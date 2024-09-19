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Страна и мир Стрельба у офиса Wildberries Глава Wildberries стала беднее в два раза и заплакала из-за поступка мужа: что происходит в семье Бакальчуков

Глава Wildberries стала беднее в два раза и заплакала из-за поступка мужа: что происходит в семье Бакальчуков

Она осталась самой богатой женщиной в России

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3 комментария

Татьяна очень близко с сердцу восприняла стрельбу в офисе Wildberries

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось с 7,9 миллиарда долларов США до 4,1 млрд. Это произошло после слияния компании с оператором наружной рекламы Russ. Об убыточности этой сделки заявлял супруг бизнесвумен Владислав Бакальчук.

— Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ стоимостью около 3,4 млрд долларов. Ее чистая стоимость снизилась до 4,1 млрд с 7,9 млрд, — пишет американский Forbes.

В 2024 году Бакальчук заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала.

С чего начался Wildberries

Татьяна решила заняться бизнесом, сидя в декрете. Ей пришла идея продавать импортную одежду в интернете, поскольку она понимала, как сложно занятой женщине найти время для шопинга. Сайт был готов в апреле 2004 года, а в октябре Татьяна разместила рекламный баннер на женском сайте Passions.ru. В первый же день пришло несколько заказов.

Татьяна Бакальчук имеет самый успешный бизнес среди женщин РФ

Поначалу бизнес-советами Татьяне помогал муж, а бухгалтерию взял на себя ее отец. Позднее в Wildberries пришел предприниматель Сергей Ануфриев, он инвестировал в бизнес на старте. Первое время импровизированный склад находился прямо в квартире Бакальчук. Уже позднее начали появляться пункты самовывоза. В итоге Wildberries приобрел всеобщую популярность и сделал Татьяну самой богатой женщиной в России.

С чего начался конфликт Бакальчуков

В 2024 году Бакальчук заявила об объединении компании с оператором наружной рекламы Russ. Против этой сделки выступил супруг основательницы Wildberries. Однако никаких юридических прав на то, чтобы препятствовать этому, у него не было. Владислав владеет только 1% акций компании. По его мнению, объединение с Russ является рейдерским захватом.

Тимати призвал «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук

Владислав Бакальчук заявил, что жена бросила его одного с семью детьми и ушла из дома. Он обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову и рэперу Тимати, чтобы они публично обратились к его супруге и вразумили ее.

Развод основателей Wildberries

Татьяна Бакальчук объявила, что разводится с мужем, а история со сделкой по объединению уже решена. При этом она намерена решить вопрос алиментов и с кем будут жить дети.

— Это не рейдерский захват. Это развод, — ответила основательница маркетплейса.

Бакальчук отметила, что последние два года Владислав часто отсутствовал дома, поэтому многие бытовые и семейные проблемы она решала сама. Основательница маркетплейса уверена, что муж ей не изменял. После очередной ссоры женщина приняла решение развестись.

К слову, ее супруг заявил, что они не подписывали брачный контракт, поэтому совместно нажитое имущество при разводе должно делиться пополам. Таким образом, Татьяна может потерять 50% своих активов.

Стрельба в офисе маркетплейса

Бракоразводный процесс Бакальчуков стал достоянием общественности. Кульминацией этой истории стала стрельба возле офиса компании Wildberries 18 сентября. Погибли два человека, еще несколько получили ранения. Татьяна обвинила Владислава в попытке рейдерского захвата.

— Что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? — обратилась к супругу глава Wildberries со слезами на глазах.

Татьяна отреагировала на стрельбу в офисе маркетплейса

Сам же Бакальчук заявил, что он шел на переговоры, а на него и его команду у офиса в центре Москвы пытались совершить нападение.

Владиславу и еще шести фигурантам дела предъявлено обвинение, сообщил источник «Известий», близкий к расследованию уголовного дела о стрельбе в офисе.

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Wildberries Владислав Бакальчук Развод Татьяна бакал Forbes Состояние
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Комментарии
3
Гость
1 час
По барабану
Гость
1 час
Я ему верю. Женщины хитрые и наглые.
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