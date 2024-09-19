Дети прятались под кроватями и плакали: пьяный прапорщик кинул учебную гранату в казарму с кадетами — видео

Источник: Надежда Александрова / Городские порталы

Вечером 13 сентября пьяный прапорщик устроил дебош в одном из кадетских корпусов в Иркутской области — он закинул гранату в одну из казарм и устроил стрельбу. Подростки так перепугались, что убежали от мужчины в одном нижнем белье и тапочках, а некоторые — и вовсе босиком. Этим ЧП заинтересовались в Следственном комитете, а министр образования Максим Парфенов назвал дебош «антипедагогическими действиями». Всё, что известно о дебоше в кадетке, смотрите в коротком видео от наших коллег из IRCITY.RU.

В ту пятницу в кадетском корпусе проводили День здоровья. На странице учебного заведения во «ВКонтакте» можно найти информацию об этом и довольные комментарии о том, как здорово прошел праздник. Но вечером что-то пошло не так.

Перед ЧП в кадетском корпусе прошел День здоровья Источник: Усольский гвардейский кадетский корпус / Vk.com











Предположительно, вечером один из сотрудников — а именно заместитель директора по военно-технической подготовке — устроил пьяный дебош. По информации родителей, он закинул гранату в одну из казарм, угрожал мальчикам оружием и даже устроил стрельбу. Дети были настолько напуганы, что просили родителей забрать их домой. Что же в итоге произошло, сейчас устанавливают СК, Минобразования и уполномоченный по правам ребенка. Прокуратура контролирует эти проверки.

— Мне мальчик написал следующее: «Он кинул гранату в располагу. Стрелял из травмата, мы от него трижды убегали. Честно говоря, я не выспался и даже чуть в штаны не наложил. Мы в красной казарме закрылись, когда после гранаты убежали. Я, честно, думал, что он убьет кого-нибудь», — зачитала бывшая сотрудница учреждения, которая заведовала музеем, сообщения от ученика 11-го класса.

В казарме дети спрятались под кроватями и успокаивали младших ребят, потому что те плакали. Девятиклассники уточнили, что прапорщик «кинул гранату, осколок попал в одного» и его якобы увезли в медсанчасть.

— Сразу отмечу, что ранений, о которых пишут в публичном пространстве, нет. Но есть ребята более младшего возраста, которые были сильно напуганы произошедшим, — сообщила детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева.