Теряют клиентов и снижают цены? Что сейчас происходит на горнолыжных курортах Сочи

Оптимизм вызывает то, что снега много

Среди причин падения спроса на отдых в Сочи нынешней зимой эксперты называют проблемы с аэропортом и рейсами из-за атак беспилотников, высокий ценник на авиабилеты и появление более привлекательных направлений по соседству. Про дороговизну стараются не говорить. Но есть ли падение на самом деле и что происходит на самом крупном горнолыжном курорте страны — в материале SOCHI1.RU.

Новогодние каникулы не принесли курортам Красной Поляны того количества отдыхающих, которое хотелось. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в январские праздники, вопреки смелым ожиданиям и заявлениям мэрии Сочи, спрос на отдых в Красной Поляне просел в сравнении с прошлым годом. Средняя загрузка отелей составила около 70% в пиковые даты, сообщили в Ассоциации отельеров АМОС. И это несмотря на то, что некоторыми курортами в этом году была предложена революционная программа лояльности.

К примеру, курорт «Роза Хутор» в честь своего юбилейного зимнего сезона возвращал деньги за ски-пассы баллами на карту для оплаты других услуг и сделал для детей специальный льготный абонемент. Во время новогодних каникул средняя продолжительность заездов в отели трех курортов Красной Поляны составила 4–5 ночей при среднем чеке на двоих 145 тысяч рублей (размещение).

На февральские праздники курорты Красной Поляны уже заявили свои ожидания по загрузке номерного фонда не ниже 60%. Важный аргумент для таких оптимистичных ожиданий — большое количество снега, которым природа щедро порадовала в этом году Красную Поляну.

Лыжникам готовят хорошее обслуживание

В мэрии Сочи уверены, что для привлечения туристов необходимо сделать акцент на обслуживании именно тех, кто едет целенаправленно кататься. Это введение единого ски-пасса, расширение парка ски-бассов (бесплатных автобусов шаттлов). Тем более что далеко не все горнолыжные курорты России могут похвастаться подобными услугами.

Однако те, кто действительно катается, говорят, что единый ски-пасс нужен далеко не всем. К примеру, если ты начинающий райдер, то лучше ограничиться локальным ски-пассом на те подъемники, где есть трассы в соответствии с уровнем подготовки. Тем более что далеко не каждый может выложить в сутки более 7 тысяч рублей только на ски-пасс. Учитывая аренду снаряжения (примерно 2,5 тысячи рублей) и услуги инструктора (от 4 тысяч рублей в час при условии групповых занятий), получается сумма выше, чем за проживание в отеле. И потом, целый день трудно провести только на лыжах, а во время обильных снегопадов канатки и трассы прекращают работу.

Конечно, в горном кластере Сочи развита индустрия развлечений, но чаще всего это тоже не бюджетный сектор. К примеру, в RED ARENA билет на концерт знаменитости стоит от 3 до 150 тысяч рублей.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что ключевым фактором спроса на предложения отдыха от курортов остается цена. В нынешних условиях, когда люди предпочитают экономить, а не тратить, естественно, происходит спад интереса к дорогим предложениям и поиск приемлемого сочетания цены и качества. А курорты Красной Поляны продолжают удерживать статус самых дорогостоящих среди всех горнолыжных курортов России.

На Красной Поляне родился четвертый курорт?

В мэрии Сочи подтвердили, что горный кластер пополнился четвертым курортом. На самом деле на Красной Поляне не построили дополнительных канаток и трасс. Сам поселок с 2026 года будет позиционироваться как четвертый курорт горного кластера Сочи, представляющий собой развитую инфраструктуру отдыха: отели, кафе, рестораны, различные места развлечения. Поселок развивают как всесезонный курорт и как базу для проведения различных фестивалей и мероприятий. Здесь планируется расширение номерного фонда до 5 тысяч номеров за счет инвестиционных проектов на сумму свыше 131 миллиарда рублей.

Александр Павлов, руководитель четырех ресторанов и апарт-отеля Go-Go Village и кофейни Go-Go Coffee на курорте «Поселок Красная Поляна», говорит, что поселок Красная Поляна можно считать полноценным четвертым курортом горного кластера Сочи. В этом году четвертый курорт (сам поселок Красная Поляна) в зоне внимания. Здесь заметно изменилась и расширилась инфраструктура отдыха. Построено много отелей и ресторанов, которые уже приобрели репутацию лучших в стране. Благодаря таким метаморфозам курорт стал востребован не только в зимнее, но и в летнее время. В поселке круглый год проходят много интересных и значимых в масштабе страны мероприятий.

Альтернатива по соседству?

Желающие покататься есть всегда

Группа «Мантера», управляющая курортом Красная Поляна, активно взялась за развитие в Карачаево-Черкесии горнолыжного курорта Архыз. Сейчас Архыз активно набирает популярность у райдеров разного уровня подготовки и особенно у семейных пар с детьми. Может, он пока и не такой «пряничный» в плане индустрии развлечений, как курорты Красной Поляны, но ничем не уступает по качеству и комфорту канаток, трасс и номерного фонда. И огромный плюс, что катательный сезон на Архызе начинается раньше и заканчивается позже, чем в Сочи, и качество снега там лучше. К тому же управляющая компания не жадничает на предложения для туристов. В этом году на Архызе работает в качестве ски-пасса банковская карта «Мир». Удобство такой услуги особенно оценили родители с детьми.

На «гендерные праздники» (23 Февраля и 8 Марта) в Архызе, в отличие от Красной Поляны, уже сложился ажиотажный спрос: забронировано свыше 90% номерного фонда. Особенно популярным стал такой досуг, как вечернее катание, в том числе и с детьми, для которых подготовили тренировочную площадку и отдельную катательную зону.

— Сегодня доля детей среди всех катающихся составляет около 20%. Курорт продолжает развивать инфраструктуру для комфортного и безопасного обучения детей. Открылась специализированная зона катания для юных горнолыжников, — уточнили в пресс-службе курорта Архыз.

А самое главное достоинство Архыза — нет сумасшедших очередей на подъемники даже в пик сезона. Сами трассы более широкие и удобные для катания людей с разным уровнем подготовки. Не говоря уже о более низких ценах на размещение, ски-пассы и питание.

Турист устал?

У россиян стало меньше денег

Ассоциация отельеров АМОС провела онлайн-эфир, в котором приняли участие эксперты туротрасли со всей страны — более 200 представителей индустрии гостеприимства из 55 городов России. В ходе эфира, длившегося более 5 часов, лидеры рынка озвучили свои ожидания на 2026 год.

Единогласно был констатирован факт падения покупательной способности на 15%. Цифры говорят сами за себя: за 9 месяцев 2025 года на курортах Краснодарского края отдохнули 14,7 миллиона россиян — на 14,7% меньше, чем за аналогичный предшествующий период (17,2 миллиона). По данным «Вордстата», в декабре 2024 года россияне искали в интернете «отели Сочи» 450 тысяч раз, а декабре 2025-го цифра запроса снизилась на 100 тысяч кликов.

Вице-президент АТОР, гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что «в этом году ожидается спад (турпотока), загрузки отелей и выручки на всех курортах юга России. То, что отельеры получат менее значимый, чем в 2025 году, результат, очевидно».

Главное для курорта — не уйти в минус

На фоне такого экспертного мнения есть хорошая новость для туристов: бурного роста цен на размещение в отелях в 2026 году не будет. По словам председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, в среднем (в зависимости от региона) рост цен на отели не превысит 6% (с учетом инфляции и повышения ставки турналога).

Александр Гендельсман, управляющий партнер УК Zont Hotel Group, говорит о том, что отели вынуждены сейчас снижать цену, так как простаивать они не могут. Необходимо продавать отдых по той цене, по которой берут.

И Богданов, и Ромашкин сходятся во мнении, что хорошим результатом для турбизнеса в 2026 году будет нулевой результат, без ухода в минус.