Кто пойдет служить осенью: правила призыва в армию в 2024 году

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











До осеннего призыва на срочную службу осталось меньше недели — по закону он ежегодно стартует 1 октября. Исключением стал 2022 год, когда его отложили на месяц после объявления частичной мобилизации, но в этом году о переносе сроков ничего не сообщалось. Указ президента о начале призыва обычно публикуют за несколько дней до него, но основные положения уже прописаны в законодательстве. Которое, кстати, за последнее время претерпело существенные изменения. Напомним о них.

Кого призовут в армию

В 2024 году начали действовать новые правила, касающиеся призывного возраста: его подняли с 27 до 30 лет. Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года, так что весенний призыв прошел уже с учетом этих поправок. Как поясняли власти тогда, новые правила не должны коснуться тех, кто уже переведен в запас.

В запас попадают все военнообязанные, в том числе — люди, которые в армии не служили. Например, признанные ограниченно годными по состоянию здоровья или получавшие отсрочки. И даже те, кто просто прятался от военкома, пока не вышел из призывного возраста. До 2023 года включительно возрастным потолком для срочников были 27 лет: если до этого возраста военнообязанный не попадал в армию, то он получал либо военный билет, либо «справку уклониста», но так или иначе переходил в запас.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее объяснял, что все, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, должны быть зачислены в запас по старым правилам. То есть, несмотря на повышение призывного возраста, они служить не пойдут. А вот тех, кому 27 лет исполнилось в 2024 году, уже могут призвать. Причем, если они не получат повестку в этом году — могут получить и в следующем или даже через год. В запас их зачислят только в 30 лет.

Военнообязанных, которые уже были зачислены в запас по старым правилам, на срочную службу призывать не будут Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Кто получит отсрочку

В этой части к осеннему призыву 2024 года ничего не поменялось. Получить отсрочку можно по учебе, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и в связи с работой. Последняя распространяется на сотрудников аккредитованных в Минцифры IT-компаний, заявку оформляет работодатель.

Получить отсрочку по учебе могут студенты колледжей и вузов с госаккредитацией. Она предоставляется также на период обучения в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (в течение года после завершения обучения). Получить такую отсрочку можно один раз до конца обучения, а если военнообязанного отчислят — она сгорает.

По состоянию здоровья могут как вообще освободить от службы в армии, так и предоставить временную отсрочку. Список болезней, которые дают право отложить службу, перечислен в специальном документе правительства, при этом для медкомиссии важен не только сам диагноз, но и особенности течения болезни, симптомы и степень выраженности. Отсрочку предоставляют не дольше, чем на год, после потенциальному призывнику нужно будет снова пройти медкомиссию и получить свежее заключение о состоянии здоровья. На его основании отсрочку либо продлят, либо отменят.

Отсрочку по семейным обстоятельствам могут получить военнообязанные, ухаживающие за близкими родственниками (если уход нужен по медпоказаниям) или ставшие опекунами родных братьев и сестер. Но только при условии, что больше некому выполнять эти обязанности. Также причиной для отсрочки может стать наличие двух детей или одного ребенка и жены на сроке беременности более 26 недель. Кроме того, призывать не будут отцов-одиночек и отцов детей-инвалидов младше трех лет.

От призыва освобождаются военнообязанные с непогашенной судимостью или находящиеся под следствием, сотрудники МВД, ФСБ и МЧС, обладатели ученой степени, а также дети и братья погибших при исполнении военных.

Как будут вручать повестку

В апреле 2023 года был принят закон, который дал военкоматам возможность призывать военнообязанных удаленно: заказным письмом, через «Госуслуги» или разместив повестку в специальном реестре. Повестка, направленная заказным письмом, считается врученной в день его доставки, а электронная повестка — в момент, когда уведомление о ней пришло в личный кабинет призывника на «Госуслугах». Одновременно с этим повестку размещают в реестре, через семь дней после публикации она автоматически считается врученной.

Осенью 2024 года основанием для призыва на срочную военную службу остаются бумажные повестки Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Закон вступил в силу, но пока рассылка электронных повесток военкоматам недоступна: нужно, чтобы начал работу реестр, который сейчас находится на этапе разработки. На прошлой неделе сайт реестра повесток стал доступен, однако на нем указано, что пока проводится проверка лишь в нескольких регионах. Это подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Сейчас необходимо наработать методологию применения реестра с расчетом, чтобы 1 января 2025 года, как поставил задачу Верховный главнокомандующий, он уже заработал в полном объеме и был передан на эксплуатацию Министерству обороны, — сообщил он изданию «Интерфакс».