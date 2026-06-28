Дошло до вызова полиции: как журналисты больше 12 часов простояли в очереди за бензином

Очереди на АЗС по всей России неприятно впечатляют Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Топливный кризис накрыл российские города: рекордные цены и квесты в поисках горючего стали новой реальностью. На заправках вспыхивают конфликты. На одной водитель напал на девушку из-за страха, что «кончится бензин», а на другой станции мужчина на самосвале вступил в конфликт с покупателем, пытавшегося увезти полтонны топлива в канистрах.

Сложившаяся ситуация заставила многих автомобилистов проводить на заправках буквально по полдня. Наши коллеги, журналисты «ИрСити», провели в очереди на АЗС больше 12 часов: заняв место в обед, заправиться они смогли только глубокой ночью. О том, как обычная поездка превратилась в суточное испытание, рассказал корреспондент Даниил Конин.

Эксперимент начался в 12:30, когда автомобиль занял очередь за несколько кварталов до АЗС. Весь этот путь занимает 1,3 километра и в обычное время преодолевается буквально за пару минут. Но у журналистов на то, чтобы его проехать, ушла половина суток.

Вот так начинался наш путь к заправке Источник: скриншот

На улицу, с которой расположен заезд на АЗС, они выехали только к 17 часам, то есть спустя 4,5 часа ожидания. Больше половины пути до заветной колонки было уже позади.

Ситуацию осложняло то, что многие покупатели приезжали с запасом тары и, несмотря на действующий на АЗС запрет, заливали топливо не только в бак, но и в другие емкости. Кто-то привозил канистры в багажнике легковушки, но находились и те, кто на грузовиках доставлял целую батарею емкостей и тут же их заполнял.

Люди льют в канистры топливо и не стесняются Источник: Даниил Конин / «ИрСити» А некоторые привозили канистры грузовиками Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Кроме того, многие автомобилисты, которые приезжали уже вечером, пытались вклиниться в очередь. Из-за этого возникали словесные перепалки и даже некоторые конфликты. До драк, к счастью, не дошло.

Особо хитрые пытались проехать на заправку вторым рядом Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Однако стоявшие в очереди даже звонили в полицию и просили приехать помочь в этой ситуации. Уже вечером на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы, который действительно заметно повлиял на происходящее.

В пробке вот такие добрые ребята просто так ходили и раздавали водителям воду и прочую «гуманитарку» Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Еще вечером Даниил и водитель Алина заключили пари: к какому времени им всё-таки удастся заправиться. Алина оптимистично верила, что очередь дойдет до них около 23 часов, а Даниил ставил на то, что всё уйдет за полночь. Он и оказался в итоге прав.

А это начало очереди уже ночью, когда журналисты поехали домой Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

— Время 00:40, мы наконец-то добрались до заправки. Заправили 30 литров, но в бак могло бы еще 2–3 литра войти. На всё это у нас ушло чуть больше 12 часов. Очень помогло то, что на заправку приехали сотрудники ППС, которые регулировали движение. Если кому-то надо было, допустим, 92-й бензин, они помогали людям проехать к этой колонке. Кроме того, полицейские зорко следили, чтобы никто не набирал бензин в канистры, хотя находились люди, которые пытались это сделать даже при сотрудниках ППС, — поделился впечатлениями Даниил.

Очередь после полуночи на заправку Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Такой была очередь, когда Даниил покидал заправку Источник: скриншот

Он добавил, что если бы сотрудники полиции приехали пораньше, время ожидания в очереди сократилось бы для всех как минимум на пару часов.

«По поводу эмоций могу сказать только одно: опыт очень интересный. Но повторять его больше не хочется никогда», — добавил Даниил.

На других АЗС — тоже очереди Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Все эти автомобилисты — тоже в очереди на «Роснефть». Эта сеть — единственная в городе, где можно заправится обычным горожанам, плюс цены ниже, чем у конкурентов.