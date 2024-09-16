«Собрали манатки и отчалили». Семья попыталась переехать в Сочи, но передумала — расскажем почему

В Сочи хорошо отдыхать Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











У многих туристов, которые приезжают в Сочи, рождаются мысли о том, что неплохо бы сюда переехать. Теплое море, ласковое солнце, зелень круглый год (вернее, ее остатки). Но одно дело — мечтать, другое дело — сделать. Мария и Сергей Мельниковы из Иркутска решились на этот шаг. Два года назад супруги, прихватив дочь, приехали в город, где темные ночи. О том, почему семья вернулась домой, рассказывает SOCHI1.RU.

— Мы были в шоке, когда вышли из самолета. Тепло, красиво, солнечно, зелено. У нас в Иркутске октябрь — наверное, самый отвратительный месяц. Полная депрессия и беспросветность, впереди тяжелая и холодная зима. Сидели мы на пляже, смотрели на море и мечтали остаться. Молодые еще, нам тогда было по 37 лет, легкие на подъем. И решили, что приедем весной, снимем квартиру и останемся, — рассказывает Мария Мельникова. Так и сделали, прислушались к советам, недвижимость в Иркутске продавать не стали.

Мария — учительница начальных классов, правда, по профессии почти не работала: помогала мужу, Сергей — ИП, он строил дома под ключ под Иркутском и продавал их. В Сочи Мария узнала о том, что учителей в школах катастрофически не хватает, и принялась искать работу по специальности. Сергей же посчитал, что на юге сможет работать точно так же, как и в родной Сибири.

Сочи не всех принимает Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











За праздничной мишурой — ничего

Весной, как и планировали, Мельниковы собрали самое необходимое и рванули в Сочи. Но прежде нашли на сайте объявлений квартиру для аренды. Списались с хозяйкой, она устроила видеоэкскурсию по квартире — все понравилось, и школа рядом. Дочь осенью должна была идти в первый класс. Супруги перевели владелице жилья небольшую предоплату и полетели. Только за два дня у хозяйки квартиры изменились планы, о чем она «забыла» сообщить нашим героям. После долгого перелета, предвкушая, как примут горячий душ и лягут в мягкую постель, Мельниковы приехали по адресу, но там… жили другие люди, которые сняли квартиру на 5 тысяч рублей дороже! Хозяйка не то что не вернула предоплату, она заблокировала номера Мельниковых. Однако супруги не стали разбираться в том, что произошло. Нужно было где-то ночевать, и пришлось снять номер в отеле.

— Только приехали, и сразу такая неприятная ситуация. Нам вообще не везло с арендованными квартирами в Сочи. В одной мы сделали косметический ремонт в счет арендной платы и договорились, что четыре месяца будем платить только за коммуналку. Но уже через месяц нас оттуда нагло выселили. Сказали выметаться и дали на это сутки. При этом у нас был договор, на который вообще все плюют, — рассказывает Сергей Мельников.

Еще одну квартиру искали через риелторское агентство — решили обратиться к профессионалам. Там за 10 тысяч рублей предоставили список арендодателей с телефонами и адресами, мол, сами звоните и ходите смотреть. Супруги были в шоке. Город не знают, автомобиля нет, куда ехать — не понимают, в каком районе лучше выбрать жилье — тоже. Всё лето маялись по гостевым домам, хостелам. Только к осени, когда схлынул туристический поток, нашли более-менее нормальную квартиру в Адлере. И тогда немного выдохнули.

— Мы уже тогда поняли, что за праздничной мишурой Сочи — ничего. Жуткая транспортная логистика. Мы в Иркутске жаловались на пробки, но они вообще ничто по сравнению с сочинскими. Квартиру-то мы снимали в Адлере, а работу я нашла в Сочи. Пришлось от нее отказаться, потому что ездить просто невозможно, — говорит Мария. — От идеи работать в Сочи по специальности тоже отказалась. Пообщалась с коллегами — учителями местных школ, узнала, какие у них нагрузки и зарплаты. В Иркутске учителя на выплаты не жалуются.

Была и еще одна причина, по которой Мария не пошла работать в школу. Дочь пошла в первый класс, и ее нужно было провожать и встречать — все-таки неизвестный город.

Мария устроилась в риелторское агентство, где обещали свободный график, обучение и хорошую зарплату. Но в Сочи верить обещаниям нельзя, уже поняла наша героиня.

Из Адлера в Сочи ездить каждый день проблематично Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Три месяца отработала за копейки

Мария говорит, что три месяца в риелторском агентстве выполняла обязанности офис-менеджера. Это было так называемое обучение. Принимала множество звонков, обрабатывала их, делала всю офисную работу. В месяц ей платили 15 тысяч рублей. Никакого свободного графика по факту не было. Разрывалась между работой и дочерью. Продавать недвижимость ее так и не научили. Сказали, что есть база, бери объекты и реализовывай.

— Я никогда этим не занималась, как я возьму и начну продавать? Мне просто сказали: не нравится — вали. И нашли другую наивную девочку. У мужа с бизнесом тоже ничего не получилось, — говорит Мария. — Сергей рассказал, что строительный бизнес в Сочи вести невозможно. Если в родном Иркутске он покупал участки и строил на них дома, а потом продавал, то здесь так не получилось. Во-первых, земля ужасно дорогая, во-вторых, ее почти нет — многие участки арестованы по иску Генпрокуратуры. А те, что остались, либо на склоне, куда нужно вложить миллионы, чтобы построить дом, либо без воды, электричества и газа.

— Я даже не мог найти бригаду для строительства. Без связей это невозможно, хорошие бригады таджиков и узбеков на вес золота, другие работать не хотят. Помыкался и сам подвязался в бригаду строителей, нужно было квартиру снимать и семью содержать. Правда, с зарплатой были большие проблемы. Местные платить вообще не хотят, — сокрушается Сергей.

Это большая деревня

Мельниковы только в Сочи поняли, насколько развит Иркутск. Поликлиники — пожалуйста, большие торгово-развлекательные центры — тоже, транспортная логистика отличная. И культурная жизнь разнообразная: крупные театры, музеи, фестивали, выставки. Не то что в Сочи.

— Единственный Зимний — без своей труппы, опять же из Адлера туда не наездишься, особенно вечером, — вздыхает Мария.

Медицина тоже повергла в шок Мельниковых. Наша героиня не могла попасть к маммологу и неврологу. В государственных поликлиниках их просто нет. Приходилось ходить к платным специалистам, при этом их квалификация вызывала сомнения. Медосмотр перед школой дочери вообще превратился в ад.

Местные жители стараются ездить на лечение в Краснодар, но это долго и затратно.

— Отдыхать здесь, может быть, и хорошо, но не жить. В школе жуткие поборы, постоянно сдавали какие-то деньги на всё. Учителей не хватает, нагрузка у них огромная. Молодежь вообще не хочет идти работать. Море приелось, туристы бесили. Новый год без снега —вообще не праздник. С нашими зарплатами жить в Сочи очень дорого, поэтому красот особо не видели, работали на дядю, которому раз в месяц переводили 45 тысяч рублей за квартиру. В один прекрасный день собрали манатки и отчалили из этой большой деревни, — говорит Сергей.