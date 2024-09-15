Visa возвращается в Россию: чем она теперь будет заниматься?

Visa ушла из России в 2022 году Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ушедшая из России платежная система Visa подала заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Ее логотип выполнен в ярко-синем цвете.

Visa — это международная платежная система, основу которой составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира.

Предполагается, что компания будет предоставлять банковские услуги (обслуживание карт, обмен денег), а также заниматься переводом криптовалюты, страхованием и многим другим.

Так выглядит зарегистрированный товарный знак Источник: Fips.ru











— Компания отказывается терять российский рынок и планирует вернуться в нашу страну, — написал у себя в Telegram-канале президент «Московского Делового Собрания» Иван Утенков.

Как объяснила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина, мировые бренды, ушедшие с российского рынка, используют несколько стратегий для возвращения своей продукции на прилавки. Они регистрируют новые товарные знаки, под которыми продаются те же или похожие продукты, не нарушая заявленных принципов ухода. Пример — регистрация PepsiCo нового товарного знака.

— Еще одна схема: некоторые компании передают свои права на производство и продажу продуктов местным партнерам. Тогда продукция остается на рынке, даже если международная корпорация официально ушла. Например, локальные партнеры могут производить напитки под другими брендами или под теми же, но на базе лицензий, — объяснила эксперт.

Заявки на регистрацию товарного знака оставляют многие иностранные компании, например, Coca-Cola и Starbucks Corporation. Однако это не значит, что все они вернутся на российский рынок. Дело в том, что если бренды не используют свой товарный знак в течение трех лет, то он может быть аннулирован.