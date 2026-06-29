На дорогах изменят скоростные ограничения — к чему готовиться водителям

Авторы инициативы считают изменения для автомобилистов крайне своевременными Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В России пересмотрят подход к установке ограничений скорости на дорогах. Разрешенные диапазоны станут определять индивидуально для каждого участка. Соответствующие методические рекомендации уже готовит Минтранс.

Конкретный порядок по определению подходящих скоростных режимов на дорогах будет зависеть от загруженности, состояния покрытия и особенностей прилегающих жилых районов. Принятие рекомендаций запланировано на 2027 год, пишет «Российская газета».

Изменить подход к регламентированию скоростных лимитов пора давно, считают в профильном комитете Госдумы. Качество дорог становится лучше, а значит необходимо повышать и скоростной режим.

«Вызывает удивление, когда на хороших участках с разметкой, отбойником ни с того ни с сего возникают ограничения на 50 км/ч или 70 км/ч. В итоге создается рваный режим езды», — прокомментировал зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

Скорректировать такой стиль вождения, при котором водитель часто резко разгоняется и тормозит, и призваны нововведения. Инициаторы рекомендаций подчеркивают, что нужен тотальный аудит того, как и какие скоростные рамки установлены на конкретном участке автодороги. Его можно провести с помощью искусственного интеллекта, проанализировав статистику аварийности.

При этом эксперты также считают, что нельзя ограничивать скорость 90 км/ч на всех трассах и магистралях. В России уже достаточно дорог, по характеристикам не уступающих автобанам, что позволяет повысить скоростной лимит до 110 км/ч. В частности, трасса М-4 в Ростовской области и «Таврида» в Крыму.