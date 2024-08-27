Анапа по цене Дубая. Сколько стоит отдохнуть в сентябре за границей и на российских курортах?

На фото — Египет, Шарм-эш-Шейх, пляж на берегу Красного моря Источник: xanaduhotels.com











Для одних сентябрь — начало учебы, для других — время долгожданного отдыха. Обычно к началу осени на курортах уже спадает сильная жара и не так много туристов. До этого наши коллеги с портала 93.RU подготовили подробный обзор, сколько стоит отдых на курортах Краснодарского края в разгар бархатного сезона.



Теперь предлагают нашим читателям сравнить цены в Анапе, Геленджике и Сочи с популярными туристическими направлениями в Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ. Рассказываем, где дешевле проводить отпуск и как отличаются цены.

Российские курорты

По прогнозам главного синоптика страны Романа Вильфанда, купальный сезон в Краснодарском крае в этом году продлится до середины октября, поэтому время искупаться в Черном море еще есть.



Редакции 93.RU вице-премьер Ассоциации Туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что цены на отдых в бархатный сезон на главных курортах Краснодарского края снизились на 15–25%, если сравнивать с июлем и августом. А в октябре можно остановиться на побережье со скидкой до 30%. Популярнее всего — Анапа, Сочи и Геленджик.



У краснодарской турфирмы «Карта Мира» мы узнали, какие туры больше всего пользуются спросом у туристов. Ниже представлены цены за проживание в течение недели с 9 по 15 сентября без учета трат на дорогу.

У некоторых отелей есть свои пляжи. Для тех, кто не проживает в комплексе, вход платный Источник: sputnikresort.ru











Сочи

1. Курорт «Имеретинский», отель «Богатырь» 4*, завтрак. Для двух взрослых на семь дней — 120 000 рублей. В стоимость входят билеты в «Сочи Парк», пользование пляжем отеля, открытым бассейном.

Отель «Богатырь» в Сочи Источник: hotel-bogatyr-sochi.ru











2. В районе Мацесты, Alean Family Sputnik 4*, «всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 234 800 рублей. В стоимость входит пользование собственным пляжем на первой линии, открытые бассейны и водные горки для малышей.

Alean Family Sputnik Источник: sputnikresort.ru











Анапа

Так выглядит частный пляж Alean Family Riviera в Анапе Источник: rivieraresort.ru











1. Slavyanka Hotel 4*, «всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 104 000 рублей. В стоимость входит пользование пляжем отеля, аквапарк с пятью горками и фонтанами, игровая с приставками, детские развлечения.



Территория Slavyanka Hotel Источник: slavyanka-anapa.ru











2. Alean Family Riviera 4*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 156 000 рублей. В стоимость входит пользование пляжем отеля, открытые бассейны, водные горки и анимация.



Территория Alean Family Riviera Источник: rivieraresort.ru











Геленджик

1. Alean Family Biarritz 4*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 167 500 рублей . В стоимость входит пользование пляжем отеля, открытый и крытый бассейны, водные горки.

Alean Family Biarritz Источник: biarritzresort.ru











2. Marine Palace 3*, завтрак. Для двух взрослых на семь дней — 64 800 рублей , с ребенком до 4 лет та же цена. В стоимость входит пользование открытым бассейном.



Marine Palace Источник: marine-palace.ru











В отелях разные системы питания. В одних — просто завтрак или «полный пансион» (трехразовое питание). Другие предлагают «всё включено» — это трехразовое питание + развлечения + перекусы — или «ультра всё включено»: в стоимость, помимо питания и развлечений, входит алкоголь.



Зарубежные курорты

Популярнее всего среди туристов осенью — Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.



— В Турции сейчас завершение активной фазы летнего сезона, и появляются предложения со скидкой. Туры от миллиона рублей могут быть со скидкой до 30–40%, если брать средний сегмент — 400 тысяч рублей, — то скидка порядка 25%, а если базовый тур до 200 тысяч рублей — в среднем 10%, в зависимости от популярности отелей, — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В Эмиратах, Таиланде и Египте только идет подготовка к зимнему пляжному сезону и поэтому тоже есть скидки. Там отдых примерно на 10–15% дешевле в сентябре и октябре, чем с начала ноября.



В турфирме «Карта Мира» 93.RU рассказали, сколько стоят популярные туры в эти страны на 7–10 дней в середине сентября. В стоимость уже входит перелет из Сочи или Минеральных Вод, проживание в отелях, трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также медстраховка.



Турция

Анталийское побережье

Купальный сезон на Анталийском побережье Средиземного моря заканчивается ближе к ноябрю Источник: bellasun.armashotels











1. Аланья, Campus Hill Hotel 5*, «всё включено». Для двух взрослых на 7 дней — 114 000 рублей . Есть открытый бассейн с горками, а также крытый в здании, спа, фитнес-центр.

Campus Hill Hotel Источник: campushillhotel.com











2. Сиде, Armas Bella Sun 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 7 дней — 145 000 рублей . Есть три открытых бассейна, один с горками, спа и частный пляж.



Armas Bella Sun 5* Источник: booking.com











3. Кемер, Karmir Resort & Spa 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 7 дней — 170 000 рублей . Есть три бассейна, один с горками, спа, фитнес-центр, частный пляж.

Karmir Resort & Spa Источник: karmirhotel.com











Эгейское побережье

Эгейское море холоднее, чем Средиземное. Купальный сезон здесь завершается в октябре Источник: booking.com











1. Бодрум, Bodrum Beach Resort 4*, завтраки. Для двух взрослых на 8 дней — 127 000 рублей . Есть открытый бассейн.

Территория Bodrum Beach Resort Источник: bodrumbeachresort.com











2. Яликавак, Golden Age Crystal Bodrum 4*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 158 000 рублей . Есть открытые бассейны, в том числе с горками, частный пляж (первая линия).

Golden Age Crystal Bodrum Источник: crystalbodrum.com











3. Акьярлар, Kefaluka Resort 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 292 000 рублей . Есть открытые бассейны,спа, фитнес-центр, частный пляж (первая линия).



Kefaluka Resort Источник: kefaluka.com











Египет

1. Шарм-эш-Шейх, Amarina Sun Resort & Aqua Park 5*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 136 000 рублей . Есть бассейн, фитнес-центр.

Amarina Sun Resort & Aqua Park Источник: booking.com











2. Шарм-эш-Шейх, Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 156 000 рублей . Есть три бассейна, в том числе с горками, пять ресторанов, спа, частный пляж (первая линия).

Rehana Royal Beach Resort Aqua Park Источник: booking.com











3. Хургада, Minamark Resort & Spa 4*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 131 000 рублей. Есть четыре бассейна, пять ресторанов, спа, частный пляж (первая линия).



Minamark Resort & Spa Источник: minamark.com











4. Хургада, Xanadu Makadi Bay 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 215 000 рублей . Есть открытые бассейны, спа, частный пляж (первая линия).

Xanadu Makadi Bay Источник: xanaduhotels.com











Объединенные Арабские Эмираты

В Дубае в сентябре воздух прогревается до +39 °C, поэтому туристы зачастую едут чуть позже, а цены на туры в первый месяц осени дешевле Источник: all.accor.com











1. Дубай (отдых городского формата), Ibis Al Barsha 3*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 105 000 рублей . Есть фитнес-центр, терраса.



Ibis Al Barsha Источник: all.accor.com











2. Дубай (отдых городского формата), Millennium Place Barsha Heights Hotel 4*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 111 000 рублей . Есть два бассейна, фитнес-центр, пять ресторанов.



Millennium Place Barsha Heights Hotel Источник: millenniumhotels.com











3. Дубай (отдых городского формата), Stella Di Mare Dubai Marina 5*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 125 000 рублей . Есть два бассейна, спа.



Stella Di Mare Dubai Marina Источник: stelladimare.com











4. Дубай, Джумейра-Бич (отдых пляжного формата), Habtoor Grand Resort Autograph Collection 5*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 166 000 рублей . Есть три бассейна, фитнес-центр, частный пляж (первая линия).



Habtoor Grand Resort Autograph Collection Источник: marriott.com











Таиланд

1. Пхукет, Карон-Бич, Adema Boutique Karon Hotel 3*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 165 000 рублей . Есть ресторан у бассейна и свой сад.

Adema Boutique Karon Hotel Источник: booking.com











2. Пхукет, Патонг-Бич, Baramee Resort 3*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 175 000 рублей . Есть открытый бассейн, ресторан, гидромассажные ванны.

Baramee Resort Источник: booking.com











3. Пхукет, Патонг-Бич, Andakira Hotel 4*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 178 000 рублей . Есть открытый бассейн, ресторан, бар.

Andakira Hotel Источник: andakirapatong.andakiragroup.com











4. Пухкет, Камала, Thavorn Beach Village & Spa 5*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 218 000 рублей . Есть открытый бассейн в виде лагуны, пляж на первой линии, спа, фитнес-центр, пять ресторанов, бар.

Thavorn Beach Village & Spa Источник: thavornbeachvillage.com











Выходит, что отдохнуть в районе Мацесты в Сочи будет дороже, чем в пятизвездочном отеле на Пхукете. В Анапе цены сопоставимы с Дубаем, но вот найти отдых за 64 800 рублей, как в отеле Геленджика, за границей не получится. Но стоит учитывать, что цены в нашем материале на туры на курортах Краснодарского края представлены без учета трат на дорогу, тогда как на зарубежных направлениях это уже включено в стоимость.

