переплюнул.

— Я человек, рожденный в 84-м году, и Афганистан вызывал ассоциации: талибы*, терроризм, американцы, война и так далее. Страна только этим и славится, на слуху только это. Была куча своих каких-то мыслей об Афганистане, собранных за несколько десятилетий, — размышляет мужчина.

Набережная в Дубае Источник: предоставлено Сакром

К командировке нужно было долго готовиться, и не только морально. Просто купить билеты на самолет и полететь, тем более напрямую из Красноярска, нельзя. С Афганистаном у России, как и с большинством стран, визовый режим. Однако посольств в нашей стране нет, ближайшее — в ОАЭ.

— Проблема на сегодня в том, что в 2021 году сменился политический режим в Афганистане и пришел к власти Талибан*. Официально получить визу тяжело, по той простой причине, что большинство посольств, которые находятся за пределами Афганистана, не приняли новый режим и ему не подчиняются. Для получения визы необходимо письмо с заявкой в министерство туризма Афганистана, — рассказывает Глеб.

Глебу с коллегой помогали партнеры — приглашающая сторона. Красноярцам надо было лишь отправить документы, сканы паспортов и заполнить анкету с указанием цели визита и даты пребывания. Их заявку рассматривали больше месяца, а затем отправили приглашение в Дубай для получения физической визы.

— Это было на самом деле очень комфортно, но очень странно. Нам дали контакты людей, они приехали в нашу гостиницу — обычные ребята — взяли наши паспорта и через два часа принесли обратно с однократной визой сроком на 30 дней. 300 долларов стоит виза, стандартная цена. Насколько я знаю, в Дубае есть какое-то представительство по Афганистану. Эти люди просто помогают ускорить этот процесс, потому что официальный процесс может занимать неделю и больше, — вспоминает мужчина.

Путь в Афганистан занял больше времени, чем вся командировка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Маршрут, кстати, построен максимально удобно для путешественников. После получения визы можно сразу улететь в Кабул, самолеты летают ежедневно, рассказывает Глеб. Для россиян удобней всего летать в Афганистан через ОАЭ, с пересадками в Дубае или Шардже.

— Перелет занимает часа три-четыре, — описывает Глеб. — Вполне комфортный перелет, самолет был полный. На подлете к Кабулу в аэропорту бросается в глаза очень много американской военной техники, которая осталась с 21-го года. Это и самолеты, и вертолеты. Нам сказали потом ребята, что на большинстве из этих машин они научились летать, сейчас применяют, и используют.

Глеб рассказывает: в аэропорту Хваджа Роэш на таможенном контроле мужчин встретили радушно, как только услышали, что они «Шурави». Так в Афганистане с 1956 года называли советских граждан.

Забирали красноярцев на бронированной машине — для их же безопасности.

— Самая большая проблема в Афганистане — это похищение, не убийство. То есть едет обычная машина, вооруженные люди быстро ее останавливают, забирают туристов, ставят их в подвал и начинают клянчить у ваших родственников, звонят и просят по 100−200 долларов. На самом деле с приходом Талибана* стало всё спокойней. Потому что они же сами с собой не будут воевать, да? Тем не менее угроза какого-то теракта или вооруженного нападения сохраняется. То есть гарантировать полноценно вашу безопасность, если у вас машина будет не бронированная, а обычная Toyota Corolla, никто не может. У наших сопровождающих я оружия не видел, обычные ребята, — рассказывает Глеб.

Уже в машине мужчины хотели отписаться близким, что удачно приземлились и направляются в гостиницу, но сделать это не удалось. В этот день, 15 июля, по всей стране не работала связь, «вот прям совсем, ни позвонить, ни сообщение отправить». С чем именно это было связано, командировочные уяснили не до конца: поняли только, что был какой-то религиозный праздник (возможно, имелся в виду Ашура — мусульманский праздник, который в 2024-м отмечали 16 июля).

Из аэропорта гостей повезли сразу же в гостиницу. За недолгое путешествие Глеб сразу же погрузился в атмосферу Кабула: рядом со старыми машинами местных разъезжают пикапы с вооруженными талибами*, а на фоне виднеются блокпосты.

— Дорог как таковых нет, светофоров нет, на дорогах происходит полный хаос, машины все очень старые, периодически попадаются пикапы, в которых сидят бородатые дяденьки — полиция Талибана*. Каждый километр примерно стоят блокпосты с охранниками из Талибана* с автоматами, — вспоминает путешествие красноярец.

«Гостиница обнесена шестиметровым забором»

Отель на высшем уровне Источник: Глеб Магинский











Жить иностранным гостям предстояло всю командировку в гостинице (командировка, кстати, длилась всего два дня). По словам Глеба, сейчас в столице Афганистана один нормальный отель — бывшая гостиница «Кабул Серена». Именно там в 1979 году убили американского посла, а в 2008-м расстреляли норвежскую делегацию. Казалось бы, иронично, что гостей города селят именно в нее.

— Гостиница претерпела большие изменения, капитально изменилась. Она обнесена шестиметровым забором. При въезде стоят три больших железных шлагбаума. Мы прошли три пункта досмотров перед тем, как попасть в саму гостиницу. Нас тщательно осмотрели, осмотрели нашу машину. По приезде нам провели инструктаж безопасности, отвели в специальный бункер, там буквально еще одна гостиница. Сказали, где какие двери, куда бежать в случае какой-то опасности, как себя вести, если будут стрелять, — рассказывает мужчина.

Большинство фотографий сделаны в отеле Источник: Глеб Магинский











Сейчас иностранцам запрещено выходить за пределы отеля, даже в сопровождении. Исключения есть: например, на работу выходить никто не запрещает, а вот прогуляться перед сном или сходить на рынок не получится, даже есть нужно перейти всего одну улицу. Всё дело, конечно же, в безопасности. Если очень хочется что-то купить, будь то сувенир на память или новые носки, попросить можно персонал отеля. Они достанут что угодно, кроме алкоголя — его в Афганистане не продают совсем.

— Мы ездили в офис два дня. Садились в какой-то бронированный автомобиль на территории гостиницы. Выезжали, приезжали в офис. Офис наших коллег, кстати, тоже обнесен шестиметровым забором. Напротив офиса, куда мы ездили, находится посольство Германии. В 2019 году террорист-смертник пытался его взорвать. И так получилось, что офис наших коллег тоже зацепило. Проезжал автобус и из него вышли сотрудники, погибли 32 человека. Но я могу сказать, что я себя чувствовал абсолютно комфортно, абсолютно безопасно, — делится ощущениями Глеб.

«Нет ни дорог, ни светофоров, ни пешеходных переходов»

Летом температура достигает 27-30 градусов Источник: Глеб Магинский











Посмотреть Кабул удалось только из окна бронированного внедорожника, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, как он устроен, считает красноярец. Глеб рассказывает, что за пределами комфортабельной гостиницы творится полный хаос:

— Там нет ни дорог, ни светофоров, ни пешеходных переходов, все бегают и кричат, очень колоссальные пробки там после пяти часов. Дома очень старые, есть район — он называется «Микрорайон» — там остались наши хрущевки. Причем довольно в неплохом состоянии. Это мне рассказывали, опять же, я сам там не был. В целом сельские дома, старые. Их то ли чем-то топят или что-то жгут — периодически получается «черное небо в Красноярске два».

Афганистан изменился с 1988 года Источник: Андрей Котмишев











Также в глаза сразу бросалось, что в городе не было ни одного магазина, ни супермаркета, но полно мелких рынков.

— Брали деньги, хотели их потратить, были карты, пытались снять в банкомате в гостинице, но не получилось. Наличные тоже не смогли потратить, потому что нам не давали платить. Если что-то хотели, нам приносили. Мы ввозили доллары, их можно поменять на афгани, в городе есть обменники. У афганцев отношение к своей валюте не очень серьезное: очень много мятых, порванных купюр, тем не менее, в любом виде практически эту валюту принимают, — описывает Глеб.

Еще один интересный факт — большинство населения всё еще пользуется кнопочными телефонами. Смартфоны набирают популярность, но рынок технологий развивается медленно. Глеб сравнивает его с российским рынком 2011 года.

Оружие в руках мужчины видели только у талибов*, местные же либо его прятали, либо не имели вовсе.

«Очень хотелось бы, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону»

О мирных афганских мужчинах Глеб отзывается очень тепло. С кем-то удалось даже подружиться.

— Сами афганцы очень доброжелательные люди. Они тактильны, например, во время приветствия похлопывают по плечу. Афганцы на самом деле уважали и уважают до сих пор всё советское, а пожилое население понимает по-русски, — рассказывает красноярец.

Женщин Глеб практически не видел, но редкие афганки на улице были обязательно покрытыми и в сопровождении мужчин. Это и не удивительно — им запретили практически всё, даже говорить вне дома, ведь голос — «интимная вещь», а об образовании и работе можно даже не заикаться.

Представители признанного в России террористической организацией «Талибана» побывали в России Источник: 116.RU











Подводя итоги, Глеб отмечает, что хочет еще раз приехать в Кабул, но на этот раз как турист, с возможностью безопасно посмотреть страну.

— Если даже взять общий политический фон, который сейчас [можно увидеть], то талибов* всё равно какие-то страны пытаются приглашать на разные конференции. Вовлекать в какие-то общие дела с другими странами, то есть внедрять потихонечку их в геополитические дела. Появилось министерство туризма при Талибане*. Сейчас, может быть, посольство откроют. Очень хотелось бы, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону и чтобы как минимум стало безопаснее. Если итог подвести, то мне очень понравилось, очень комфортная поездка, я доволен, — резюмирует красноярец.

*Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.

Ранее мы рассказывали, как красноярка отдохнула в Южной Корее и сколько на это потратила.